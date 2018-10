COMUNICADO: Prodapt es el principal patrocinador del TM Forum Digital Transformation North America 2018

Publicado 11/09/2018 5:15:10 CET

Tras una participación altamente exitosa en el TM Forum Digital Transformation World 2018 en Niza, Francia, Prodapt se complace anunciar su participación como patrocinador principal del próximo Digital Transformation North America 2018 en Dallas, Texas. El equipo ejecutivo mostrará la experiencia y ventaja competitiva de Prodapt en los campos de la automatización de procesos robóticos (RPA), SDN-NFV y AI/ML. En el evento, Prodapt dará una charla sobre Telebots[TM], el marco RPA de telecomunicaciones, participará en una discusión de panel sobre AI/ML y celebrará programas catalizadores sobre RPA y SDN-NFV.

"Prodapt se ha establecido como un socio preferido para muchos de los mayores proveedores de servicios digitales del mundo en esta región y la asociación con el evento de TM Forum nos proporciona una fantástica oportunidad para mostrar nuestra experiencia y liderazgo en las tecnologías de próxima generación", dijo Harsha Kumar, director general de Prodapt.

La agenda de Prodapt en el evento es:

Día 1: 24 de septiembre de 2018 11.00 AM: Charla 'Delivering operational excellence through intelligent RPA' por Pradeep Balakrishnan, director de Robótica y automatización, Prodapt, y Asad Nabi, director sénior de Ingeniería de sistemas y arquitectura de software, CenturyLink.

Día 2: 25 de septiembre de 2018 11.20 AM: Discusión de panel 'Making the business case for investing in AI', con Avai S, director de Práctica (IoT, Big Data, AI/ML y Microservices), Prodapt y Russ Bartels, director de Orquestación de red y análisis, Windstream Communications como panelistas.

Día 1-5 (24 - 28 de septiembre de 2018) Prodapt también dirigirá un programa catalizador para demostrar cómo los PSD pueden ofrecer una experiencia de cliente proactiva y personalizada 24*7 a los suscriptores aprovechando el conocimiento obtenido de los datos, Chatbots y robots de software inteligentes. Orange es el campeón y otros participantes son Blue Prism e Incognito. Este catalizador se demostró con éxito en el recientemente concluido TM Forum Digital Transformation World, Niza, Francia.

Prodapt es una empresa líder en servicios TI, de productos, redes y operacionales para el mercado vertical de los proveedores de servicios digitales (PSD). Muchos PSD líderes se han asociado con Prodapt para reforzar su negocio y obtener una ventaja competitiva. Con sede en Chennnai, Prodapt cuenta con centros de entrega en Estados Unidos, Europa, África y la India, y está certificada ISO 9001:2008, ISO 27001:2013, SSAE16, y CMMI Level 3. Prodapt es parte del conglomerado de negocios indio de 120 años el Jhaver Group, que emplea a más de 16.500 personas en más de 64 países.

Contacto de medios: Raghavendra MG E-mail: raghavendra.mg@prodapt.com Tel: +91-9677040468

