COMUNICADO: Presentación de Honor 8X antes de su debut internacional

Publicado 05/09/2018 21:44:13 CET

El smartphone ofrece una carcasa de vidrio aurora y un borde inferior delgado con tecnología Chip-On-Film.

XI'AN, China, 5 de septiembre de 2018 /PRNewswire/ -- Honor, una marca electrónica líder en smartphones, ha presentado el último Honor 8X, un teléfono que combina tecnologías avanzadas emblemáticas con una gran estética en sus formas. Inspirado en la filosofía de diseño minimalista y aprovechando la tecnología Chip-On-Film (COF), el smartphone cuenta con una pantalla FullView de 6,5 pulgadas con una relación de pantalla-carcasa del 91 % y una carcasa de vidrio aurora de doble textura 2,5D con efecto rejilla, que expresa una identidad atrevida y ambiciosa. Honor 8X se presentó en China el 5 de septiembre de 2018 y estará disponible gradualmente en los principales mercados internacionales en octubre.

https://mma.prnewswire.com/media/739426/Honor_8X.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/739426/Honor_8X.jpg]

Honor 8X muestra la actitud atrevida de la marca y las características distintivas del diseño a través de su excepcional tecnología, su sorprendente diseño minimalista y su sofisticada artesanía. Adoptando un enfoque científico en la estética, Honor 8X logra el equilibrio perfecto entre funcionalidad y belleza sin parangón en el mercado.

https://mma.prnewswire.com/media/739427/Honor_8X_1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/739427/Honor_8X_1.jpg]

Aspectos destacados de Honor 8X:

-- Gran pantalla de 6,5 pulgadas con excelente claridad: Honor 8X está equipado con Notch Full-View Display 2.0 de 6.5 pulgadas y una relación de 19,5:9 en una carcasa gruesa de 5,5 pulgadas de longitud y 7,8 mm de grosor. Está más cerca de la relación 21:9 utilizada en los cines y permite a los usuarios disfrutar de una visualización impresionante en un elegante smartphone. -- Relación pantalla-carcasa de 91 % en una fina carcasa: la relación pantalla-carcasa es la clave en el diseño de los smartphones Honor utiliza tecnología avanzada Chip-On-Film (COF) y un diseño de antena patentado para reducir la anchura del borde inferior a 4,25 mm y lograr una relación de pantalla-carcasa del 91 % que supera a la mayoría de los smartphones emblemáticos.

https://mma.prnewswire.com/media/739428/Honor_8X_2.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/739428/Honor_8X_2.jpg]

-- Concepto de diseño minimalista pensando en la estética: Honor 8X utiliza una estructura central de metal y adopta una carcasa de vidrio aurora 2,5D de textura doble con efecto rejilla, que proporciona un aspecto elegante y agradable. El diseño de gradación paralela se crea a partir de 15 capas y genera una reflexión diferente desde diferentes ángulos. Para poder elegir entre azul, negro y rojo, el usuario puede expresar su propio estilo y personalidad. -- Protección para los ojos: existe una creciente preocupación por la exposición de nuestros ojos a la luz azul de las pantallas de los dispositivos electrónicos. Honor 8X adopta una nueva generación de modo Eye Comfort certificada por TüV Rheinland que puede reducir la radiación de luz azul emitida por la pantalla y evitar la fatiga ocular. También cuenta con tecnología de visualización con luz solar y nocturna, que permite a los usuarios ver la pantalla claramente a la luz del sol y hace que la lectura antes de ir a dormir sea más cómoda.

https://mma.prnewswire.com/media/739429/Honor_8X_3.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/739429/Honor_8X_3.jpg]

El Sr. George Zhao, Presidente de Honor, afirmó: "Con el recientemente presentado Honor 8X, Honor está estableciendo nuevas cotas para alcanzar el equilibrio entre valor, diseño y rendimiento. Honor 8X no es solo una bella personificación del minimalismo, es un pionero que demuestra que características emblemáticas no tienen por qué exigir precios descomunales. Honor 8X supera las exigencias de los consumidores que no desean limitaciones en precio, rendimiento o aspecto llamativo".

Acerca de Honor

Honor es una marca líder de smartphones de Huawei Group. En línea con su lema, "For the Brave", la marca fue creada para satisfacer las necesidades de usuarios digitales a través de productos optimizados para Internet que ofrecen experiencias de usuario superiores, inspiran acción, fomentan la creatividad y permiten a los jóvenes alcanzar sus sueños. Al hacer esto, Honor se distingue por mostrar un gran valor para hacer las cosas de manera diferente y dar los pasos necesarios para abrir la puerta a las últimas tecnologías e innovaciones para sus clientes.

Para más información, visite Honor en línea en www.hihonor.com [http://www.hihonor.com/] o síganos en:

https://www.facebook.com/honorglobal/ [https://www.facebook.com/honorglobal/]

https://twitter.com/Honorglobal [https://twitter.com/Honorglobal]

https://www.instagram.com/honorglobal/ [https://www.instagram.com/honorglobal/]

https://www.youtube.com/honorglobal [https://www.youtube.com/honorglobal]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/739426/Honor_8X.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/739426/Honor_8X.jpg]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/739427/Honor_8X_1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/739427/Honor_8X_1.jpg]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/739428/Honor_8X_2.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/739428/Honor_8X_2.jpg]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/739429/Honor_8X_3.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/739429/Honor_8X_3.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Shawn Li, +86-185-1660-3272, lixiao53@huawei.com

Sitio Web: http://www.hihonor.com/