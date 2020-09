Rebel at heart: David Garrett y THOMAS SABO vuelven a colaborar

LAUF AN DER PEGNITZ, Alemania, 8 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- David Garrett y THOMAS SABO se alían de nuevo en la temporada de otoño/invierno 2020: A partir del 1 de septiembre de 2020 el violinista internacional se presenta como la imagen de Rebel at heart y llevando a escena el inconfundible ADN de la colección.

Como amigo desde hace años de la marca, el músico representa como ningún otro el look individual de la colección Rebel at heart. «Mi conexión con THOMAS SABO es algo de otro mundo que con los años ha ido creciendo. Por eso me alegro tanto de volver a trabajar con él. Las joyas Rebel at heart me acompañan a diario y coinciden perfectamente con mi gusto», afirma David Garrett.

El alma de la nueva colección Rebel Kingdom es un reino de joyas rebeldes inspirado en el género fantástico moderno, marcado por el simbolismo más profundo y la fortaleza. Las joyas de la colección ya están disponibles en exclusiva en las tiendas THOMAS SABO así como online en www.thomassabo.com [http://www.thomassabo.com/]. El nuevo álbum crossover de David Garrett «Alive - My Soundtrack» saldrá a la venta en octubre.

Sobre THOMAS SABO

THOMAS SABO es una empresa alemana de proyección internacional a la cabeza del sector de joyería, que distribuye sus versátiles creaciones apostando por una estrategia multicanal de distribución selectiva y alta gama. Aparte de su sector clave con joyas de plata de ley 925 elaboradas minuciosamente a mano, THOMAS SABO diseña y comercializa relojes (desde 2009) y gafas de sol (desde 2019). Fundada en 1984 por Thomas Sabo en Lauf an der Pegnitz, en el sur de Alemania, la empresa homónima está presente en todo el mundo con más de 3.100 puntos de venta, entre ellos 260 tiendas, así como la tienda online de www.thomassabo.com [http://www.thomassabo.com/]. Con alrededor de 1.600 empleados a nivel internacional, en su sede social la empresa THOMAS SABO da trabajo a cerca de 500 personas. Desde septiembre de 2019 THOMAS SABO amplía su actividad en Alemania y Austria con exclusivos eventos de private shopping dentro del marco de la venta directa.

