(Información remitida por la empresa firmante)

-RingConn se une a la celebración del 25º aniversario de 'El Señor de los Anillos' con una promoción por tiempo limitado

Proveedor líder mundial de soluciones de vanguardia para anillos inteligentes.

NUEVA YORK, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- RingConn, una marca líder de anillos inteligentes centrada en el monitoreo diario de la salud, anunció hoy su alianza con Warner Bros. Home Entertainment Inc. para celebrar el 25º aniversario de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo. Esta colaboración, que une una de las sagas cinematográficas más épicas de la fantasía con una nueva generación de tecnología portátil, celebra la convicción compartida de que una mayor conciencia permite tomar mejores decisiones. Para conmemorar esta alianza, RingConn ofrecerá recompensas exclusivas inspiradas en la película para los clientes de tercera generación que cumplan los requisitos en Estados Unidos, extendiendo así la colaboración a una campaña más amplia basada en el lema "Ser un héroe a diario".

Durante generaciones, la saga cinematográfica de El Señor de los Anillos ha cautivado al público. Cuando la Comunidad del Anillo llega al final de su viaje tras superar inmensos desafíos, el público se conmueve por su valentía, perseverancia y crecimiento. Esta historia perdurable resalta una idea simple pero poderosa: que la transformación significativa a menudo comienza con las decisiones que tomamos cada día. RingConn adopta una filosofía similar, creyendo que el cambio duradero comienza con la conciencia cotidiana y pequeñas decisiones intencionadas. A través de sus anillos inteligentes, RingConn empodera a las personas para que comprendan mejor su salud y tomen decisiones más informadas que favorezcan su bienestar a largo plazo. Juntas, esta perspectiva compartida da origen a la idea del "Héroe Cotidiano", definido no por un poder extraordinario, sino por la conciencia, la valentía y la acción cotidianas.

Llevando la Tierra Media a la vida cotidiana

Para celebrar el 25º aniversario del estreno en cines de El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo y el 5º aniversario de RingConn, RingConn, en colaboración con Warner Bros. Home Entertainment Inc., lanzará una serie de iniciativas temáticas de películas diseñadas para atraer a usuarios de todo Estados Unidos. A partir del 27 de junio, los clientes que adquieran RingConn Gen 3 recibirán recompensas de edición limitada. Las primeras 3.500 compras recibirán una funda protectora para el estuche de carga con temática de películas, mientras que los compradores adicionales recibirán códigos digitales para crear su propio paquete de la Tierra Media con las trilogías de El Señor de los Anillos y El Hobbit.

"Nos sentimos honrados de asociarnos con Warner Bros. Home Entertainment para traer El Señor de los Anillos a nuestra comunidad", dijo Macie Zhang, gerente de Marketing Internacional de RingConn. "Creemos que el cambio significativo comienza con la conciencia cotidiana. El Señor de los Anillos refleja una idea atemporal con la que nos identificamos profundamente: que las personas comunes, a través del coraje y la perseverancia, pueden lograr resultados extraordinarios. Esta creencia es la base de nuestra filosofía de conciencia y orientación: ayudar a las personas a comprenderse mejor a sí mismas, a estar en sintonía con sus cuerpos y a alcanzar un mayor equilibrio en su vida diaria. Más allá de proporcionar información, nos esforzamos por ser un compañero de confianza en el camino hacia el bienestar de cada persona, ofreciendo apoyo, cuidado y aliento continuos a medida que desarrollan hábitos más saludables y avanzan hacia una mejor calidad de vida."

Acerca de RingConn

Fundada en 2021, RingConn es una empresa centrada en el usuario, impulsada por la innovación constante, que ofrece productos y servicios profesionales, continuos y bien pensados para el bienestar general. RingConn se dedica a convertirse en el guardián de mayor confianza de sus usuarios para su bienestar físico y mental.

Acerca de El Señor de los Anillos

Basada en los aclamados libros de J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos y El Hobbit, la épica saga de seis películas de New Line Cinema, dirigida por Peter Jackson, ha cautivado a generaciones de fans, recaudando 6 mil millones de dólares en la taquilla mundial y 17 premios Óscar, convirtiéndose en la saga más premiada de la historia del cine. Ambientada en la Tierra Media, la saga comienza cuando Frodo Baggins se embarca en una peligrosa misión para destruir el legendario Anillo Único, y a partir de ahí se desarrolla una aventura sin igual. En 2021, la Biblioteca del Congreso seleccionó El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo para su preservación en el Registro Nacional de Cine de Estados Unidos. Tras el 25 aniversario de la primera película en 2026, se planea el estreno de una nueva entrega, El Señor de los Anillos: La Caza de Gollum, y próximamente se estrenarán más películas.

Acerca de Warner Bros. Home Entertainment Inc.

Warner Bros. Discovery Home Entertainment (WBHE) distribuye las galardonadas películas, series de televisión, animación y contenido digital producidos por Warner Bros. Discovery a millones de hogares y pantallas mediante la venta física de discos Blu-ray™ y DVD, así como a través de plataformas digitales como streaming, vídeo bajo demanda por cable, satélite, digitales y móviles. WBHE forma parte de Warner Bros. Discovery Content Sales, uno de los distribuidores de programación de entretenimiento más grandes del mundo.

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