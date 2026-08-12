Quantinum publica los resultados del segundo trimestre de 2026 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Los ingresos del segundo trimestre crecieron un 279 % interanual; se incrementaron las previsiones para el año fiscal 2026.

Helios demostró una fidelidad lógica cercana al 99,999 %, consolidando su liderazgo en tolerancia a fallos.

Se anunció una alianza pionera en el sector con Oracle para implementar Helios como un servicio de Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

Se fortaleció la cadena de suministro mediante una colaboración estratégica con un importante fabricante mundial de productos electrónicos.

BROOMFIELD, Colo., 12 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum Inc. (Nasdaq: QNT) (la "Compañía"), una empresa líder en computación cuántica, anunció hoy los resultados financieros del segundo trimestre finalizado el 30 de junio de 2026.

"Nuestro desempeño en el segundo trimestre demostró una sólida ejecución de nuestra estrategia. Logramos avances cruciales en I+D para impulsar nuestra hoja de ruta de plataforma y mejorar nuestra posición competitiva, fortalecimos nuestra cadena de suministro y capacidades de fabricación, e incrementamos la participación de nuestro ecosistema de desarrolladores", declaró Rajeeb Hazra, presidente y consejero delegado de Quantinuum. "Como resultado, estamos observando un impulso comercial acelerado para el negocio, reflejado en los resultados del segundo trimestre y en las mejores perspectivas para todo el año. Con más de 2.000 millones de dólares en efectivo, tenemos la capacidad de invertir para acelerar nuestros planes de negocio, manteniendo al mismo tiempo un enfoque disciplinado en la asignación de capital para garantizar un crecimiento y una rentabilidad sostenibles a largo plazo".

Resultados financieros más destacados del segundo trimestre de 2026

Completó la primera oferta pública inicial tradicional del sector, recaudando 1.700 millones de dólares en ingresos brutos.

Los ingresos fueron de 8 millones de dólares, un 279 % más que el año anterior, en comparación con los 2 millones de dólares del mismo período del año anterior.

El margen bruto GAAP fue del (64,4 %), un aumento de 27 puntos porcentuales con respecto al mismo período del año anterior.

El margen bruto ajustado fue del 62 %, 60 puntos básicos menos que en el mismo período del año anterior.

La pérdida neta GAAP fue de 597 millones de dólares, en comparación con una pérdida neta de 57 millones de dólares en el período del año anterior.

La pérdida de EBITDA ajustada fue de 68 millones de dólares, en comparación con una pérdida de 43 millones de dólares en el período del año anterior.

La pérdida neta por acción GAAP atribuible a los accionistas comunes de Clase A fue de 1,93 dólares.

La pérdida neta ajustada por acción fue de 0,28 dólares.

El efectivo y equivalentes de efectivo, y las inversiones a corto plazo ascendían a 2.100 millones de dólares al 30 de junio de 2026.

El EBITDA ajustado, el margen bruto ajustado y la pérdida neta ajustada por acción son medidas financieras no conformes GAAP, definidas en la sección "Medidas financieras no GAAP". Para una conciliación de estas medidas financieras no GAAP con las medidas financieras GAAP más directamente comparables, consulte las tablas del apéndice al final de este comunicado de prensa.

Aspectos destacados del segundo trimestre y de los últimos meses en materia de negocios.

Resultados comerciales más destacados

Anunció una alianza estratégica pionera en el sector con Oracle para implementar Helios en el centro de datos de IA de Oracle Cloud Infrastructure (OCI) y así habilitar cargas de trabajo híbridas de IA cuántica como un servicio de OCI. Al operar en las instalaciones de OCI, se prevé que Helios se integre a la perfección con los servicios de computación, redes, almacenamiento, identidad y datos de OCI existentes, bajo los mismos controles de gobernanza y acceso que los clientes ya utilizan.

Anunció una colaboración estratégica con HPE para establecer un marco que permita combinar la computación cuántica con entornos de computación de alto rendimiento (HPC) e inteligencia artificial (IA), e involucrar a clientes empresariales en soluciones híbridas cuántico-clásicas para casos de uso científicos e industriales de alto valor.

