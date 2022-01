Robots colaborativos de Doosan Robotics baten récord al superar las 1.000 unidades vendidas al año

-Los robots colaborativos de Doosan Robotics superan las 1.000 unidades vendidas anualmente, batiendo récords nacionales

Adquiere una inversión de 33,7 millones de dólares de Praxis Capital Partners y Korea Investment Partners

Planea establecer filiales en Norteamérica y Europa, con el objetivo de ampliar su presencia en el mercado mundial

Planea una OPI en el futuro, al tiempo que refuerza su capacidad de I+D para aumentar su cuota de mercado mundial

SEUL, Corea del Sur, 18 de enero de 2022 /PRNewswire/ -- Doosan Robotics se convierte en la primera empresa de Corea del Sur en alcanzar un récord de ventas anuales de 1.000 unidades de robots colaborativos (cobots).

Fundada en 2015, Doosan Robotics ha fabricado cobots con tecnología propia y ha mantenido la posición número uno en cuota de mercado en Corea desde 2018.

Doosan Robotics ha tenido un rendimiento notable en los mercados globales, convirtiéndose en la primera empresa coreana en ser nombrada como uno de los cinco principales fabricantes de cobots del mundo. El rendimiento global de la empresa representa ahora el 70 por ciento de sus ventas totales, con una demanda que sigue aumentando desde mercados como Norteamérica y Europa Occidental. Para acelerar aún más su crecimiento, la empresa tiene previsto establecer filiales en estas regiones.

Los inversores han valorado positivamente los logros y la competitividad de la empresa, la cual ha obtenido una inversión de 33,7 millones de dólares de Praxis Capital Partners y Korea Investment Partners. Los fondos se utilizarán para ampliar la base de ventas a nivel mundial y reforzar la I+D con el fin de atraer nuevas asociaciones tanto a nivel mundial como nacional.

Dentro de sus próximos planes, Doosan Robotics tiene previsto realizar una oferta pública inicial (OPI) con la ambición de convertirse en líder del mercado mundial de cobots en los ámbitos de la fabricación y los servicios.

"Deseamos acelerar el crecimiento de nuestro negocio con los recientes fondos obtenidos", dijo William (Junghoon Ryu), consejero delegado de Doosan Robotics. "Seguiremos mejorando la competitividad de los nuevos productos y el software montado con nuestra tecnología patentada. Nos esforzamos por alcanzar la posición número uno en el mercado mundial de cobots", añadió.

Por otra parte, Doosan Robotics há mostrado el Consumer Electronics Show (CES) 2022 entre el 5 y el 8 de enero. Esta ha sido la primera vez que se han presentado a nivel mundial los últimos robots de servicio de la empresa, entre los que se incluyen la cafetería robótica modular no tripulada, DR. PRESSO y el sistema de robots con cámara premiado en el CES, "New Inspiration. New Angle. (NINA)".

Sobre Doosan Robotics

Doosan Robotics, fundada en 2015 por Doosan Group, crea tecnología para la próxima generación de fabricación. Fundado en 1896, el grupo cuenta con 25 filiales y 114 entidades mundiales, que generaron ingresos de 15.000 millones de dólares en 2020. https://www.doosanrobotics.com/en/.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1717767/Doosan_Robotics.jpg