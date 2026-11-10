Quantinuum y RIKEN amplían su colaboración (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

Quantinuum y RIKEN amplían su colaboración para acelerar la comercialización de la supercomputación híbrida cuántica-IA en Japón

La actualización del ordenador cuántico Reimei de Quantinuum a su sistema H2 sirve para consolidar la plataforma de supercomputación híbrida cuántica de RIKEN como la más potente de su tipo en el mundo y abre nuevas vías para la investigación en electrónica, energía y ciencias biológicas.

Quantinuum y RIKEN se basarán en esta arquitectura informática pionera para desarrollar un ordenador cuántico tolerante a fallos "Hecho en Japón" y así extender el liderazgo de Japón en el campo de la computación cuántica.

Para acelerar aún más la adopción comercial de la supercomputación híbrida cuántica-IA en Japón, los socios van a colaborar junto a SoftBank Corp. a fin de desarrollar una solución que permita conectar directamente los ordenadores cuánticos con los centros de datos de IA.

TOKIO, 10 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Quantinuum (NASDAQ: QNT), empresa líder en computación cuántica integral, y RIKEN, el principal instituto nacional de investigación integral de Japón, dieron a conocer en el día de hoy la ampliación de su colaboración para impulsar la supercomputación híbrida cuántica-IA en Japón. Tras una importante actualización del ordenador cuántico Reimei de Quantinuum en RIKEN, los socios van a explorar aplicaciones científicas e industriales que sean más avanzadas, trabajando junto a universidades y proveedores japoneses para el desarrollo de un ordenador cuántico tolerante a fallos "Hecho en Japón" y colaborarán junto a SoftBank Corp. para explorar la conexión de la computación cuántica con los centros de datos de IA en Japón.

El ordenador cuántico Reimei de Quantinuum, instalado en RIKEN, ha completado con éxito su actualización al modelo de sistema H2. Reimei lleva a cabo operaciones como parte del proyecto JHPC-quantum, financiado por medio de NEDO. Esta actualización mejora aún más las capacidades de la plataforma de computación híbrida cuántica-HPC del proyecto y permite a los investigadores estudiar sistemas cuánticos más complejos, que son cada vez más difíciles de simular utilizando únicamente la computación clásica, ampliando así los problemas científicos que pueden explorar.

Quantinuum y RIKEN utilizarán la plataforma actualizada para lograr combinar la computación cuántica, la supercomputación y la IA, impulsando el desarrollo de casos de uso en electrónica, energía y ciencias de la vida. Basándose en su larga colaboración, los socios van a aprovechar además su experiencia en el campo de la integración y de la operación por parte de Reimei para llevar a cabo el desarrollo de un ordenador cuántico tolerante a fallos, fabricado en Japón.

"Las ambiciones cuánticas de Japón necesitan disponer de capacidades avanzadas hoy y de un compromiso sostenido con el desarrollo de las tecnologías futuras", indicó el doctor Rajeeb Hazra, consejero delegado de Quantinuum. "La actualización de Reimei amplía nuestras posibilidades de exploración con RIKEN en los campos de la electrónica, la energía y las ciencias de la vida. Estamos desarrollando de forma conjunta, en colaboración con universidades y proveedores japoneses, un ordenador cuántico que sea tolerante a fallos, al tiempo que exploramos con SoftBank cómo estas capacidades pueden ser accesibles para la industria a través de los centros de datos de IA de Japón".

Dos proyectos de investigación que han comenzado a operar en Reimei antes del lanzamiento público de sus servicios ilustran cómo Quantinuum y RIKEN están aprovechando las capacidades mejoradas de las plataformas híbridas con el objetivo de impulsar las fronteras del descubrimiento científico:

IA cuántica para la simulación de materiales: Los socios están utilizando ROQUO, el superordenador cuántico con GPU del JHPC de RIKEN, con el objetivo de entrenar un modelo de IA que cuente con datos cuánticos generados por Reimei para llevar a cabo simulaciones de magnetismo. Los resultados preliminares sugieren que el modelo puede realizar predicciones más precisas que los modelos de IA entrenados únicamente con simulaciones clásicas, e incluso predicciones más exactas que el propio ordenador cuántico. Comprender el magnetismo a nivel atómico podría ser clave para el desarrollo de materiales para tecnologías de próxima generación, como la resonancia magnética de campo ultraalto y las redes eléctricas inteligentes.

IA cuántica para la simulación biomolecular: Los socios combinan Reimei, el superordenador Fugaku de RIKEN y el agente de IA evolutiva de NVIDIA que se ejecuta en ROQUO con la finalidad de simular una biomolécula fotoactiva compleja, que cuente con un nivel de detalle y una escala sin precedentes. Una mejor comprensión de cómo responden las biomoléculas a la luz podría servir de cara a contribuir al diseño de células solares más eficientes, entre otras oportunidades industriales derivadas de los avances en ingeniería biomolecular.

