Publicado 03/09/2019 7:16:09 CET

- Polpharma Biologics anuncia un acuerdo de comercialización mundial para Biosimilar Natalizumab, un medicamento clave para la esclerosis múltiple

GDANSK, Polonia, 3 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Polpharma Biologics S.A. ("Polpharma Biologics") anunció hoy que ha llegado a un acuerdo mundial de comercialización con Sandoz AG para un biosimilar de natalizumab. El medicamento está actualmente en desarrollo clínico en Fase III para el tratamiento de la esclerosis múltiple recurrente y remitente (RRMS). Según este acuerdo, Polpharma Biologics será responsable del desarrollo, fabricación y suministro de la colaboración del biosimilar.

Polpharma Biologics es una compañía biofarmacéutica europea centrada en el desarrollo y fabricación de biosimilares y nuevos fármacos biológicos. La compañía, junto con otras compañías asociadas dentro de Polpharma Biologics Group, ofrece un servicio biológico completamente integrado que abarca desde el desarrollo de líneas de células hasta el suministro de productos comerciales.

"Este importante acuerdo comercial supone un hito importante dentro del compromiso en marcha de Polpharma Biologic para producir biofarmacéuticos de alta calidad y coste contenido para los pacientes de todo el mundo", destacó Jerzy Starak, presidente de Polpharma Biologics. "Estamos encantados de combinar la experiencia con nuestro socio de colaboración Sandoz AG para ampliar el acceso de los pacientes a esta importante opción de tratamiento para RRMS. Natalizumab es el primero dentro de una lista de desarrollos de gama de fase tardía que esperamos anunciar en un futuro cercano".

Entorno al 85% de las personas que padecen esclerosis múltiple (MS) son diagnosticadas de RRMS(1). Además de la carga personal de la MS para los pacientes y familias, el coste contenido es un reto destacado para las medicinas MS a nivel mundial. Un informe reciente ha indicado que la asequibilidad se vio como el reto más común para el acceso a la terapia MS en el 46% de los 90 países incluídos(1). En otras partes se ha destacado que el suministro de acceso a las terapias modificadoras de enfermedad (DMTs) para MS representa un reto destacado para los sistemas de cuidado de la salud(2).

Natalizumab, un DMT, ofrece a los pacientes una opción terapéutica valiosa para el tratamiento de RRMS. El socio de colaboración Polpharma Biologic comercializará y distribuirá la medicina cuando se apruebe en todo los mercados por medio de una licencia mundial exclusiva. El resto de términos específicos relacionados con el acuerdo son confidenciales.

Acerca de Polpharma Biologics

Polpharma Biologics es una compañía biofarmacéutico europea centrada en el desarrollo y fabricación de biosimilares y fármacos biológicos nuevos. Polpharma Biologics Group realiza operaciones en centros de excelencia de Polonia, Países Bajos y Suiza, proporcionando soluciones completamente integradas junto a la cadena de valores biofarmacéutica. Polpharma Biologics Group ofrece desarrollo de la línea celular, desarrollo de productos y procesos, fabricación a escala clínica y comercial para apoyar su gama y cartera propia de productos, desarrollo de contratos de alta calidad y servicios de fabricación para los socios industriales de todo el mundo.

Polpharma Biologics: www.polpharmabiologics.com [https://www.polpharmabiologics.com/]

Referencias

1. Multiple Sclerosis International Federation. The atlas of MS international report. Disponible desde la página web: http://www.msif.org/wp-content/uploads/2014/09/Atlas-of-MS.p... [http://www.msif.org/wp-content/uploads/2014/09/Atlas-of-MS.p...] [Último acceso: Julio de 2019]. 2. D'Amico E, et al. Pharmacoeconomics of synthetic therapies for multiple sclerosis. Expert Opin Pharmacother 2019:1-10.

