RoboMarkets amplía las oportunidades de trading con más de 1.300 nuevas acciones y ETF estadounidenses

FRÁNCFORT DEL MENO, Alemania, 20 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- RoboMarkets continúa mejorando su plataforma, ofreciendo a traders e inversores herramientas avanzadas, datos reales del mercado sin coste y operaciones sin comisiones en miles de instrumentos globales. Hoy en día, la plataforma dispone de más de 8.000 acciones y ETF de las principales bolsas del mundo, consolidándose como uno de los entornos más completos tanto para principiantes como para traders experimentados.

1.300 nuevas acciones y ETF de EE. UU.

Los traders ahora tienen acceso a más de 1.300 nuevos instrumentos estadounidenses cotizados en NASDAQ y NYSE, que cubren sectores clave.

Entre las incorporaciones más destacadas se incluyen:

Tecnología : Microchip Technology Inc. (MCHP.nq), Ondas Holdings Inc. (ONDS.nq), Coya Therapeutics Inc. (COYA.nq)

: Microchip Technology Inc. (MCHP.nq), Ondas Holdings Inc. (ONDS.nq), Coya Therapeutics Inc. (COYA.nq) Finanzas : Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL.ny), BlackRock Income Trust Inc. (BKT.ny), Tompkins Financial Corp. (TMP.ny)

: Morgan Stanley Direct Lending Fund (MSDL.ny), BlackRock Income Trust Inc. (BKT.ny), Tompkins Financial Corp. (TMP.ny) Energía : PrimeEnergy Resources Corp. (PNRG.nq), Enlight Renewable Energy Ltd. (ENLT.nq), Eos Energy Enterprises Inc. (EOSE.nq)

: PrimeEnergy Resources Corp. (PNRG.nq), Enlight Renewable Energy Ltd. (ENLT.nq), Eos Energy Enterprises Inc. (EOSE.nq) Salud y Biotecnología : Valneva SE (VALN.nq), Electromed Inc. (ELMD.ny)

: Valneva SE (VALN.nq), Electromed Inc. (ELMD.ny) Fondos Diversificados e Ingresos: AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund (ACV.ny), BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ.ny)

Con operaciones sin comisiones y datos de mercado en tiempo real gratuitos, RoboMarkets permite a los traders explorar el mercado más líquido del mundo —el estadounidense— mientras diversifican sus carteras de forma eficiente y transparente.

Integración mejorada con TradingView

Disfruta de una cobertura gráfica más amplia y de herramientas de análisis mejoradas: los gráficos de TradingView ahora admiten acciones de la UE, Reino Unido y Suiza, ETF UCITS y principales acciones de EE. UU. Esto significa que podrás seguir más mercados, comparar tendencias y perfeccionar tus estrategias de trading, todo dentro de la interfaz familiar de TradingView.

Nuevo RoboBuilder: automatización inteligente para todo trader

Nuevo diseño visual: interfaz intuitiva para seleccionar, configurar y lanzar estrategias

Elige, personaliza, realiza backtesting y lanza —todo en un solo lugar

Trading automatizado 24/5 mediante la nube — sin necesidad de PC

Chatbot con inteligencia artificial

Ahora disponible en las aplicaciones web, iOS y Android, el chatbot con IA de RoboMarkets ofrece respuestas instantáneas, asistencia personalizada y orientación específica por jurisdicción, ayudando a los clientes a navegar por temas de trading y soporte más rápido que nunca.

Otras mejoras clave de la plataforma

RoboMarkets continúa perfeccionando su plataforma para ofrecer una experiencia más fluida y eficiente. Los clientes ahora se benefician de:

Un margen tan bajo como el 0,15 % sobre el spread de mercado: los clientes de RoboMarkets pueden operar acciones y ETF sin comisiones adicionales de ejecución, manteniendo los costos totales entre los más bajos del mercado.

de mercado: los clientes de RoboMarkets pueden operar acciones y ETF sin comisiones adicionales de ejecución, manteniendo los costos totales entre los más bajos del mercado. Indicadores editables en los gráficos móviles para un mejor análisis en movimiento.

para un mejor análisis en movimiento. Visualización clara del costo de la orden en las terminales web y móviles.

en las terminales web y móviles. Búsqueda y filtros mejorados , mostrando solo instrumentos activos y con filtros separados para acciones y ETF.

, mostrando solo instrumentos activos y con filtros separados para acciones y ETF. Reporte más rápido de incidencias mediante la nueva opción "Reportar un error" en la terminal web.

"Nuestra misión es hacer que el trading global sea accesible, eficiente e inteligente", afirma Denis Kiselev, Director de Producto. "La ampliación de acciones estadounidenses, las herramientas mejoradas de TradingView, el chatbot con IA y el nuevo sistema de automatización RoboBuilder reflejan nuestro compromiso de ofrecer libertad a los traders —para analizar, operar y automatizar con facilidad—."

Más información en www.robomarkets.de/en.

Acerca de RoboMarkets

RoboMarkets es una marca registrada que incluye:

RoboMarkets Deutschland GmbH – un bróker alemán que ofrece servicios financieros exclusivamente a residentes de países de la UE/EEE, regulado por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) con el número de registro 10154068.

– un bróker alemán que ofrece servicios financieros exclusivamente a residentes de países de la UE/EEE, regulado por la Autoridad Federal de Supervisión Financiera de Alemania (BaFin) con el número de registro 10154068. RoboMarkets Ltd – un bróker europeo regulado por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre (CySEC), bajo la licencia 191/13. La empresa proporciona a los traders profesionales un acceso fiable a múltiples mercados financieros con condiciones competitivas.

– un bróker europeo regulado por la Comisión de Bolsa y (CySEC), bajo la licencia 191/13. La empresa proporciona a los traders profesionales un acceso fiable a múltiples mercados financieros con condiciones competitivas. RM Investment Bank Ltd – un banco de inversión asiático regulado por la Labuan FSA bajo la licencia 210138BI.

– un banco de inversión asiático regulado por la Labuan FSA bajo la licencia 210138BI. RFund AIFLNP V.C.I.C. Ltd – un Fondo de Inversión Alternativo europeo regulado por CySEC bajo la licencia LPAIF118/2014.

