Risen Energy anuncia la llegada de la era fotovoltaica 7.0

El fabricante de módulos solares organiza un seminario sobre la tecnología y las aplicaciones de los módulos de alta potencia

NINGBO, China, 22 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- El High-Power Modules Technology and Application Seminar organizado por Risen Energy Co., Ltd. (Risen Energy), un fabricante líder de módulos de alta potencia en China, concluyó con éxito en Kunming, provincia de Yunnan. Durante el seminario, los principales actores del sector, entre ellos Risen Energy y Trina Solar, así como conocidas instituciones de investigación y certificación, analizaron conjuntamente las tendencias que dominan el sector y los próximos pasos que hay que dar a la luz de esas tendencias para asegurar el crecimiento de la industria de los módulos de alta potencia en el contexto del objetivo de China de neutralidad de carbono. Wu Xuelin, director de gestión de productos de Risen Energy, pronunció el discurso de apertura "Perspectivas para la era de los 700W+: Una combinación perfecta de eficiencia, tamaño y tecnología" en el evento.

El objetivo de la neutralidad del carbono y la posterior publicación de una serie de políticas favorables ponen de manifiesto el compromiso de China con el sector de las energías renovables y sostenibles y han dado un nuevo impulso a las hojas de ruta de los fabricantes chinos de energía fotovoltaica. Una de las principales conclusiones del examen de las tendencias es que una mayor reducción del coste nivelado de la energía (LCOE) es la clave para la transformación de toda la industria fotovoltaica. Wu subrayó en su discurso de apertura que los módulos de gran tamaño y alta potencia basados en la plataforma de obleas de silicio de 210 mm son los productos que pueden maximizar la reducción del LCOE y proporcionar el próximo gran impulso que necesita la industria. Se espera que las perspectivas de venta de estos productos sean aún más brillantes, gracias a una serie de políticas favorables.

En junio de este año, Risen Energy lanzó NewT@N, el primer módulo solar fabricado en serie del sector con una potencia de hasta 700 W y una eficiencia global del módulo del 22,9%, que anuncia la llegada de la era fotovoltaica 7.0. Como ejemplo de la nueva serie de bajo voltaje y alta corriente de Risen Energy, NewT@N soporta mayores cargas, alberga más capacidad instalada, aumenta la eficiencia de la generación de energía y reduce el número de accesorios necesarios en la instalación al tiempo que reduce los costes. Con un diseño estandarizado, NewT@N maximiza la comodidad y el valor de los módulos y soluciones de ultra alta potencia durante la aplicación. NewT@N también cuenta con las ventajas de las células de tipo N, como un coeficiente de temperatura ultrabajo, un excelente rendimiento con poca luz y estabilidad, lo que lo convierte en el mejor producto de su clase.

Impulsada por la promoción de Risen Energy, la oblea de silicio de 210 mm ha recibido un gran reconocimiento entre los agentes del mercado, ya que su estabilidad y alto rendimiento han quedado demostrados mediante sólidos datos de medición. La Alianza Ecológica de Innovación Abierta en Fotovoltaica de 600W+, liderada por Risen Energy, ha establecido una cadena industrial descendente con la oblea de silicio de 210 mm. Teniendo en cuenta su alta eficiencia y rendimiento, la oblea de silicio de 210 mm se ha convertido en la solución elegida para las grandes centrales eléctricas y los proyectos solares fotovoltaicos distribuidos a nivel de condado.