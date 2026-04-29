RIBI 2026: El activo más valioso de la industria de gestión de activos es ahora la identidad

En su octava edición, el Índice de Marca de Inversión Responsable (RIBI™) evalúa a 632 gestoras de activos a nivel mundial y constata un sector en un punto de inflexión.

Francia se convierte en el país líder mundial.

El sur de Europa experimenta el mayor avance regional en cuanto a marca.

Las empresas de activos privados mejoran y consolidan su marca.

(Información remitida por la empresa firmante)

ZURICH, 29 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- El informe RIBI 2026 revela una industria que está siendo puesta a prueba desde todos los frentes: por la presión de las tarifas, la mercantilización impulsada por la IA, la complejidad regulatoria y la reacción política contra la sostenibilidad. En este entorno, las empresas que lideran comparten una característica: claridad sobre quiénes son.

Las 10 empresas líderes a nivel mundial en el ranking RIBI 2026

Cuatro nuevos participantes (*) se unen al Top-10 con Suma Capital, un nuevo participante en RIBI que entra directamente en la categoría superior. Seis empresas mantienen su posición, con DPAM y CANDRIAM figurando de forma constante en el Top-10 mundial.

Principales tendencias en RIBI 2026

Europa sigue liderando en Compromiso y Marca.

Francia es ahora el país mejor valorado del mundo en ambas dimensiones.

Reino Unido se sitúa por debajo de la media mundial en Marca.

Estados Unidos mantiene la puntuación más baja en Compromiso entre los países desarrollados.

Las boutiques y los gerentes de nivel medio mejoran, mientras que sus competidores más grandes se estancan.

El progreso es real, pero con menos de una de cada cuatro empresas alcanzando el estatus de Vanguardista, la oportunidad permanece en gran medida sin aprovechar. Las Vanguardistas crecen del 20% al 22%; las Rezagadas caen del 46% al 41%. Japón tiene menos Rezagadas que cualquier otro país. Si bien Europa continúa liderando, la historia de la inversión responsable ya no es un monopolio europeo.

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Más de la mitad (53%) de los gestores de activos expresan un propósito organizacional que sirve de base para su identidad. Sin embargo, menos de la mitad (48%) crea diferenciación interna, con al menos un valor o creencia que los distinga. En un mercado estandarizado y bajo presión, las empresas que saben por qué existen y lo expresan con coherencia son las que construyen culturas duraderas y se ganan la confianza que ninguna reducción de comisiones puede comprar. El argumento a favor de una identidad clara nunca ha sido tan urgente desde el punto de vista comercial.

RIBI 2026 incluye clasificaciones de los 10 principales por región, país, tamaño y tipo de activo.

Únase a nuestra transmisión web de lanzamiento en directo hoy a las 15:00 CET: https://www.ri-brandindex.org/2026-webinar/

El índice completo de 2026, su metodología, etc., está disponible en https://www.ri-brandindex.org/

Contacto para medios:Pablo Morales, pablo.morales@brandaffairs.ch, +41 44 254 80 00

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