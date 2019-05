PokerStars presenta a Ramón Colillas en la campaña publicitaria a nivel nacional "Atrévete a soñar

Publicado 03/05/2019 17:21:28 CET

La campaña de televisión y marketing digital destaca la historia de superación del viaje que llevó a un entrenador personal a pasar de profesor de fitness a campeón de poker a nivel mundial

ONCHAN, Isle of Man, 3 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- El jugador de poker español Ramón Colillas encendió los ánimos del mundo del poker a principios de año con su increíble aventura. El embajador de PokerStars pasó de ganar un paquete Platinum Pass que le daba acceso al PokerStars Players No Limit Hold'em Championship (PSPC) [https://www.pokerstarslive.com/es/pspc/] a conquistar dicho torneo, llevarse el premio de 5.100.000 $ y convertirse en embajador de la marca de la mayor sala de poker del mundo.

Y ahora protagoniza una nueva campaña de marketing a nivel nacional llamada "Atrévete a soñar", que se emitirá en su España natal, en la que se destacan los mejores momentos de la historia de este jugador de 30 años y su determinación por competir entre los mejores del mundo del poker, así como la victoria que cambió su vida.

Después de ganar el PSPC, Colillas se convirtió en un embajador patrocinado de PokerStars y actualmente compite en la parada del European Poker Tour que se celebra en el Monte-Carlo®Casino. [https://www.pokerstarslive.com/ept/montecarlo/]

"Espero inspirar a otros para que sigan sus sueños, y demostrar que con determinación y trabajo duro puedes alcanzar tus metas", dijo Colillas. "Desde que gané el PSPC todo ha sido un viaje de locos, pero he disfrutado cada minuto. Se me va a hacer raro ver mi cara en las pantallas de televisión, pero estoy emocionado."

A lo largo del año, una selección de sus compañeros soñadores del PSPC de todo el mundo serán los protagonistas de anuncios en múltiples plataformas digitales, entre las que se incluyen Facebook, Instagram, YouTube y Snapchat, ya que la campaña seguirá destacando cómo algo de habilidad y determinación, junto con una pizca de suerte, pueden llevarte a vivir experiencias que te cambien la vida con PokerStars.

Colillas consiguió una entrada gratuita para el torneo al conseguir imponerse en la Tabla de clasificación del Campeonato de España de Poker (CEP), gracias a sus éxitos en una serie de torneos patrocinados por PokerStars en España en 2018. Desde entonces, Ramón ha mantenido los pies en la tierra y continúa enfocando su pasión por el poker con la humildad y la cercanía que le han valido el cariño y la admiración de los aspirantes a jugadores de poker, tanto en su España natal como en el resto del mundo.

Sigue el progreso de Ramón en Montecarlo en el blog de PokerStars [https://www.pokerstars.es/es/blog/].

Puedes ver el anuncio completo aquí [https://www.youtube.com/watch?v=EeXh1hvad-A&feature=youtu.be].

Para saber más sobre la historia del triunfo de Ramón, visita el blog de PokerStars [https://www.pokerstars.es/es/blog/tournaments/pspc/dia_5_34/...].

Para obtener más información, ponte en contacto con press@pokerstars.com[mailto:press@pokerstars.com].

Acerca de PokerStars

PokerStars opera las salas de poker online más populares del mundo y atiende a la comunidad de poker mundial. Desde su lanzamiento en 2001, PokerStars se ha convertido en la primera opción para los mejores jugadores de todo el mundo, con más torneos diarios que en ningún otro sitio, y con la mejor seguridad online. En PokerStars se han repartido más de 182.000 millones de manos, más que en cualquier otra sala online.

The Stars Group es propietaria u otorga licencias de empresas y marcas de juego y relacionadas con clientes, que incluyen PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt, Sky Bet, Sky Vegas, Sky Casino, Sky Bingo, Sky Poker y BetEasy, así como marcas de tours y eventos de poker en vivo, incluidas PokerStars Players No Limit Hold'em Championship, European Poker Tour, PokerStars Caribbean Adventure, Latin American Poker Tour, Asia Pacific Poker Tour, PokerStars Festival y PokerStars MEGASTACK. The Stars Group es uno de los operadores de juego online con más licencias en todo el mundo; junto con sus filiales es titular de licencias o aprobaciones en 21 jurisdicciones de todo el mundo, incluidas Europa, Australia y América.

Juega de forma responsable. Para obtener más información sobre el juego responsable, visita nuestro sitio web en http://www.pokerstars.es/about/responsible-gaming/ [http://www.pokerstars.es/about/responsible-gaming/]

Additional infoRebecca McAdam: Press@pokerstars.com[mailto:Press@pokerstars.com]

CONTACTO: +44(0)7624-270339