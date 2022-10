Shanghai Pudong Breathtaking Skylines - INFORMATION OFFICE OF SHANGHAI PUDONG NEW AREA PEO

- Los recorridos para expatriados incluyen puntos de referencia de Pudong que abarcan el arte, la cultura y el diseño

SHANGHÁI, 10 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- La apertura del Museo de Arte de Pudong (MAP) en 2021 fue un gran éxito, no sólo por su estilo arquitectónico, el rectángulo de mármol y cristal a lo largo del río Huangpu, sino también por sus exposiciones inaugurales de categoría mundial a cargo de la Tate británica, la Fundacio Joan Miró española y el artista chino de los fuegos artificiales Cai Guoqiang.

El 30 de septiembre de 2022, se presentó en el MAP en la zona de Lujiazui, una nueva exposición "El ojo dinámico: Arte óptico y cinético de la colección de la Tate".

Por ello, el MAP figura en la lista de las ocho rutas turísticas desveladas por el gobierno de Pudong, según la Oficina de Información del Gobierno Popular de la Nueva Área de Pudong de Shanghái.

Como su nombre indica, las rutas "Pudong a los ojos de los expatriados" están especialmente diseñadas para los expatriados.

Según las estadísticas, Pudong reúne las sedes regionales de más de 400 empresas multinacionales y más de 100.000 talentos extranjeros. Las rutas les muestran diferentes caras del encanto de Pudong, desde la antigua ciudad del agua hasta el segundo edificio más alto del mundo, o los bulliciosos complejos comerciales hasta los parques ecológicos.

Ruta 1: La historia del desarrollo y la apertura de la Sala de exposiciones de Pudong del desarrollo de Pudong - Sede del Banco Popular de China en Shanghái - Sala de exposiciones del desarrollo histórico urbano de Shanghái (Torre de la Perla Oriental) - Bolsa de Shanghái - Exposición de Pudong en Shanghái

Ruta 2: Cultura de Shanghái Torre de Shanghái - Torre de la Perla Oriental - Museo de Arte de Pudong - Puesto de Wangjiang - Parque Cultural de la Expo de Shanghái - Centro Deportivo Oriental de Shanghái

Ruta 3: Paseo por la capital del arte Museo de Arte de China - Museo de Arte Moderno de Shanghái - Centro de Cultura Baoku, Libros de Duoyun (Torre de Shanghái) - Museo de la Aurora - Museo de Arte de Pudong - Centro de Arte Oriental - Servicio de enlace de las obras de arte internacionales de Shanghái

Ruta 4: Ciudad de la Ciencia Museo de la Ciencia y la Tecnología de Shanghái - Valle de los Robots - Salón de la Ciencia de Zhangjiang - Centro de Experiencia de AIsland - Centro de Exposición de la Industria 5G de Jinqiao - Zona de Demostración de Vehículos Inteligentes Conectados de Jinqiao

Ruta 5: Disfrutar de la moda mundial Taikoo Li Qiantan - El Mercedes-Benz Arena - IFC - MIFA 1862 - Century Link Mall - Bicester Shanghai Village - Florentia Village

Ruta 6: Lugares de visita obligada Impresionantes horizontes (Torre de la Perla Oriental, Torre de Shanghái, Torre Jinmao de Shanghái, Centro Financiero Mundial de Shanghái) - Acuario de Shanghái - Biblioteca de Shanghái (Sala Este) - Biblioteca de Pudong - Complejo Disney de Shanghái - Parque de Animales Salvajes de Shanghái - Parque Oceánico de Haichang - Museo de Astronomía de Shanghái

Ruta 7: Explorar la naturaleza Parque de la Cultura de la Expo - Parque del Siglo - Jardín Ecológico del Mar de las Flores de Zhou Pu - Parque de Lavanda - Parque del Campo de Heqing - Parque Forestal de Binjiang

Ruta 8: Patrimonio cultural inmaterial de las ciudades antiguas Calle antigua de Gaoqiao - Neishidi - Calle antigua de Sanlintang - Antigua residencia de Fu Lei - Ciudad antigua de Xinchang

Los brotes de nostalgia son inevitables para cualquiera que esté lejos de casa. Pero en la mayoría de los casos, Matthew John Haynes puede encontrar una cura aquí en Shanghái.

El británico lleva unos siete años viviendo en Pudong como profesor del Dulwich College.

Como muchos de sus colegas, se instaló en la comunidad internacional de Biyun, cerca del campus de la escuela. Pero el corto trayecto no es la única razón por la que eligió Pudong para establecer su hogar.

"Me gusta Pudong", explicó. "Es un poco más tranquilo, lo cual es agradable para mí porque vengo del campo. Puedo estar en la ciudad más grande del mundo y a la vez estar a poca distancia de lugares tranquilos y agradables."

Si Biyun es el lado tranquilo de Pudong, Lujiazui es lo contrario: salpicado de rascacielos, atestado de visitantes. Sin embargo, a Haynes le encanta.

"Es una gran mezcla, un montón de oportunidades para todos", indicó, señalando que hay muchas maneras diferentes de entender el mundo en Pudong y Shanghái.

"Me gustan mucho los espacios abiertos de Pudong. Me gusta el Century Park y los lugares en los que se puede disfrutar del ocio al aire libre. También es muy emocionante para las familias. Puedes venir a un museo de arte, a un museo de ciencia y tecnología y a un acuario", añadió.

El 30 de septiembre, Haynes visitó la exposición "The Dynamic Eye: Op and Kinetic Art from the Tate Collection" en el Museo de Arte de Pudong (MAP).

Es la primera vez que visita el MAP y es una experiencia impresionante. Parece que le ofrece una nueva opción para curar su morriña.

"Soy británico. Hoy es el primer día de la exposición de la galería Tate. ¿Veis? Incluso el suelo que pisamos es de la exposición de Tate", comentó, dando un suave pisotón. "Así que es muy emocionante. Es muy agradable para mí personalmente".

Enlaces de imágenes adjuntas:Enlace: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=431119 Titular: Impresionantes horizontes de Shanghái Pudong

Enlace: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=431129 Titular: Museo del Arte de Pudong

Enlace: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=431130 Titular: Parque Cultural de la Expo de Shanghái

Enlace: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=431131 Titular: Ciudad antigua de Xinchang

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1916936/1_Skylines.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1916937/2_Museum_of_Art_Pudong.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1916938/3_Shanghai_Expo_Culture_Park.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1916939/4_Xinchang_Ancient_Town.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/los-recorridos-para-expatriados-incluyen-puntos-de-referencia-de-pudong-301645066.html