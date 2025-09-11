RE+2025: Desay Battery destaca innovaciones centradas en la seguridad

(Información remitida por la empresa firmante)

LAS VEGAS, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- En la feria RE+ 2025, celebrada del 8 al 11 de septiembre, Desay Battery, proveedor global de soluciones integrales de almacenamiento de energía, presentó una completa cartera de innovaciones y anunció una colaboración estratégica con Shenzhen Hello Tech Energy en el campo del desarrollo energético.

El núcleo de la exposición fue la tecnología de células y sistemas de seguridad activa patentada por Desay Battery, diseñada para abordar uno de los mayores retos del sector: la seguridad de las baterías. Basado en amplios datos experimentales y análisis de correlación, el sistema integra sensores avanzados de temperatura y presión en una arquitectura de células con inteligencia artificial, lo que permite la supervisión en tiempo real durante todo el ciclo de vida del producto. Puede señalar riesgos como la sobrecarga, los cortocircuitos o el recubrimiento de litio en una fase temprana, transmitiendo instantáneamente señales anormales para activar la protección preventiva.

Un sensor resistente a la corrosión recientemente desarrollado garantiza además una recopilación precisa de datos en entornos hostiles, capturando el voltaje, la temperatura interna y la presión: el "triángulo de datos" que alimenta el BMS de última generación de Desay Battery. Integrada con EMS e IA basada en la nube, la solución optimiza la refrigeración, perfecciona la carga y prolonga la vida útil del sistema, al tiempo que mejora la eficiencia.

Como complemento a la plataforma basada en inteligencia artificial, Desay Battery también presentó una variada gama de baterías, módulos y paquetes de litio y sodio, entre los que se incluyen sus celdas de litio de 100 Ah, 280 Ah y 314 Ah, una celda de sodio de 60 Ah, sistemas de baterías modulares y una gama de armarios de almacenamiento integrados de 215 kWh a 344 kWh. Los sistemas a mayor escala, como la solución en contenedores refrigerados por líquido de 5 MWh, y las ofertas de infraestructura crítica, incluidos los armarios UPS y los sistemas de almacenamiento domésticos, resaltaron aún más la amplitud de la empresa.

La exposición mostró la adaptable cartera de productos de Desay Battery, que abarca desde el uso residencial hasta el industrial. Uno de los aspectos más destacados fue la respuesta a la demanda energética de los centros de datos mediante la integración de la generación fotovoltaica y el almacenamiento avanzado, lo que redujo los costes nivelados a 0,25 RMB/kWh y supuso un ahorro de hasta el 79 % en horas punta.

La empresa también destacó su capacidad para ofrecer soluciones de almacenamiento de energía personalizadas e integrales, una capacidad que le ha valido el reconocimiento reiterado en la lista Tier 1 de almacenamiento de energía de Bloomberg y el firme respaldo de sus socios del sector. La recién anunciada asociación con Shenzhen Hello Tech Energy, líder mundial en almacenamiento de energía portátil y pionera en las categorías de almacenamiento doméstico móvil, refleja este enfoque colaborativo. Juntas, las dos empresas planean aprovechar sus fortalezas complementarias en tecnología, cadena de suministro y canales de mercado para impulsar nuevas oportunidades de crecimiento y ofrecer soluciones competitivas a los mercados globales.

Con una cartera que abarca desde avances a nivel celular hasta sistemas totalmente integrados, Desay Battery sigue trazando el camino hacia soluciones energéticas más seguras, inteligentes y sostenibles.

