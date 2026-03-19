Re:Build Cadonix Arcadia y smartBuild, seleccionadas por CNH para mejorar el diseño de haces de cables

(Información remitida por la empresa firmante)

-Re:Build Cadonix Arcadia y smartBuild, seleccionadas por CNH para ayudar a mejorar el diseño y la fabricación de haces de cables

FRAMINGHAM, Massachusetts, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- CNH, una empresa de equipos, tecnología y servicios de clase mundial especializada en agricultura y construcción, ha seleccionado a Arcadia y smartBuild de Re:Build Cadonix para modernizar y optimizar sus procesos de diseño y fabricación de haces de cables para sus soluciones de agricultura de precisión.

Arcadia proporciona un entorno CAD eléctrico totalmente integrado y basado en la nube que conecta los esquemas eléctricos directamente con el diseño de los haces de cables, los tableros de encofrado, la documentación y los resultados de fabricación. Al combinarse con smartBuild, la plataforma digital de Cadonix para la fabricación de tableros de encofrado y haces de cables, CNH obtiene una continuidad digital perfecta desde la ingeniería hasta la producción, lo que ayuda a los equipos a mejorar la eficiencia del diseño, la productividad de la fabricación y la calidad general del producto.

"CNH es un líder reconocido en el avance de la agricultura de precisión y las tecnologías de vehículos de última generación", afirmó Chris Flaherty de Re:Build Cadonix. "Al adoptar Arcadia y smartBuild, CNH puede conectar el diseño del sistema eléctrico directamente con la fabricación del arnés dentro de una única plataforma digital. Esto permite que los equipos de ingeniería y producción colaboren de manera más eficaz, reduzcan errores y entreguen sistemas de alta calidad con mayor rapidez y confianza".

"Los sistemas eléctricos son cada vez más complejos a medida que la maquinaria agrícola evoluciona con electrónica avanzada, sensores y capacidades autónomas", afirmó Brian Carda, director de operaciones de la planta de fabricación de CNH en Sioux Falls, SD. "Al adoptar Arcadia y smartBuild, esperamos mejorar significativamente la eficiencia de nuestros procesos de diseño y fabricación, a la vez que optimizamos la calidad y la trazabilidad. Anticipamos que estas mejoras tendrán un impacto positivo significativo en nuestro negocio a medida que continuamos creciendo e innovando".

CNH desarrolla tecnologías avanzadas que permiten que la maquinaria agrícola moderna funcione con mayor precisión, eficiencia y automatización. Al integrar electrónica sofisticada, conectividad y automatización en la maquinaria agrícola, la empresa ayuda a los agricultores a mejorar la productividad y optimizar las operaciones en el campo.

Re:Build Cadonix ofrece la única plataforma de diseño y fabricación eléctrica integral y nativa de la nube del sector, creada específicamente para el desarrollo de sistemas eléctricos y haces de cables modernos.

Mediante soluciones como Arcadia y smartBuild, Cadonix permite a las organizaciones:

Mantener un hilo conductor digital desde el concepto hasta la ejecución de la fabricación.

Generar automáticamente documentación de fabricación precisa.

Eliminar la interpretación manual y los errores de montaje.

Acelerar los ciclos de producción hasta un 50 %.

Reducir los errores de diseño y fabricación hasta en un 95 %.

Disminuir los costes de mano de obra directa hasta en un 25 %.

Facilitar la gestión rápida de variantes de producto y la adaptación a las demandas de producción.

Al unificar los flujos de trabajo de ingeniería y fabricación, Cadonix ayuda a los fabricantes a construir más rápido, a construir bien a la primera y a escalar la producción con confianza.

Para obtener más información, visite:www.cadonix.com

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