Premios Internacionales Menarini al Juego Limpio, los campeones hechizaron al público de Fiesole

- Premios Internacionales Menarini al Juego Limpio, los campeones del Juego Limpio hechizaron al público de Fiesole

A la ceremonia de entrega de premios, celebrada en el Teatro Romano, asistió también el Ministro de Deporte y Juventud, Andrea Abodi.

FLORENCIA, Italia, 6 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- Ayer por la tarde, la gran final de la XXVII edición de los Premios Internacionales Menarini al Juego Limpio fue acogida calurosamente por más de mil espectadores en el Teatro Romano de Fiesole. El evento, organizado por la Fundación Menarini Fair Play y centrado en la cultura del juego limpio y el respeto en el deporte, se clausuró por primera vez en este magnífico escenario. El acto estuvo encabezado por los ganadores de la edición de 2023, leyendas del deporte de renombre internacional, ejemplos de un enfoque sano de la competición, tanto en los acontecimientos deportivos como en la vida.

Nombres de talla mundial engalanaron la primera fila del teatro de Fiesole. Tanto el pasado como el presente del evento estuvieron representados en las gradas, con la presencia de los nuevos galardonados de este año y de muchos Embajadores Menarini del Juego Limpio de ediciones anteriores. El mensaje transmitido por el premio también se vio subrayado por la presencia del Ministro de Deporte y Juventud, Andrea Abodi, galardonado con el Premio Internacional Menarini al Juego Limpio en 2016.

"Los Premios Menarini al Juego Limpio se han convertido en un acontecimiento consagrado en el mundo del deporte, un codiciado galardón al que aspirar como deportista y directivo. Todavía recuerdo lo emocionado que me sentí al recibir el premio en la categoría "El gesto del juego limpio" en 2016 por una iniciativa que había propuesto como presidente de la Lega B de fútbol en la que, al final del partido, el árbitro entregaba una tarjeta verde a los jugadores que habían demostrado un sentido excepcional del juego limpio. El respeto, la cultura deportiva y la responsabilidad social son elementos que deberían formar parte natural de la vida de cada individuo, desde la escuela. Desgraciadamente, no siempre es así, por lo que eventos como los Premios Juego Limpio contribuyen a poner de relieve los valores del deporte a través del ejemplo positivo para las generaciones más jóvenes de personas destacadas que actúan como sus representantes y defensores. Veintisiete ediciones significan mucho. El evento se ha convertido con el tiempo en una tradición. Una tradición que se repite y mejora año tras año. Muestra los valores y las experiencias, en nombre de la lealtad y el respeto a las reglas, que constituyen la base de una competición sana en la que la superación del adversario va de la mano del crecimiento personal y la ambición de mejora constante", declaró Andrea Abodi, Ministro de Deporte y Juventud.

El acto final de la entrega de premios, que se retransmitirá esta noche a partir de las 9 p.m. on Sportitalia, acogió a estrellas del panorama deportivo internacional. Empezando por el fútbol, el emblemático capitán y vicepresidente del Inter de Milán, Javier Zanetti, y el entrenador, Antonio Cabrini, antiguo pilar del Juventus, entregaron el Premio Especial "Modelo a imitar" Paolo Rossi, en recuerdo de la gloriosa victoria en la Copa del Mundo de 1982, disputada junto a Paolo "Pablito" Rossi. El atletismo estuvo representado por la fondista Larissa Iapichino, medalla de oro en la Gala de Oro del pasado mes de junio, mientras que el popular nadador olímpico Massimiliano Rosolino y la nadadora paralímpica Giulia Ghiretti representaron lo mejor de los deportes náuticos italianos. También estuvieron presentes en el escenario dos campeonas excepcionales de los deportes de invierno, la esquiadora Deborah Compagnoni y la biatleta Lisa Vittozzi. Por no hablar de la estrella de la esgrima Elisa Di Francisca, la entrenadora de voleibol Alessandra Campedelli, entrenadora de la selección femenina de Irán, y la estrella del baloncesto de la NBA Luis Alberto Scola Balvoa. La "Leona" del tenis, Francesca Schiavone, y el recién nombrado director de Rai Sport, Jacopo Volpi, ganador del premio especial Franco Lauro "Narrar las emociones", completaron la lista de nuevos ingresos en el Salón de la Fama del Juego Limpio de Menarini.

"Tras la experiencia del acto de entrega de los Premios, somos aún más conscientes de haber formado parte de un proyecto verdaderamente único", declaró Anna Ravoni, alcaldesa de Fiesole. "Un acontecimiento como éste, que pretende difundir el mensaje de la verdadera esencia del deporte a través de las historias de los muchos atletas que ahora forman parte de nuestro imaginario colectivo, es un legado importante. Todo el mundo en Fiesole está encantado de haberse encontrado en el camino con los Premios Internacionales Menarini al Juego Limpio".

La ceremonia, presentada por Lorenzo Dallari y Rachele Sangiuliano, contó también con el regreso al escenario del Fair Play Menarini del grupo musical Neri per Caso, protagonistas de la velada exactamente veinticuatro años después de su anterior actuación en la entrega de premios. El grupo de swing Papillon abrió la velada. Otro regreso notable fue el de Federica Pellegrini, la inigualable heroína de la natación italiana, galardonada con el premio Fair Play en 2022, e invitada especial del evento, que recibió una calurosa acogida por parte del público.

"La XXVII edición de los Premios acaba de concluir, pero ya estamos mirando hacia el futuro", declararon Antonello Biscini, Valeria Speroni Cardi y Ennio Troiano, miembros del Consejo de la Fundación Menarini Juego Limpio. "Mientras tanto, nos gustaría dar las gracias especialmente al pueblo de Fiesole y, sobre todo, a los nuevos Embajadores Menarini del Juego Limpio, que son brillantes ejemplos de humanidad y defensores de los verdaderos valores del deporte en todo el mundo".

A continuación figuran los ganadores y las categorías de los XXVII Premios Internacionales Menarini al Juego Limpio:

- FRANCESCA SCHIAVONE, categoría "Sport and Life" - JAVIER ZANETTI, categoría "Legendary Figure" - DEBORAH COMPAGNONI, categoría "Career Fair Play" - ALESSANDRA CAMPEDELLI, categoría "Social Values of Sport" - ANTONIO CABRINI, categoría "A Role Model for Youth" Paolo Rossi Special Prize - ELISA DI FRANCISCA, categoría "Sport and Courage" - GIULIA GHIRETTI, categoría "Sport Beyond Sport" SUSTENIUM Energy and Heart - LARISSA IAPICHINO, categoría "A Smile for Life" - MASSIMILIANO ROSOLINO, categoría "Sport Promotion" - LUIS ALBERTO SCOLA BALVOA, categoría "Fair Play" - LISA VITTOZZI, categoría "Fair Play and the Environment" - JACOPO VOLPI, categoría "Narrating Emotions" Franco Lauro Special Prize - MARIACLOTILDE ADOSINI, categoría "Young Athletes" - EMILIA ROSSATTI, categoría "Young Athletes" - GIORGIO PIETRO TORRISI, categoría "Young Athletes" - GIANLUCA GENSINI, categoría "Studio and Sport" Fiamme Gialle Special Prize

También asistieron los siguientes Embajadores del Juego Limpio:

ANDREA ABODIGIANCARLO ANTOGNONIEDWIN MOSESFEDERICA PELLEGRINIARRIGO SACCHITOMMIE SMITH

