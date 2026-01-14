Provest Equity Partners y CTW Venture Partners anuncian una inversión conjunta estratégica en NFW

(Información remitida por la empresa firmante)

-Provest Equity Partners y CTW Venture Partners anuncian una inversión conjunta estratégica en Natural Fiber Welding Inc.

Esta alianza acelera la innovación y la comercialización de una plataforma de materiales vegetales de alto rendimiento

PEORIA, Ill., 14 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Natural Fiber Welding Inc. NFW, pionera en materiales vegetales de alto rendimiento, anunció hoy una inversión conjunta estratégica de Provest Equity Partners y CTW Venture Partners. Esta inversión impulsa la siguiente fase de crecimiento de NFW, a medida que la compañía acelera la comercialización y la expansión global de su innovadora plataforma de materiales de tecnología climática y bajas emisiones de carbono.

Esta alianza llega en un momento crucial para NFW, ya que está expandiendo la producción de sus innovaciones estrella, impulsadas por la química ecológica y la ciencia de los materiales patentados. Estas innovaciones incluyen PLIANT™, la primera suela exterior de caucho de alto rendimiento curado naturalmente del mundo, y MIRUM, la primera alternativa al cuero totalmente natural y sin plástico del mundo.

Juntos, PLIANT™ y MIRUM forman una plataforma de materiales circulares, escalable y regenerativa, diseñada para reemplazar los plásticos derivados del petróleo y los materiales sintéticos en múltiples industrias sin comprometer el rendimiento, la durabilidad ni la estética. El nuevo y mejorado PLIANT™ ya está disponible para pedidos, y su expansión al mercado está en marcha.

"Esta alianza marca un importante punto de inflexión para NFW, ya que continuamos con nuestra misión de comercializar materiales sostenibles de alto rendimiento", afirmó Steve Zika, consejero delegado de NFW. "El enfoque de Provest, centrado en el operador, se alinea estrechamente con nuestras necesidades, a medida que la demanda de las marcas asociadas globales continúa creciendo. Junto con CTW, estamos fortaleciendo las bases necesarias para escalar de forma responsable y avanzar hacia la próxima generación de materiales de origen vegetal".

NFW ha atraído el respaldo de marcas globales líderes e inversores estratégicos, como BMW iVentures, Ralph Lauren Corporation, Allbirds y Asahi Kasei, lo que refleja el potencial de la compañía para redefinir el panorama de los materiales de alto rendimiento.

La inversión de Provest y CTW aprovecha este impulso, centrándose en la ejecución operativa, la escala de fabricación, la innovación de productos y la creación de valor a largo plazo.

"NFW representa el tipo de plataforma que buscamos apoyar, donde la ciencia innovadora se une con una verdadera relevancia industrial", afirmó Suhas Uppalapati, presidente de NFW y socio director de Provest Equity Partners. "Nuestra función es ayudar a convertir la innovación en un crecimiento escalable y rentable a medida que la empresa entra en su siguiente fase".

Tras la inversión, NFW continuará ampliando sus relaciones en los mercados del calzado, la moda, la automoción y la industria, a la vez que impulsa su misión de sustituir los materiales basados en combustibles fósiles por alternativas naturales regenerativas y adaptadas al clima.

Acerca de Natural Fiber Welding Natural Fiber Welding Inc., con sede en Peoria, Illinois, es una empresa de ciencia de materiales pionera en el desarrollo de materiales de alto rendimiento sin plástico, fabricados íntegramente con insumos vegetales renovables.