Hitos en I+D

Tecnología de producto y cadena de suministro

Se demostró una fidelidad lógica cercana al 99,999 %, líder en la industria, en Helios, con una novedosa familia de códigos QEC, lo que refuerza el liderazgo de Quantinuum en tolerancia a fallos.

Se avanzó hacia el lanzamiento de Sol en 2027, con el chip de trampas de Sol ya fabricado y en proceso de validación del producto.

El programa Apolo mantiene su calendario previsto para 2029, con avances significativos logrados en subsistemas arquitectónicos clave mediante la creación de prototipos.

Se firmó un nuevo acuerdo de desarrollo conjunto con un fabricante líder mundial de productos electrónicos para desarrollar conjuntamente la infraestructura, la ingeniería de sistemas y las capacidades de fabricación necesarias para las futuras generaciones de ordenadores cuánticos.

Se firmó una carta de intención con la Oficina de I+D de CHIPS del Departamento de Comercio de EE.UU. para fortalecer las cadenas de suministro nacionales y acelerar el liderazgo de EE.UU. en la computación cuántica de iones atrapados.

Ecosistema

Adopción acelerada de Nexus: actualmente, 180 organizaciones utilizan la plataforma de desarrollo basada en la nube para crear nuevas aplicaciones cuánticas.

Se lanzó Guppy Playpond, un entorno web sencillo y fácil de usar, diseñado para que los desarrolladores aprendan a escribir y probar código en Guppy, con el fin de aumentar la adopción de este lenguaje de programación cuántica de próxima generación.

Se amplió el programa de socios para startups de Quantinuum con Qedma, integrando su software de supresión y mitigación de errores en la plataforma Nexus de Quantinuum, lo que proporciona a los usuarios empresariales y científicos una capa de optimización adicional que puede mejorar la precisión en cargas de trabajo grandes y complejas.

Investigación aplicada

Inventó un nuevo algoritmo paralelo de estimación de fase cuántica para una determinación más rápida y precisa de las propiedades moleculares, con amplias aplicaciones que incluyen la industria farmacéutica, las ciencias biológicas y la energía.

Se ha demostrado, junto con NVIDIA y una empresa farmacéutica incluida en la lista Fortune 100, cómo la simulación cuántica impulsada por IA puede mejorar potencialmente la caracterización de propiedades moleculares en aplicaciones farmacéuticas.

Simulación de materiales magnéticos complejos con una precisión que supera las capacidades prácticas de las computadoras clásicas más avanzadas, con aplicabilidad para mejorar los sistemas de levitación magnética y resonancia magnética.

Expectativas financieras

Establecer las primeras directrices formales como empresa pública, con unos ingresos previstos para 2026 que se sitúen entre los 28 y los 32 millones de dólares.

Conferencia telefónica del segundo trimestre de 2026

Quantinuum realizará una teleconferencia a las 17:00 (hora del este) del martes 11 de agosto de 2026 para analizar los resultados del segundo trimestre, finalizado el 30 de junio de 2026, y ofrecer una actualización sobre su actividad. La teleconferencia se podrá seguir en directo por internet aquí.

Tras la conferencia telefónica, se publicará una grabación del webcast en el sitio web de Relaciones con los Inversores de Quantinuum, que permanecerá disponible durante un año.

Medidas financieras no GAAP

Para complementar los estados financieros consolidados condensados de Quantinuum presentados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en los EE.UU. ("GAAP"), la Compañía utiliza las siguientes medidas financieras no GAAP presentadas en este comunicado: utilidad bruta ajustada, margen bruto ajustado, pérdida neta ajustada, totalmente distribuida, EBITDA ajustado y pérdida neta ajustada por acción, totalmente distribuida.

El beneficio bruto ajustado parte del beneficio bruto según GAAP y le suma la compensación en acciones y los impuestos patronales relacionados atribuibles al coste de los ingresos, así como la depreciación y amortización atribuibles al coste de los ingresos.

