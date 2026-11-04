RingConn y el Borussia Dortmund unen fuerzas en una asociación premium con el equipo femenino del BVB

(Información remitida por la empresa firmante)

La alianza aúna la tecnología vestible y el fútbol, fomentando una comprensión más profunda de la salud y de los ritmos naturales del cuerpo

DORTMUND, Alemania, 4 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- RingConn, una empresa de tecnología sanitaria especializada en anillos inteligentes, anunció una alianza con el equipo de fútbol femenino del Borussia Dortmund, convirtiéndose en su socio prémium. Esta colaboración aúna la tecnología vestible y el fútbol, con el objetivo compartido de profundizar en el conocimiento del cuerpo, reconocer sus ritmos naturales e integrar la información sobre la salud en la vida cotidiana.

En el núcleo de esta colaboración se encuentra el concepto Own Your Rhythm (adueña-te de tu propio ritmo), que invita a las personas a ir más allá de las expectativas externas, escuchar a su cuerpo y conectar con sus ritmos naturales. Mediante su tecnología de anillo inteligente, RingConn ofrece información sobre indicadores de salud personal, ayudando a los usuarios a comprender mejor su cuerpo y sus ritmos naturales a lo largo del tiempo.

Como parte de la colaboración, algunos jugadores del Borussia Dortmund recibirán anillos inteligentes RingConn Gen 3 para su uso continuado. Esta colaboración proporciona la oportunidad de integrar tecnología de la salud en las rutinas diarias de los futbolistas del BVB, manteniendo el enfoque en la autoconciencia y el bienestar personal.

Para RingConn, esta colaboración refleja la convicción de que la conciencia sobre la propia salud no se limita a momentos o rutinas puntuales. Pequeños datos, recopilados de forma constante, pueden ayudar a las personas a conocer mejor su cuerpo con el paso del tiempo. Diseñados para llevarse puestos de manera continua, los anillos inteligentes de RingConn ofrecen información sobre la salud y el bienestar a través de una experiencia conectada, acompañando a los usuarios mientras afrontan las exigencias y los ritmos de la vida cotidiana.

Nos complace dar la bienvenida a RingConn como socio prémium de nuestro equipo de fútbol femenino. Nuestras jugadoras se caracterizan por su compromiso, su individualidad y una fuerte conexión con su propio cuerpo; esta colaboración respalda precisamente esos aspectos. Escuchar al cuerpo y comprender el propio ritmo ayuda a todas a rendir al máximo y a sentirse bien, tanto en el terreno de juego como en la vida cotidiana, afirmó Svenja Schlenker, directora general del BVB.

A través de esta alianza, RingConn y el Borussia Dortmund buscan poner un mayor énfasis en la relación entre la tecnología, la conciencia corporal y el bienestar cotidiano. Bajo el principio Own Your Rhythm (toma el control de tu propio ritmo), la colaboración sitúa a la persona en el centro, reconociendo que comprender el propio cuerpo es un viaje personal, definido por las necesidades, los hábitos y las experiencias de cada individuo.

Acerca de RingConn

Fundada en 2021, RingConn es una empresa centrada en el usuario e impulsada por la innovación continua, dedicada a ofrecer productos y servicios de monitorización de la salud que resultan profesionales, constantes y atentos a las necesidades de las personas. RingConn aspira a convertirse en el guardián de mayor confianza para el bienestar físico y mental de sus usuarios.

Acerca de Borussia Dortmund

El Borussia Dortmund es uno de los clubes de fútbol alemanes con mayor tradición y popularidad. Fundado en 1909, el BVB cuenta con más de 10 millones de seguidores en Alemania y, además, posee una base de aficionados en rápido crecimiento a nivel mundial. El club, que ha conquistado ocho títulos de la liga alemana y cinco Copas de Alemania (DFB-Pokal), fue en 1966 el primer equipo germano en ganar una competición europea. Asimismo, en 1997, el BVB se convirtió en el primer club de la Bundesliga en ganar la Liga de Campeones de la UEFA, éxito al que sumó la conquista de la Copa Intercontinental ese mismo año. Con una facturación de aproximadamente 460 millones de euros, el Borussia Dortmund es también uno de los clubes de fútbol económicamente más sólidos del mundo.

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