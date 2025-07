Reju y Circle-8 Textile Ecosystems se asocian para promover el reciclaje textil a gran escala en Reino Unido

(Información remitida por la empresa firmante)

PARÍS, 17 de julio de 2025 /PRNewswire/ -- Reju™, la empresa de regeneración progresiva de textil a textil, y Circle-8 Textile Ecosystems, un constructor clave de ecosistemas e infraestructuras que desbloquean el reciclaje de textil a textil, anunciaron hoy una asociación para facilitar aún más un ecosistema textil circular en el Reino Unido.

Circle-8 suministrará materia prima a los futuros Centros de Regeneración Europeos de Reju a partir de residuos textiles posconsumo procesados a través de su primera planta digitalizada de Clasificación y Preprocesamiento Automatizado de Textiles (ATSP). Esto constituye un paso hacia una red de instalaciones a escala industrial. Reju aprovechará esta materia prima para la producción de su Reju Polyester™ regenerado, que tendrá una huella de carbono un 50 % menor en comparación con el poliéster virgen y podrá regenerarse infinitamente.

"Trabajar con el creciente ecosistema de Circle-8 y ATSP nos permite aumentar la eficiencia del proceso de reciclaje textil, haciéndolo más sencillo y preciso, lo que resulta en un producto de primera calidad que cumple con los altos estándares de Reju para el poliéster", declaró Patrik Frisk, consejero delegado de Reju. "A medida que más consumidores y fabricantes de ropa toman conciencia de la importancia de evitar que los textiles acaben en los vertederos, es fundamental contar con procesos e instalaciones automatizados y optimizados en los lugares donde se encuentran los residuos textiles".

La colaboración entre Reju y Circle-8 contribuirá a construir la infraestructura de Reino Unido para el procesamiento de materiales y a establecer alianzas para un ecosistema fibra a fibra totalmente transparente y viable. El acuerdo impulsará la transición de las marcas y minoristas de Reino Unido hacia una industria textil circular. Con Circle-8 proporcionando materia prima preclasificada y preprocesada a gran escala para la tecnología de regeneración patentada de Reju, esta colaboración garantiza la eficiencia, la precisión y la escalabilidad de las más de 700.000 toneladas de residuos textiles no reutilizables que se generan en Reino Unido cada año.

"Reju y Circle-8 comparten un compromiso inquebrantable para impulsar el reciclaje textil indefinido en el Reino Unido y en todo el mundo", declaró Cyndi Rhoades, cofundadora y consejera delegada de Circle-8. "Esta colaboración destaca la importancia de la cooperación y la innovación para convertir los residuos textiles en recursos. Con los organismos reguladores globales implementando esfuerzos coordinados para abordar este problema, Reju y Circle-8 se dedican a soluciones escalables que satisfacen las exigencias regulatorias y logran un futuro más sostenible".

Acerca de Circle-8 Textile EcosystemsEl futuro de los materiales no es la extracción. Es la circulación. Circle-8 impulsa la nueva industria textil circular mediante el desarrollo del ecosistema y la infraestructura necesarios para impulsar el reciclaje textil. Impulsamos el diseño, la construcción y la puesta en marcha de una red de instalaciones automatizadas de clasificación y preprocesamiento textil para convertir los textiles no reutilizables en materia prima para procesos de reciclaje fibra a fibra. Nuestro objetivo final es implementar plantas de reciclaje de polímeros a escala industrial para textiles en el Reino Unido. Estamos impulsando las colaboraciones necesarias en toda la cadena de valor textil, trabajando para evitar que las aproximadamente 700.000 toneladas anuales de textiles no reutilizables del Reino Unido terminen en vertederos e incineración, para hacer realidad este futuro circular.

Acerca de Reju Reju es una empresa de regeneración de materiales centrada en la creación de soluciones innovadoras para la regeneración de textiles de poliéster y residuos de PET. Propiedad de Technip Energies y con tecnología derivada de la investigación de IBM, Reju busca establecer un ecosistema circular global de reciclaje textil para abordar el problema del plástico PET presente en los textiles. Más información en https://www.reju.com/.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2666366...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/reju-y-circle-8-textile-ecosystems-se-asocian-para-promover-el-reciclaje-textil-a-gran-escala-en-reino-unido-302507095.html