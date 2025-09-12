(Información remitida por la empresa firmante)

- PotisEdge y Lion Power forjan una alianza estratégica para impulsar la innovación en soluciones energéticas para la gestión de materiales en Norteamérica

LAS VEGAS, 12 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- PotisEdge, proveedor líder mundial de sistemas de almacenamiento de energía, firmó recientemente un acuerdo histórico con Lion Power, creador de sistemas de Gestión Autónoma de Energía (APM) para el mercado de la manipulación de materiales, en RE+ 2025. Esto refuerza aún más la alianza estratégica entre ambas compañías para trabajar juntas en tecnologías de vanguardia que permitan innovar en este importante segmento del mercado. Esta colaboración pone de manifiesto su dedicación conjunta a proporcionar soluciones energéticas de vanguardia para el sector de la manipulación de materiales en Norteamérica.

Este nuevo acuerdo de cooperación estratégica fortalece la colaboración a largo plazo de PotisEdge con Lion Power. A lo largo de los años, ambas compañías han mantenido una relación de colaboración estable y profunda, y Lion Power reconoce el rendimiento y la calidad de los productos de PotisEdge, así como su contribución a la expansión del mercado. Tras años de confianza y cooperación, ambas partes han acordado aumentar de forma constante su penetración de ventas anual en este amplio mercado potencial de más de 1.000.000 de carretillas elevadoras instaladas. Este acuerdo estratégico consolida su colaboración a largo plazo y se espera que profundice aún más la colaboración y genere beneficios mutuos a largo plazo.

Expansión revolucionaria en el mercado norteamericano

En virtud del nuevo acuerdo, PotisEdge proporcionará sistemas avanzados de gestión inteligente de baterías para equipos de manipulación de materiales en Norteamérica. Aprovechando la solidez del galardonado sistema de gestión autónoma de energía de Lion Power, las compañías planean alcanzar entregas anuales superiores a los 10.000 sistemas de baterías para el mercado norteamericano de manipulación de materiales. Esta alianza abordará las dificultades actuales del sector en la gestión de la energía de las carretillas elevadoras, lo que mejorará significativamente la competitividad de ambas empresas en el mercado de baterías de potencia. Además, marca un hito en la presencia estratégica de PotisEdge en Norteamérica, sentando una base sólida para un crecimiento sostenido en la región.

Localización acelerada para el desarrollo sostenible

Esta colaboración fortalecerá significativamente los esfuerzos de localización de PotisEdge en el mercado norteamericano, incluyendo la producción regional, sistemas de soporte a medida y la optimización del manejo de materiales. Estas iniciativas garantizarán la estabilidad operativa a largo plazo y la capacidad de respuesta a los clientes, sentando las bases para un éxito continuo en la región.

Abordando los desafíos de la industria mediante la innovación tecnológica

La colaboración se centrará en la implementación de baterías de alta eficiencia y soluciones de almacenamiento de energía diseñadas para abordar las preocupaciones críticas de los clientes, como la eficiencia operativa, el coste total de propiedad y los requisitos de sostenibilidad. Al combinar la tecnología avanzada de PotisEdge con las soluciones de gestión autónoma de energía líderes en el mercado de Lion Power, ambas compañías fortalecerán su ventaja competitiva en el cambiante sector energético de la manipulación de materiales.

Experiencia comprobada y soluciones con visión de futuro

Con más de una década de experiencia en tecnologías energéticas clave, PotisEdge ha implementado sus soluciones en todo el mundo. Esta experiencia demuestra las avanzadas capacidades de la compañía en tecnología de baterías y su excelencia en ingeniería. Su cuota de mercado líder, del 65%, en la electrificación global de vehículos aeroportuarios especializados, destaca la fiabilidad y la aplicabilidad de sus soluciones. El volumen de ventas anual de la colaboración con Lion Power se duplicará, lo que refleja un fuerte impulso de crecimiento y una visión compartida para definir el futuro de la energía en la industria de la manipulación de materiales.

Acerca de Lion Power, LLC

Lion Power es el creador del primer sistema de Gestión Autónoma de Energía (APM) para el mercado mundial de la manipulación de materiales. Lion Power está revolucionando la gestión de la energía de las baterías para carretillas elevadoras y ha recibido numerosos premios del sector, incluyendo el de Producto del Año de Plant Engineering. Lion Power se constituyó en 2020 y tiene su sede en Greenville, Carolina del Sur.

Acerca de PotisEdge

PotisEdge, con sede en Vancouver, Canadá, es un líder mundial en la integración de sistemas de almacenamiento de energía (ESS), clasificado como proveedor de ESS de primer nivel por BloombergNEF y entre los 3 mejores integradores de ESS a nivel mundial por InfoLink en 2024. Con más de 13 años de experiencia en el sector de los ESS, PotisEdge combina tecnologías patentadas 5S (BMS, ICCS, EMS, TMS, PCS) con estándares de fabricación de grado automotriz para ofrecer soluciones sostenibles de alto rendimiento.

PotisEdge mantiene subsidiarias de propiedad absoluta en Suecia, Estados Unidos, Australia, Singapur y la RAE de Hong Kong, con bases de fabricación ubicadas en Suzhou, China y Atlanta, Estados Unidos. Actualmente opera una capacidad de producción de 31 GWh y aspira a expandirse a más de 100 GWh para 2028. PotisEdge combina innovación de vanguardia, excelencia operativa y estabilidad financiera para servir a clientes comerciales e industriales y de servicios públicos en todo el mundo.

