ROLLER se asocia con Adyen para brindar financiación rápida e integrada a través de Capital

(Información remitida por la empresa firmante)

-ROLLER se asocia con Adyen para brindar financiación rápida e integrada a más de 3.000 locales a través de Capital

Se desembolsó 1 millón de dólares en préstamos comerciales durante la primera semana de implementación.

AMSTERDAM, 28 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Adyen, la plataforma global de tecnología financiera preferida por las empresas líderes, anunció hoy que ROLLER, la plataforma líder de gestión integral de recintos para el sector del ocio y las atracciones, ha lanzado con éxito ROLLER Capital con Adyen. Esta integración permite a ROLLER ofrecer a sus usuarios financiación empresarial rápida y flexible directamente en su plataforma, utilizando Capital, la solución de financiación integrada de Adyen.

La alianza ya ha permitido la concesión de 1 millón de dólares en préstamos comerciales durante el lanzamiento inicial a un grupo selecto de clientes. Este lanzamiento permite a los clientes de ROLLER —que incluyen parques de trampolines, centros de entretenimiento familiar y atracciones culturales— acceder a la financiación que tanto necesitan para invertir en mejoras, personal e inventario, sin las trabas tradicionales de la banca convencional. ROLLER adoptó Adyen for Platforms por primera vez en 2021.

Diseñada para operadores de recintos que requieren acceso rápido a capital de trabajo, esta nueva solución proporciona financiación cuando más se necesita. Entre los principales beneficios para los clientes de ROLLER se incluyen:

Acceso rápido a fondos: Los establecimientos pueden consultar ofertas preaprobadas y solicitar financiación en segundos, con acceso a los fondos al siguiente día hábil. El desembolso a bancos externos suele tardar minutos.

Los establecimientos pueden consultar ofertas preaprobadas y solicitar financiación en segundos, con acceso a los fondos al siguiente día hábil. El desembolso a bancos externos suele tardar minutos. Proceso sencillo, importes flexibles: Las ofertas de préstamos comerciales oscilan entre 500 y 100.000 dólares (en las divisas admitidas), preaprobadas en función del rendimiento de las ventas, lo que elimina la necesidad de solicitudes extensas o papeleo.

Las ofertas de préstamos comerciales oscilan entre 500 y 100.000 dólares (en las divisas admitidas), preaprobadas en función del rendimiento de las ventas, lo que elimina la necesidad de solicitudes extensas o papeleo. Reembolso transparente y flexible: El reembolso se ajusta automáticamente como un porcentaje fijo (entre el 1 y el 15 %) de las ventas diarias, lo que significa que los establecimientos pagan más cuando ganan más y menos cuando ganan menos. El plazo del préstamo es de hasta nueve meses, sin penalizaciones por pago anticipado ni cargos por mora.

"Solicitamos el crédito el lunes por la mañana y fue aprobado de inmediato; pudimos ver enseguida el importe aprobado. El jueves recibimos los fondos en nuestra cuenta. Fue un proceso rapidísimo y muy sencillo", declaró Elena Kaljian, copropietaria de Art Play Cafe, un centro de juegos cubierto ubicado en Petaluma, California.

ROLLER Capital ya está disponible para todos los clientes de ROLLER en Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido e Irlanda, y próximamente se extenderá a Finlandia, Países Bajos, España y Suecia, lo que supone una rápida expansión de los servicios financieros integrados en el sector del ocio y las atracciones. El lanzamiento global coincide con el lanzamiento de productos de mitad de año de ROLLER, donde la empresa presenta sus últimas innovaciones y se reúne con operadores de recintos en mercados clave. La incorporación de Adyen Capital al ecosistema de ROLLER refuerza su posición como solución líder en el mercado, que gestiona desde la venta de entradas y el punto de venta hasta la financiación de capital integrado.

"Nuestros operadores de espacios de ocio gestionan negocios que requieren una gran inversión de capital y que presentan picos estacionales pronunciados: un parque de trampolines que se prepara para las vacaciones escolares, un centro de entretenimiento familiar que invierte en mejoras antes de las fiestas. Adyen Capital nos permite poner capital circulante en sus manos en cuestión de horas, no semanas, directamente en la plataforma que ya utilizan a diario. Hemos concedido más de un millón de dólares en préstamos comerciales en un pequeño programa piloto en EE.UU., lo que demuestra que esto resuelve un problema real y urgente para nuestros clientes", afirmó Chris Rich, vicepresidente de Servicios Financieros de ROLLER.

"Plataformas como ROLLER son fundamentales para el funcionamiento de un espacio de ocio. Al integrar servicios financieros como ROLLER Capital, aportan un valor inmenso a los operadores en un momento clave de necesidad", declaró Roelant Prins, director comercial de Adyen. "Estamos encantados de apoyar a ROLLER en su expansión global de esta oferta, ayudando a las empresas de ocio a prosperar mediante un acceso simplificado a la financiación".

ACERCA DE ADYEN

Adyen (AMS: ADYEN) es la plataforma de tecnología financiera preferida por las empresas líderes. Al proporcionar capacidades de pago integrales, análisis de datos y productos financieros en una única solución global, Adyen ayuda a las empresas a alcanzar sus objetivos con mayor rapidez. Con oficinas en todo el mundo, Adyen colabora con marcas como H&M, Uber, eBay y Meta. La colaboración con ROLLER, descrita en esta actualización para comerciantes, subraya el continuo crecimiento de Adyen con comerciantes actuales y nuevos a lo largo de los años.

Adyen Capital es proporcionado por Adyen Australia Pty Limited ABN 55 162 682 411. Adyen Capital se ofrece exclusivamente para fines comerciales y no para uso personal, doméstico o familiar. Los requisitos mínimos de elegibilidad pueden cambiar periódicamente. Adyen se reserva el derecho de denegar Adyen Capital a los usuarios que no cumplan con los requisitos mínimos. Consulte los términos y condiciones completos.

ACERCA DE ROLLER

ROLLER es la plataforma de gestión de recintos basada en la nube para atracciones modernas, diseñada específicamente para optimizar la experiencia del visitante en cada punto de contacto. Su plataforma integral simplifica los procesos de negocio de sus clientes, mejorando la eficiencia y maximizando los ingresos.

La solución integral de ROLLER incluye: pago y venta de entradas en línea, punto de venta, pagos integrados, membresías, tarjetas de regalo, exenciones de responsabilidad, quioscos de autoservicio, monederos electrónicos, encuestas de satisfacción del cliente y mucho más. Para obtener más información, visite roller.software.

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