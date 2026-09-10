(Información remitida por la empresa firmante)

-Rokid lanza AIUI Studio a nivel mundial en IFA Berlín 2026, haciendo más accesible para todos la creación de gafas con IA

BERLÍN, 10 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Rokid, pionero mundial en gafas inteligentes con IA e interacción humano-computadora, anunció en IFA Berlín 2026 el lanzamiento global de AIUI Studio, una plataforma integral de desarrollo de IA agente para las gafas con IA de Rokid.

Rokid AIUI Studio: la plataforma de desarrollo de IA espacial para todos

AIUI Studio permite a los desarrolladores crear y publicar rápidamente aplicaciones de IA espacial para las gafas Rokid AI Glasses. Mediante la integración del marco de trabajo AIUI Skills Library y la asistencia de código de AIUI, AIUI Studio ayuda a los desarrolladores a aprovechar al máximo el hardware de Rokid, optimizando sus creaciones al reducir la latencia, el uso de memoria y el consumo de energía.

Los desarrolladores pueden acceder a AIUI Studio directamente a través de sus navegadores web. Su flujo de trabajo ligero y nativo de IA abarca desde el diseño hasta la publicación, mientras que la simulación de hardware integrada permite crear y probar aplicaciones sin necesidad de disponer de un par físico.

Más que la suma de sus partes, AIUI Studio permite que la creatividad de todos florezca con mínimas barreras. Los usuarios pueden dictar sus ideas en lenguaje sencillo y dejar que AIUI Studio cree la aplicación por ellos; no se requiere experiencia en programación.

"Un ecosistema de IA abierto debería ofrecer a las personas algo más que acceso a modelos y aplicaciones; también debería brindarles la capacidad de crear soluciones basadas en sus propias ideas y necesidades", afirmó Ben Liu, director de Comunicaciones Globales y Marca de Rokid. "Con AIUI Studio, estamos reduciendo esa barrera y ayudando a más personas a transformar sus ideas en agentes funcionales para gafas inteligentes".

La comunidad global de desarrolladores de Rokid ha crecido hasta superar los 35.000 desarrolladores registrados, con más de 500 agentes disponibles a través de la Rokid Agent Store.

Rokid AIUI Studio ya está disponible a nivel mundial.

Nuevas formas de comprar en Europa

Rokid ha lanzado un nuevo sitio web específico para el Reino Unido, ampliando así su presencia digital en Europa. Las innovaciones de Rokid ya están disponibles también a través de la tienda física de Krys en París, Selfridges Tech Bar en el Reino Unido y Coolblue en Alemania y la región del Benelux. Estos nuevos canales brindan a los consumidores más oportunidades para experimentar de primera mano la tecnología de Rokid.

Vea el nuevo sitio web de Rokid para el Reino Unido en gb.rokid.com

Presentación de Rokid en IFA 2026

En IFA 2026, Rokid recibió el premio Wareable Top Pick, el premio Netzwelt Innovation y el galardón PC Pro Best of IFA. Los organizadores de IFA también invitaron a Rokid a realizar visitas guiadas de accesibilidad para personas con discapacidad visual, recibiendo a cuatro grupos con un total de más de 60 participantes. Gracias a su función de reconocimiento de objetos y del entorno, Rokid Glasses ayudan a las personas con discapacidad visual a estar al tanto de su entorno, aumentando así su autonomía.

Acerca de Rokid

Fundada en 2014, Rokid es una empresa pionera a nivel mundial en realidad aumentada (RA) e inteligencia artificial (IA), que crea gafas inteligentes centradas en el usuario que integran la inteligencia de forma fluida en la vida cotidiana. La compañía ha introducido una serie de innovaciones en hardware de IA y RA, incluyendo el primer ecosistema de IA abierto para dispositivos portátiles, arquitectura de doble chip, interacción de voz multilingüe, accesos directos de IA intuitivos y gafas inteligentes de producción masiva con capacidades de visualización.

Para obtener más información, visite global.rokid.com

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