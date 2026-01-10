Ribo Life Science (06938.HK) cotiza con éxito en la Bolsa de Valores de Hong Kong

(Información remitida por la empresa firmante)

HONG KONG, 10 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Ribo Life Science Co., Ltd. ("Ribo" o la "compañía", código bursátil: 06938.HK), empresa líder en terapias con ARN de interferencia pequeño (ARNip), ha empezado hoy a cotizar con éxito en la Bolsa de Hong Kong, lo que marca un hito significativo en la capitalización de las empresas biofarmacéuticas chinas en el campo del ARNip y refuerza el momento del sector.

En su oferta pública inicial (OPI), Ribo emitió un total de 31.610.400 acciones a un precio de 57,97 HKD por acción, recaudando más de 1.800 millones de dólares de Hong Kong en ingresos brutos. HKPO superó la oferta en más de 100 veces y la oferta internacional en 16,7 veces, lo que refleja la sólida confianza de los inversores globales en el valor del sector del ARNip y en las capacidades de la compañía. Los ingresos de la OPI proporcionarán un sólido respaldo financiero para el desarrollo de su negocio principal. Además, la oferta atrajo a 12 inversores clave, entre ellos Arc Avenue, Ivy Rock, Springs Capital, China Asset Management, Dacheng International y Dacheng Fund, y Taikang Life Insurance, etc., lo que demuestra la fuerte confianza de las instituciones líderes en las perspectivas a largo plazo de la empresa.

El doctor Zicai Liang, fundador, presidente y consejero delegado de Ribo, comentó: "La cotización en la Bolsa de Valores de Hong Kong representa un hito importante en la trayectoria de Ribo. Agradecemos sinceramente a los inversores globales su confianza y apoyo. De cara al futuro, aprovecharemos los mercados internacionales de capital para acelerar el desarrollo clínico global y la comercialización de terapias de ARNip, fortalecer aún más nuestras tecnologías, ofrecer terapias innovadoras a pacientes de todo el mundo y, al mismo tiempo, generar valor sostenible para los accionistas".

Los ingresos de la oferta se asignarán a cuatro áreas clave: (1) Impulsar ensayos clínicos multicéntricos globales para productos esenciales; (2) Apoyar el desarrollo preclínico y clínico de la cartera de productos; (3) Repetir y mejorar la administración de ARNip y otras plataformas tecnológicas; (4) Reponer el capital operativo y destinar fondos a fines corporativos rutinarios.

Ribo ha construido una plataforma de I+D totalmente integrada con derechos de propiedad intelectual independientes. Su innovadora tecnología de administración RiboGalSTART™, dirigida al hígado, ha logrado que múltiples productos avancen con éxito a ensayos clínicos de fase II. La compañía ha establecido centros de I+D en Suzhou, Pekín y Gotemburgo (Suecia), y una red global de I+D capaz de respaldar el desarrollo integral de fármacos, desde el descubrimiento hasta los ensayos clínicos globales.

La salida a bolsa fue patrocinada conjuntamente por China International Capital Corporation y Citigroup, que brindaron apoyo profesional para la exitosa entrada de la compañía en los mercados de capitales.

Acerca de Ribo Life Science

Suzhou Ribo Life Science Co., Ltd. (06938.HK) es una compañía biofarmacéutica global dedicada al desarrollo y comercialización de terapias de ARN de interferencia pequeño (ARNip). Impulsada por sus innovadoras plataformas tecnológicas de ARNip, la compañía ha desarrollado una cartera de productos rica y diferenciada que se centra en las principales enfermedades, como las cardiovasculares, metabólicas, hepáticas y renales. Ribo se compromete a ofrecer soluciones terapéuticas revolucionarias a pacientes de todo el mundo mediante la innovación continua.

Si desea más información visite: www.ribolia.com.

