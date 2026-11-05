Preguntas y respuestas sobre transporte para la IX CIIE

(Información remitida por la empresa firmante)

SHANGHAI, 5 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Una noticia originalmente publicada por spanish.shanghai.gov.cn

P: ¿Habrá restricciones de tráfico durante la IX Exposición Internacional de Importaciones de China?

R: El espacio cercano al Centro Nacional de Exposiciones y Convenciones (NECC, por sus siglas en inglés) en el que se requerirán permisos especiales para ingresar será más pequeño que en 2025.

P: Si voy en mi vehículo particular, ¿dónde puedo aparcar?

R: Hay un número limitado de estacionamientos temporales disponibles en los alrededores del NECC, que se pueden reservar con antelación.

P: Con tantos estacionamientos, ¿cuál debo elegir?

R: Para los estacionamientos temporales ubicados más alejados del NECC, podrá utilizar autobuses de enlace disponibles hacia el estacionamiento P5. En el caso de los estacionamientos cercanos al NECC, puede ir caminando a los pabellones.

P: No tendré mi número de matrícula vehicular hasta justo antes de la CIIE. ¿Podré reservar una plaza de estacionamiento para ese momento?

R: Sí. Para facilitar la reserva de los asistentes, las plazas de estacionamiento fuera de la zona restringida se pueden reservar en línea con una hora de anticipación. Sin embargo, para fijar una plaza, se recomienda hacer la reserva con al menos un día de antelación.

P: Si voy en taxi o mediante el servicio de transporte a través de aplicación móvil, ¿dónde me pueden dejar?

R: Los estacionamientos P0, P1, P6 (todos los días antes del mediodía), P8 y P15, situados cerca al NECC, han sido designados como puntos de descenso inmediato para que los taxis y los vehículos de transporte bajo demanda puedan detenerse brevemente para dejar pasajeros y reanudar la marcha.

P: Si necesito tomar un taxi para salir del recinto, ¿dónde puedo encontrar uno?

R: Todos los días de 1 p.m. a 8 p.m., habrá un número suficiente de taxis disponibles en el estacionamiento P6, ubicado en el lado este del NECC.

P: Si necesito utilizar el servicio de transporte a través de aplicación móvil para irme, ¿dónde me pueden recoger?

R: Los pasajeros de vehículos de transporte a través de aplicación móvil pueden ser recogidos en el estacionamiento P0 o P1 a partir de las 3 p.m. todos los días. A partir de las 7 p.m., los pasajeros pueden ser recogidos en espacios convenientes alrededor del NECC.

P: Si voy a ir al NECC en transporte público, ¿qué opciones tengo?

R: Las líneas 2 y 17 del metro llegan directamente a la estación NECC. Puede hacer transbordo a estas líneas desde otras líneas del metro. La ruta del autobús 71 se extenderá hasta el estacionamiento P5, ubicado cerca del NECC.

P: Si voy a usar el transporte público para salir del NECC, ¿qué opciones tengo?

R: Puede tomar las líneas 2 o 17 del metro para salir del NECC. También puede ir al estacionamiento P5 y tomar el autobús 71 (ruta extendida) o un autobús de enlace del metro.

P: Si me hospedo en un hotel cercano donde no hay ninguna estación de metro a la que se pueda llegar a pie. ¿Hay alguna otra opción de transporte conveniente?

R: La CIIE de este año contará con un servicio de autobuses de enlace que conectarán el NECC con los hoteles de las zonas de Beidi, Zhudi, Xujing y Jiuting. Se recomienda reservar una habitación en alguno de estos hoteles.

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