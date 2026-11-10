Presentamos Hyland OpenArch, centro de contenido de código abierto y preparado para IA

(Información remitida por la empresa firmante)

-Presentamos Hyland OpenArch, el centro de contenido de código abierto y preparado para IA que abarca todas las fuentes de datos no estructurados

Tras dos décadas dedicado a ser proveedor líder de contenido de código abierto en la industria de la gestión de contenidos, Hyland presenta OpenArch, una plataforma de contenido preparada para IA que permite a los desarrolladores conectar prácticamente cualquier repositorio a cualquier servicio de IA.

OpenArch conecta Alfresco, Nuxeo y otros repositorios con los modelos, servicios y agentes de IA que elijan los desarrolladores, garantizando que los metadatos, los permisos y las señales comerciales acompañen al contenido, de modo que la IA respete los permisos de cada usuario.

Disponible ahora en GitHub bajo la licencia Apache 2.0, OpenArch consolida la posición de Hyland como líder mundial en gestión de contenido empresarial de código abierto.

CLEVELAND, 10 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- La IA está pasando de los proyectos piloto a la producción, y las empresas finalmente la están dirigiendo al contenido que realmente impulsa su negocio. Solo existe un problema: Ese contenido está disperso en docenas de repositorios, cada uno con su propia estructura, permisos y reglas. Para ofrecer resultados fiables, la IA necesita acceso a todos esos datos.

Hyland, líder en inteligencia y automatización de contenido, está transformando en la actualidad la forma en que las empresas implementarán la gestión empresarial basada en contenido con la presentación de Hyland OpenArch. Se trata de un índice de IA de código abierto que crea de forma continuada una base de datos unificada con fragmentos y vectores de contenido, compuesta por contenido empresarial, metadatos y permisos en todos los repositorios conectados. El resultado es una visión integral de la información que posee una organización, independientemente de la ubicación de cada pieza de contenido. El sistema almacena el contenido listo para IA y sus permisos, a la vez que el contenido original y su gobierno permanecen en los sistemas de origen. En comparación con los lagos de datos, no existe un segundo sistema de registro.

"Basándonos en nuestra larga trayectoria como proveedor líder de gestión de contenido de código abierto, Hyland siempre ha defendido la transparencia, la colaboración y la innovación; y OpenArch es la siguiente expresión dentro de ese compromiso", afirmó John Newton, director de estrategia de innovación de Hyland. "Con OpenArch, no les pedimos a los desarrolladores que migren contenido, reconstruyan el gobierno ni se aferren a la plataforma de un solo proveedor para implementar la IA. Les ofrecemos un centro e índice abiertos que acceden al contenido dondequiera que se encuentre, respetando las reglas en las que su organización ya confía".

Diseño abierto, no añadido a posteriori

OpenArch integra el contenido empresarial, los metadatos y los permisos en repositorios y sistemas para crear una base sólida sobre la que la IA puede desarrollarse. Todo ello sin necesidad de mantener un segundo sistema de registro.

Los permisos suponen un obstáculo común en muchos proyectos de IA empresarial. Los equipos optan por copiar el contenido a una nueva plataforma y reconstruir manualmente las reglas de acceso, o bien, mantienen la IA alejada de su contenido más valioso. OpenArch gestiona los permisos desde el origen. Al tiempo que la mayoría de las plataformas de IA exigen a las organizaciones que abandonen sus inversiones existentes, OpenArch hace lo contrario: Se integra con el contenido de la empresa en su entorno original e incorpora los permisos, metadatos y el gobierno de cada sistema de registro ya aplica en cada búsqueda y recuperación de IA. El resultado es una arquitectura que permite a los desarrolladores crear con confianza, sabiendo que sus resultados de IA se basan en un sistema de registro fiable y bien gobernado.

Las integraciones punto a punto y las pasarelas API resuelven un problema más específico al permitir que un sistema se comunique con otro, una conexión a la vez. OpenArch resuelve un problema diferente: Crea y mantiene un índice permanente y gobernado en todos ellos simultáneamente, de modo que la IA no solo se conecta a su contenido, sino que obtiene una comprensión coherente e integral del mismo.

Diseñado para desarrolladores y arquitectos de IA que buscan libertad y control

Gracias a OpenArch, Hyland pone a disposición de todos décadas de liderazgo en gobierno de contenido, creando una base sólida sobre la cual las organizaciones pueden construir su empresa basada en agentes y potenciada por contenido. Al conectarse entre repositorios, OpenArch mantiene la coherencia con el negocio, reforzando la seguridad existente al respetar los permisos ya establecidos por cada sistema de registro, sin necesidad de migración ni consolidación.

Las organizaciones cuentan con la libertad de ejecutar OpenArch de forma completa y a su manera, eligiendo dónde operar, qué modelos y servicios de IA usar y dónde residir sus datos. Al ser totalmente de código abierto, los desarrolladores pueden inspeccionarlo, ampliarlo y modificarlo según evolucionen sus necesidades.

Esta misma apertura se extiende a la IA en sí, por lo que las organizaciones pueden trabajar con cualquier servicio que elijan y reemplazarlo a medida que cambie su infraestructura, sin depender nunca de un único proveedor.

Una herencia de código abierto

El compromiso de Hyland con el código abierto no comenzó con OpenArch. Se puso en marcha mucho antes, hace décadas con Alfresco y Nuxeo, ambos ahora parte integral de Hyland, y se extiende aún más con OpenArch, reforzando la misma convicción de que las empresas merecen transparencia, libertad de elección y libertad de no depender de un proveedor, no otro ecosistema cerrado disfrazado de plataforma de IA.

OpenArch está disponible ahora en github.com/Hyland/OpenArch bajo la licencia Apache 2.0. Para obtener más información sobre la plataforma y las soluciones de Hyland, visite Hyland.com.

Acerca de Hyland Hyland es líder en inteligencia y automatización de contenido, empoderando a las organizaciones para transformar el contenido empresarial en inteligencia gobernada que acelera la toma de decisiones y el rendimiento empresarial. Gracias a la confianza mostrada por miles de organizaciones en todo el mundo, incluidas muchas de las Fortune 100, la plataforma abierta de Hyland utiliza IA para convertir contenido, datos y procesos en un contexto fiable que permite a las personas, aplicaciones y agentes automatizar el trabajo en toda la empresa basada en agentes e impulsada por el contenido. Para obtener más información, visite Hyland.com.

Contacto para medios:Jason Gerdonjason.gerdon@hyland.com

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