Esta investigación apoya la iniciativa AI for Science de RIKEN y se alinea con los esfuerzos de Estados Unidos y Japón para avanzar en los descubrimientos impulsados por la IA, incluida una asociación planificada de 1.000 millones de dólares en el marco de la Misión Génesis de Estados Unidos.

"Gracias al ordenador cuántico Reimei mejorado, podremos abordar problemas científicos más complejos y de mayor escala que eran difíciles de abordar con el sistema H1 anterior, avanzando aún más en la computación híbrida cuántica-HPC a través de nuestro proyecto JHPC-cuántico en curso", afirmó el doctor Mitsuhisa Sato, director de la División de Plataforma Híbrida Quantum-HPC del Centro RIKEN de Ciencias Computacionales (R-CCS). "Además, el Memorando de Entendimiento recién firmado va a servir para allanar el camino para ampliar nuestra investigación sobre el uso de la computación cuántica para la IA para la ciencia, una iniciativa clave promovida por RIKEN".

La investigación y el desarrollo conjuntos de los socios hacia un ordenador cuántico tolerante a fallos "Hecho con Japón" involucrarán a universidades japonesas y proveedores de componentes nacionales. Este esfuerzo "Hecho con Japón" combinará la tecnología cuántica de Quantinuum con la investigación nacional y la experiencia en fabricación, aprovechando las lecciones de la integración y operación de Reimei en RIKEN.

En virtud de un acuerdo independiente, Quantinuum, RIKEN y SoftBank explorarán cómo la computación cuántica se puede conectar de forma directa con los centros de datos de IA en Japón. Los socios evaluarán la preparación de la infraestructura y examinarán cómo los sistemas conectados podrían respaldar los servicios comerciales de computación híbrida de IA cuántica, ampliando el acceso más allá de la comunidad de investigación.

"Japón ha establecido una base sólida para la computación híbrida cuántica-HPC a través del proyecto JHPC-cuántica respaldado por NEDO", declaró Takenori Kobayashi, vicepresidente y jefe de la División de Investigación y Desarrollo de Productos de SoftBank Corp. "Nuestra responsabilidad es convertir estos logros en valor industrial. Junto con RIKEN y Quantinuum, nuestro objetivo es promover un centro de datos de IA cuántica que conecte la computación cuántica con la IA y la HPC, haciendo que estas capacidades sean accesibles para las empresas de todo Japón".

Obtenga más información sobre la investigación conjunta ampliada Quantinuum-RIKEN disponible aquí.

Apoyo a la investigación

Este proyecto cuenta con el apoyo de la Organización para el Desarrollo de Nuevas Energías y Tecnologías Industriales (NEDO), una organización bajo la jurisdicción del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI), integrada dentro del marco del proyecto "Investigación y Desarrollo de una Plataforma Híbrida de Superordenadores Cuánticos para la Exploración de Capacidades Computacionales Inexploradas" (Director del Proyecto: Mitsuhisa Sato), dentro del marco del "Proyecto para la Investigación y el Desarrollo de Infraestructuras Mejoradas para Sistemas de Información y Comunicaciones Post-5G (JPNP20017)".

Acerca de RIKEN

RIKEN, una agencia nacional de investigación y desarrollo, es la principal institución nacional de investigación integral de Japón, habiendo sido reconocida gracias a su investigación de alta calidad en diversas disciplinas científicas. Fundada en el año 1917, inicialmente como una fundación privada de investigación, RIKEN ha crecido rápidamente en tamaño y alcance, abarcando en la actualidad una red de centros e institutos de investigación de primer nivel en todo Japón. Para obtener más información, visite https://www.riken.jp/en

Acerca de SoftBank Corp.

Guiada por la filosofía corporativa del Grupo SoftBank, "Revolución de la Información: Felicidad para todos", SoftBank Corp. (TOKIO: 9434) opera negocios de telecomunicaciones y TI en Japón y a nivel mundial. Partiendo de su sólida base empresarial, SoftBank Corp. busca activar el potencial de la IA en todos sus negocios e impulsar su implementación en línea con su estrategia de crecimiento de "Activar la IA para la Sociedad". Al tiempo que sigue expandiendo su negocio de telecomunicaciones, SoftBank está ampliando su infraestructura de computación de IA y sus servicios de IA y en la nube con el objetivo de convertirse en un proveedor de infraestructura social de próxima generación. Para obtener más información, visite https://www.softbank.jp/en/corp/.

