Primera demostración mundial de la función esencial de modularización de la asignación dinámica de ancho de banda

Publicado 28/11/2018 2:10:07 CET

- Primera demostración mundial de modularización de la asignación dinámica de ancho de banda, una función esencial para la calidad de servicio en sistemas de acceso óptico

- Para lograr que los futuros sistemas de acceso óptico proporcionen rápidamente distintos servicios en la era del 5G

TOKIO, 21 de noviembre de 2018 /PRNewswire/ -- Nippon Telegraph and Telephone Corporation (en adelante "NTT"), con sede en Tokio, ha desarrollado un prototipo de terminal de línea óptica (OLT) con una función de asignación dinámica de ancho de banda (DBA (*1)) modularizada y de software, que tiene un impacto significativo en la calidad de servicio (QoS, por sus siglas en inglés) en los sistemas de acceso óptico (p. ej. fibra hasta el domicilio o FTTH). El prototipo admite con éxito, por primera vez, la sustitución del módulo de software DBA para satisfacer los cambios en los requisitos de servicio. Este avance permite a los operadores utilizar un sistema de acceso común para una amplia gama de servicios, entre los que se encuentra el alojamiento de estaciones base para la quinta generación (5G) --y las futuras-- de sistemas móviles.

(Imagen: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103662/201811190492/_prw_PI1lg_i6nNZLN1.png [https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103662/201811190492/_prw_PI1lg_i6nNZLN1.png])

NTT ya ha introducido el concepto FASA (*2) (Arquitectura Flexible de Sistema de Acceso) y ha intentado modularizar las funciones esenciales para el funcionamiento de sistemas de acceso. Aunque es bien sabido que la DBA es una de las funciones más difíciles de modularizar debido a su característica esencial de temporización, NTT ha logrado la modularización dividiéndola en una parte de software que se sustituye para satisfacer los requisitos del servicio, y en una parte de hardware independiente de los requisitos. Además, se introduce una API (*3) (interfaz de programación de aplicaciones) que facilita la cooperación y el control de ambas partes. Combinando este enfoque con la tecnología de acceso óptico de baja latencia (*4), que ofrece coordinación con sistemas móviles 5G, se obtendrán sistemas de acceso óptico que pueden modificarse rápidamente para poder prestar distintos servicios nuevos en la era del 5G. Además de la función de DBA, la modularización continua de otras funciones y la sustitución de componentes de software evitarán la inversión significativa en la reconstrucción de equipos en materia de hardware desde cero. Esto dará, como resultado, sistemas de acceso rentables que puedan cumplir rápidamente con distintos requisitos.

Con el fin de establecer una API con especificaciones abiertas para que pueda ser usada por distintos socios, NTT trabaja actualmente por avanzar en las actividades de normalización en el Broadband Forum. NTT dará un importante impulso a su actividad en materia de I+D, que ya contribuye a la ampliación del ámbito de aplicación de los sistemas de acceso óptico en cooperación con otros operadores, proveedores de sistemas, organismos de normalización y organizaciones de desarrollo de software de código abierto.

Sus logros se presentarán en el NTT R&D Forum 2018 (otoño) (*5) y en una exposición internacional sobre tecnologías de virtualización de redes denominada ONF CONNECT (*6).

Más información en:http://www.ntt.co.jp/news2018/1811e/181120a.html [http://www.ntt.co.jp/news2018/1811e/181120a.html]

Terminología

(*1) DBAAsignación dinámica de ancho de banda. Se trata de una función de control dinámico del ancho de banda para redes de acceso óptico de punto a multipunto. Con el fin de evitar la colisión de datos procedentes de múltiples ONU (unidades de red óptica), la función DBA en un OLT (terminal de línea óptica) asigna una franja horaria a cada ONU para que iniciar la transmisión ascendente y la duración de esta transmisión.

(*2) FASAArquitectura flexible de sistema de acceso. "Introducing the New FASA Concept for Future Access Systems" (NTT presenta el nuevo concepto FASA para sistemas futuros de acceso) -- Nota de prensa de NTT, 8 de febrero de 2016Página de inicio de FASA: http://www.ansl.ntt.co.jp/e/global/FASA/index.html [http://www.ansl.ntt.co.jp/e/global/FASA/index.html]

(*3) APIInterfaz de programación de aplicaciones. Se trata de una interfaz que especifica cómo deben interactuar los componentes.

(*4) Tecnología de acceso óptico de baja latencia"Development and trial of low-latency optical access technology that operates in coordination with a 5G mobile system" (Desarrollo y prueba de la tecnología de acceso óptico de baja latencia que funciona en coordinación con un sistema móvil 5G) -- Nota de prensa de NTT, 14 de febrero de 2018

(*5) NTT R&D Forum 2018 (otoño)Se celebrará los días 29 y 30 de noviembre de 2018 en el NTT Musashino R&D Center (Musashino, Tokio).

(*6) ONF CONNECTSe celebrará del 4 al 6 de diciembre de 2018 (Santa Clara, Estados Unidos).

FASA es una marca registrada de NTT.