El margen bruto ajustado se calcula dividiendo el beneficio bruto ajustado entre los ingresos netos.

La pérdidaneta ajustada, totalmente distribuida, parte de la pérdida neta GAAP sobre una base convertida, a la que se le suman los gastos por impuesto sobre la renta según GAAP, se ajusta por la compensación en acciones y los impuestos patronales relacionados, los costes de la oferta pública inicial y la transición a la presentación de informes de empresas públicas, el cambio en el valor razonable de las garantías clasificadas como pasivos y la pérdida por enajenación y depreciación de activos, y luego se aplica una tasa impositiva legal supuesta a la pérdida ajustada antes de impuestos resultante. No se reconoce ningún beneficio fiscal con respecto a las pérdidas sujetas a una provisión para valoración total y, por lo tanto, no se refleja ningún beneficio fiscal en los períodos presentados.

El EBITDA ajustado parte de la pérdida neta ajustada, totalmente distribuida, y excluye además los ingresos por intereses netos, la depreciación y la amortización de los activos intangibles adquiridos.

La pérdida neta ajustada por acción, totalmente distribuida, se calcula como la pérdida neta ajustada, totalmente distribuida, dividida por las acciones ajustadas, totalmente distribuidas, básicas y diluidas, que comprenden el promedio ponderado de acciones comunes de Clase A en circulación y las Unidades Comunes de Quantinuum Holdings.

La directiva considera que estas medidas brindan a los inversionistas información adicional útil para evaluar el desempeño operativo de la Compañía y las tendencias a lo largo de los períodos. Los resultados de Quantinuum incluyen cargos no monetarios importantes que no reflejan el coste operativo del negocio en el período, principalmente compensación basada en acciones reconocida al finalizar la reorganización y revaluación de garantías clasificados como pasivos. Ambos se derivan de factores contables y aportes externos, más que de la actividad operativa. Al ser una empresa en etapa comercial temprana, los resultados de Quantinuum de un período a otro también se ven afectados por el momento de los contratos individuales. Las medidas que aíslan el desempeño operativo subyacente de los elementos no monetarios y de transición ayudan a los inversionistas a evaluar las tendencias a lo largo de los períodos.

La estructura Up-C de Quantinuum implica que la pérdida neta GAAP atribuible a Quantinuum Inc. refleja únicamente la participación de Clase A en los resultados económicos. La presentación de los resultados ajustados sobre una base totalmente distribuida y convertida describe la totalidad de la actividad económica, que es como la gerencia evalúa el desempeño y gestiona el negocio. La gerencia utiliza estas medidas para la planificación y previsión internas, la evaluación del desempeño operativo y la elaboración de presupuestos.

Estas medidas financieras no GAAP son complementarias y no se elaboraron de acuerdo con GAAP. No deben considerarse de forma aislada ni como sustituto de la información financiera más directamente comparable elaborada de acuerdo con GAAP. Las medidas no GAAP de Quantinuum pueden diferir de medidas similares utilizadas por otras compañías y, por lo tanto, podrían no ser comparables. Los inversores deben revisar las conciliaciones y no basarse en ninguna medida financiera individual para evaluar el negocio de la Compañía.

Cada medida financiera no GAAP se concilia con su medida financiera GAAP más directamente comparable en las tablas al final de este comunicado.

Acerca de Quantinuum

Quantinuum es una empresa líder en computación cuántica que ofrece una plataforma integral diseñada para implementar la computación cuántica en entornos reales. La empresa ha implementado comercialmente varias generaciones de sistemas cuánticos basados en iones atrapados, construidos sobre la consolidada arquitectura QCCD, la cual ha incorporado diseños y capacidades innovadoras para alcanzar los niveles de precisión más altos de la industria, basados en la fidelidad promedio de puerta de dos cúbits[1]. Quantinuum mantiene una colaboración activa con líderes del mercado en los sectores farmacéutico, de ciencia de materiales, servicios financieros, gobierno e industria, así como con instituciones académicas y de investigación a nivel mundial. La empresa cuenta con una plantilla global de aproximadamente 800 empleados, incluyendo científicos e investigadores de primer nivel. Más del 70 % de su equipo tecnológico posee doctorados o masters. La sede central de Quantinuum se encuentra en Broomfield, Colorado, y cuenta con instalaciones adicionales en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Qatar y Singapur. Para obtener más información, visite www.quantinuum.com.