Acerca de Quantinuum

Quantinuum (NASDAQ: QNT) es una empresa líder en computación cuántica que proporciona una plataforma integral diseñada para implementar la computación cuántica en entornos reales. La compañía ha implementado comercialmente varias generaciones de sistemas cuánticos basados en iones atrapados, construidos sobre la consolidada arquitectura QCCD, la cual ha incorporado diseños y capacidades innovadoras para alcanzar los niveles de precisión más altos de la industria, basados en la fidelidad promedio de puertas de dos cúbits. Quantinuum colabora de forma activa con líderes del mercado en los sectores farmacéutico, de ciencia de materiales, servicios financieros, gobierno e industria, así como con instituciones académicas y de investigación a nivel mundial. La compañía cuenta con una plantilla global de aproximadamente 800 empleados, incluyendo destacados científicos e investigadores. Más del 70% de su equipo tecnológico posee doctorados o maestrías. La sede central de Quantinuum se encuentra en Broomfield, Colorado, y cuenta también con instalaciones adicionales sitas en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, Qatar y Singapur. Para obtener más información, visite la página web www.quantinuum.com.

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de 1933, como se modificó, y la Sección 21E de la Ley de Intercambio de Valores de 1934, como se modificó, que están destinadas a estar cubiertas por las disposiciones de seguridad de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos son declaraciones prospectivas, incluidas las declaraciones sobre el alcance, los beneficios y los resultados esperados de la asociación ampliada de Quantinuum con RIKEN y el Memorando de Entendimiento; las capacidades esperadas y las aplicaciones de investigación del ordenador cuántico Reimei mejorado y la plataforma híbrida de supercomputación cuántica de RIKEN; la investigación y el desarrollo conjuntos planificados hacia un ordenador tolerante a fallos "Hecho con Japón", incluida la participación de universidades japonesas y proveedores nacionales; la colaboración planificada con SoftBank Corp. para conectar ordenadores cuánticos con centros de datos de IA en Japón y el desarrollo potencial de servicios comerciales de computación híbrida cuántica-IA; los resultados esperados de los proyectos de investigación en curso en Reimei, incluidos los resultados preliminares; la capacidad de Quantinuum para ayudar a los clientes a prepararse y obtener valor comercial de la computación cuántica; y el impacto potencial de la computación cuántica en sectores como la electrónica, la energía y las ciencias de la vida. Palabras como "objetivo", "anticipar", "creer", "confianza", "podría", "esperar", "explorar", "pretender", "puede", "camino", "vía", "plan", "potencial", "buscar", "sugerir", "objetivo", "hará", "haría" y expresiones similares identifican declaraciones prospectivas, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras.

Las declaraciones prospectivas se basan en las expectativas y suposiciones actuales de Quantinuum y están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos. Estos riesgos incluyen, entre otros: el Memorando de Entendimiento con RIKEN y el acuerdo con RIKEN y SoftBank Corp. pueden no resultar en acuerdos definitivos, desarrollo conjunto o servicios comerciales en los términos o plazos esperados, o en absoluto; la dependencia de Quantinuum de RIKEN, SoftBank Corp., NEDO, universidades, proveedores y otros terceros para que realicen sus funciones previstas; los resultados de la investigación descritos en este comunicado de prensa son preliminares, se lograron en entornos experimentales y pueden no ser confirmados o replicados a mayor escala, en computación lógica o en uso comercial; Quantinuum puede no ser capaz de escalar sus sistemas, aumentar el número de cúbits o integrar su hardware, marco de corrección de errores y software según lo planeado; Quantinuum puede no lograr su hoja de ruta tecnológica, incluido el desarrollo de un ordenador cuántico tolerante a fallos, en el plazo esperado o en absoluto; el ritmo del progreso técnico en la computación cuántica; la capacidad de Quantinuum para mantener la disponibilidad y el rendimiento de sus sistemas, incluido Reimei; la competencia, incluidos los avances de empresas que utilizan otras modalidades o arquitecturas de computación cuántica; la disponibilidad de financiación, personal y apoyo gubernamental, incluida la financiación continua del gobierno japonés para el proyecto JHPC-quantum; los riesgos relacionados con las operaciones y colaboraciones internacionales, incluido el cumplimiento de las leyes y regulaciones de control de exportaciones; y los demás riesgos descritos en la sección "Factores de riesgo" del Informe Trimestral de Quantinuum en el Formulario 10-Q para el trimestre finalizado el 30 de septiembre de 2026 y sus presentaciones posteriores ante la Comisión de Bolsa y Valores. Las declaraciones prospectivas se refieren únicamente a la fecha de este comunicado de prensa. Quantinuum no asume ninguna obligación de actualizar ninguna declaración prospectiva, salvo que lo exija la ley.

Contacto - press@quantinuum.com

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