Proman y Stena desarrollan conjuntamente metanol como vía para un transporte marítimo sostenible (2)

WOLLERAU, Suiza y GOTEMBURGO, Suecia, 21 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- El sector del transporte marítimo mundial es responsable de aproximadamente el 2,9% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, lo que equivale a casi mil millones de toneladas métricas de CO2 cada año. Si no se controlan, las emisiones podrían aumentar hasta un 130% con respecto a los niveles de 2008 para el año 2050. La transición a los combustibles bajos en carbono será esencial para asegurar el futuro a largo plazo del sector y cumplir los objetivos de reducción de emisiones de la Organización Marítima Internacional (OMI) para 2030 y 2050, pero las tecnologías aún en desarrollo y la larga vida útil de los buques existentes hacen que este reto sea aún mayor. En la actualidad hay más de 70.000 buques que navegan por nuestros océanos, con una vida media de unos 25-30 años. Encontrar un combustible de bajas emisiones para estos buques no es tarea fácil, pero ahora es el momento de acelerar la transición. El metanol no sólo ofrece beneficios inmediatos y urgentes, sino que es la única vía clara hacia un futuro sostenible.

Proman, uno de los mayores productores de metanol del mundo, ha decidido, junto con Stena, una compañía naviera de propiedad privada que opera aproximadamente 140 buques, asumir este reto. Proman y Stena se han comprometido a desarrollar conjuntamente una solución de Retrofit & Supply, que permita tanto a los buques de Stena como a los de terceros experimentar los beneficios medioambientales inmediatos y la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero que ofrece el metanol.

Al cambiar a este combustible de combustión limpia, los buques propulsados por metanol pueden liderar la transición hacia un futuro con menos emisiones de carbono y reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por los combustibles convencionales a base de petróleo, lo que supone una mejora inmediata de la calidad del aire en los puertos y las rutas marítimas. Prácticamente se eliminan las emisiones de óxidos de azufre (SOx) y de partículas, se reducen las de dióxido de carbono (CO) y las de óxidos de nitrógeno (NOx) en un ~60%. Además, las cualidades biodegradables e hidrosolubles del metanol reducen considerablemente el riesgo para el medio ambiente marino.

Proman y Stena cuentan con habilidades complementarias únicas que les permiten ofrecer conjuntamente una solución llave en mano para que la industria naval se beneficie de una vía basada en el metanol hacia un futuro sostenible con bajas emisiones de carbono. En 2015, Stena fue el primer armador del mundo en convertir un gran buque a la energía del metanol junto con un socio actual. Desde entonces, el buque ha sido operado de forma segura y conveniente, demostrando así el potencial del uso del metanol como combustible marino. El metanol producido a partir de gas natural aporta una reducción inmediata de CO2 que se reducirá aún más, hasta más del 90%, a medida que el metanol renovable y sostenible esté más disponible como combustible marino.

Per Westling, consejero delegado de Stena RoRo, dijo: "Creemos que el metanol es un claro precursor en la búsqueda de combustibles para el transporte marítimo más allá de los fósiles y estamos orgullosos de desempeñar nuestro papel para ayudar a construir el mercado de los combustibles alternativos en el transporte marítimo. Ya convertimos el Stena Germanica a la energía del metanol en 2015 con otro socio actual, y eso nos da una valiosa experiencia tanto desde la perspectiva de la conversión como de la operativa".

Los planes para una solución de Retrofit & Supply se basan en la empresa conjunta previamente anunciada entre Stena Bulk y Proman para tres petroleros preparados para el metanol. El primero de estos buques, el Stena Pro Patria, de 49.900 DWT, se entregará a principios de 2022, y otros tres buques de doble combustible, propiedad de Proman pero operados mutuamente, se entregarán en 2023.

Carl-Johan Hagman, consejero delegado de Stena Rederi: "Este anuncio se basa en la emocionante y fructífera asociación que Stena Bulk ya ha forjado con Proman y da a Stena otra vía para explorar el uso del metanol en más tipos de buques."

David Cassidy, consejero delegado de Proman, dijo: "El metanol es el único combustible marino alternativo disponible que ofrece una reducción inmediata de las emisiones, mejorando drásticamente la calidad del aire y proporcionando una clara vía de descarbonización del transporte marítimo para 2050 y más allá. A diferencia de otros combustibles marinos alternativos, el metanol utiliza la tecnología existente y es seguro y ampliamente disponible. La asociación de Proman con Stena ha crecido con fuerza. Nuestra visión conjunta es acelerar drásticamente la transición energética en el transporte marítimo y no sólo hablar de cambiar nuestro entorno, sino hacerlo realidad. Aprovecharemos la ambición y la experiencia de ambas empresas para poner el metanol a disposición de los armadores de todo el mundo y ayudarles a unirse a nosotros en la transición hacia una industria naval más limpia."

Acerca del metanol

El metanol es un combustible de combustión limpia que aporta beneficios medioambientales inmediatos en tierra y mar. El metanol elimina las emisiones de óxidos de azufre (SOx) y de partículas y reduce los óxidos de nitrógeno (NOx) en aproximadamente un 60%.

El metanol es seguro. Se ha transportado por todo el mundo, se ha manipulado y se ha utilizado durante más de 100 años. El metanol permanece líquido a temperatura ambiente, lo que facilita su manipulación, al igual que los combustibles marinos existentes, y los procedimientos de seguridad para la manipulación del metanol son bien conocidos y practicados en todo el mundo.

Se disuelve rápidamente en agua y se biodegrada con rapidez, lo que hace que un derrame de metanol sea mucho menos perjudicial para el medio ambiente en comparación con los derrames de MGO, VLSFO, HFO u otros combustibles derivados del petróleo. De hecho, el metanol se utiliza en las plantas de tratamiento de aguas.

Las sociedades de clasificación de riesgos y la OMI ya han elaborado normas y directrices para el metanol como combustible marino, con la aceptación reglamentaria del Código IGF de la OMI.

El metanol está ampliamente disponible en más de 122 puertos de todo el mundo. A diferencia de los combustibles alternativos, como el GNL, el metanol sólo requiere pequeñas modificaciones en la infraestructura de las terminales existentes y en las instalaciones de abastecimiento y almacenamiento de combustible para apoyar las operaciones de navegación. A bordo, el metanol se comporta como los combustibles habituales y es fácil de almacenar y bombear para su inyección directa en el motor.

Acerca de Stena AB

Stena Rederi AB forma parte de Stena AB Group en Suecia, que desarrolla actividades en el ámbito de los transbordadores, los petroleros, los puertos, la perforación en alta mar, la gestión de buques, los bienes inmuebles y otras inversiones. El grupo tiene una facturación de 3.500 millones de euros y 15.000 empleados y opera más de 140 buques en todo el mundo.

Acerca de Proman

Proman es una empresa energética integrada y el segundo productor mundial de metanol.

Con sede en Suiza, con activos en Estados Unidos, Trinidad y Omán, y una expansión en curso en México, Proman es un líder mundial en metanol, fertilizantes y otros productos como la melamina, y tiene una amplia experiencia en operaciones de plantas petroquímicas, construcción de plantas petroquímicas y de energía, marketing y logística, y gestión de proyectos.

Proman está comprometida con el desarrollo de metanol y amoníaco sostenibles como alternativas más limpias a los combustibles fósiles, ofreciendo una vía para reducir drásticamente las emisiones en la generación de energía, el transporte terrestre, la navegación y la industria.