Disponibilidad de información en el sitio web de Quantinuum

Los inversores y demás interesados deben tener en cuenta que Quantinuum comunica periódicamente información relevante a los inversores y al mercado mediante documentos presentados ante la SEC, comunicados de prensa, conferencias telefónicas públicas, transmisiones web y su sitio web de Relaciones con los Inversores. Si bien no toda la información que la empresa publica en dicho sitio web es relevante, parte de ella podría considerarse como tal. Por consiguiente, la empresa anima a los inversores, a los medios de comunicación y a cualquier persona interesada en Quantinuum a consultar la información que comparte en ir.quantinuum.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas según lo estipulado en la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de 1995. Estas declaraciones se basan en las creencias y expectativas actuales de la gerencia de Quantinuum y están sujetas a riesgos e incertidumbres significativos. Los resultados reales pueden diferir sustancialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas. Cualquier declaración contenida en este comunicado de prensa que no sea una declaración de hechos históricos, incluidas las declaraciones sobre nuestras creencias, expectativas y perspectivas, son declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas incluyen información sobre posibles o supuestos resultados futuros de las operaciones, incluidas nuestras previsiones y descripciones de nuestros planes y estrategias comerciales. Estas declaraciones suelen incluir palabras como "anticipar", "esperar", "previsión", "sugerir", "planificar", "creer", "pretender", "estimar", "objetivo", "proyectar", "debería", "podría", "sería", "puede", "hará", "pronosticar", "perspectiva", "potencial", "continúa", "busca", "predice", o las negaciones de estas palabras y otras expresiones similares.

Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los descritos en las declaraciones prospectivas incluyen, entre otros: nuestra capacidad para desarrollar, comercializar y lograr la aceptación en el mercado de nuestros productos de hardware y software de computación cuántica; el ritmo de desarrollo de la industria de la computación cuántica y el momento de la ventaja cuántica comercial; nuestra capacidad para atraer y retener clientes para nuestros sistemas de computación cuántica y ofertas de computación cuántica como servicio; el riesgo de obsolescencia tecnológica o la aparición de enfoques de computación cuántica competitivos, incluidas las modalidades superconductoras, fotónicas u otras; nuestra dependencia de proveedores y fabricantes clave de componentes especializados, incluidos los necesarios para nuestros sistemas cuánticos de iones atrapados; nuestra capacidad para escalar la producción de nuestras computadoras cuánticas y sistemas relacionados; nuestra capacidad para proteger nuestra propiedad intelectual y tecnología patentada; los importantes costes de investigación y desarrollo inherentes al desarrollo de capacidades de computación cuántica de próxima generación; nuestra capacidad para atraer y retener científicos, ingenieros y otro personal altamente calificados en un mercado laboral competitivo; cambios en la financiación gubernamental, controles de exportación o regulaciones que afectan a las tecnologías cuánticas; incertidumbre con respecto al momento y alcance de las aplicaciones comerciales; riesgos de ciberseguridad y la protección de datos confidenciales de los clientes; y las condiciones macroeconómicas, la inestabilidad geopolítica y sus posibles efectos en nuestro negocio y operaciones. Para obtener información adicional sobre estos y otros riesgos que podrían afectar las declaraciones prospectivas de la Compañía, consulte los factores de riesgo de la Compañía que se describen en sus presentaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU., ya que dichos factores de riesgo pueden actualizarse periódicamente. Debe evaluar todas las declaraciones prospectivas realizadas en este comunicado de prensa en el contexto de estos riesgos e incertidumbres. La Compañía no tiene la intención ni la obligación de actualizar, revisar o retirar ninguna declaración prospectiva en este comunicado de prensa, salvo que lo exija la ley o la normativa aplicable.

[1] A 31 de diciembre de 2025.

Apéndice

(1) Nuestros estados de resultados consolidados condensados presentan la amortización de los intangibles adquiridos como una línea separada y no incluyen un subtotal de utilidad bruta. El importe que se muestra en esta tabla corresponde a la parte de dicha línea atribuible al costo de los ingresos, asignada según los activos a los que se refiere. El coste de los ingresos se presenta tal como se informa. La parte restante se presenta dentro de la partida de investigación y desarrollo.(2) Representa el gasto por compensación basada en acciones y los impuestos sobre la nómina del empleador relacionados con la adquisición de acciones, en cada caso atribuibles al costo de los ingresos. Los impuestos sobre la nómina del empleador fueron de 242 y 242 para los tres y seis meses finalizados el 30 de junio de 2026, respectivamente, y de 0 en los períodos correspondientes del año anterior. Estos importes son un subconjunto del ajuste por compensación en acciones e impuestos del empleador relacionados presentado en la conciliación de la pérdida neta GAAP.(3) Representa la depreciación de propiedades y equipos y la amortización de activos intangibles adquiridos atribuibles al coste de los ingresos.

(1) La base convertida incluye los intereses económicos representados por las acciones ordinarias de Clase A y las Unidades Ordinarias de Quantinuum Holdings, como si todas las Unidades Ordinarias se intercambiaran por acciones ordinarias de Clase A. Se utiliza porque las acciones ordinarias de Clase A representan una minoría del interés económico en Quantinuum Holdings.(2) Representa el gasto por compensación no monetaria asociado con premios basados en acciones, incluido el gasto reconocido en relación con la Reorganización, junto con los impuestos sobre la nómina del empleador correspondientes a la adquisición de acciones. Los impuestos sobre la nómina del empleador fueron de 17.127 y 17.127 dólares para los trimestres y semestres finalizados el 30 de junio de 2026, respectivamente, y cero en los períodos correspondientes del año anterior. El componente de compensación basada en acciones coincide con la línea de gasto por compensación en acciones en los estados de flujos de efectivo consolidados condensados.(3) Representa los costes de la oferta pública inicial, los costos de transacción y la transición a la presentación de informes como empresa cotizada. Estos costes incluyen honorarios profesionales por servicios de asesoría, legales, contables, de valoración y otros servicios profesionales o de consultoría relacionados con la oferta pública inicial. Estos costes se delimitan según su origen y tienen un fin definido. No incluyen los costes operativos continuos de la empresa cotizada.(4) Representa la variación no monetaria del valor razonable de las garantías clasificadas como pasivo, que se basa en datos de valoración y en la revaluación contable, más que en la actividad operativa.(5) Representa el efecto fiscal de la pérdida ajustada antes de impuestos utilizando el tipo impositivo legal supuesto que se presenta en la tabla.(6) Representa la depreciación y amortización total según nuestros estados de flujos de efectivo consolidados condensados, menos la amortización de los activos intangibles adquiridos que se muestran por separado a continuación. Incluye la amortización del software capitalizado.(7) Representa la amortización total de los activos intangibles adquiridos durante el período y coincide con la línea de gastos de amortización en los estados de resultados consolidados condensados.(8) El denominador comprende las acciones ordinarias de Clase A y todas las Unidades Ordinarias de Quantinuum Holdings. Las acciones ordinarias de Clase B no tienen valor económico, solo otorgan derechos de voto y se cancelan al canjear las Unidades Ordinarias correspondientes.(9) La pérdida neta por acción ordinaria Clase A, según GAAP, abarca únicamente el período posterior al 5 de junio de 2026, tras las Transacciones, mientras que la pérdida neta ajustada por acción, totalmente distribuida, abarca todo el período presentado. Por lo tanto, ambas medidas no se calculan sobre la misma base. No se presentan importes por acción para los períodos anteriores a la Reorganización, ya que el cálculo no arrojaría valores significativos para los usuarios.

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