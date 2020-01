Royal Canadian Mint celebra el 75.º aniversario del Día de la Victoria en Europa con su dólar de plata 2020 de prueba

Publicado 08/01/2020 22:02:55 CET

OTTAWA, 8 de enero de 2020 /CNW/ - Setenta y cinco años después de que los soldados canadienses y sus aliados liberaran a Europa Occidental en los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, Royal Canadian Mint, la Real Casa de la Moneda de Canadá, dedica su dólar de plata de prueba anual a su memoria. Esta excepcional pieza de colección cuenta con el trabajo artístico de la consumada diseñadora de monedas Pandora Young, quien ha ilustrado con realismo la emoción de la población civil alentando a las tropas victoriosas. Como homenaje a cada rama de las fuerzas militares, se destacan distintas siluetas, como la de un marino, un soldado y un aviador, en un acabado de espejo ante la muchedumbre agradecida. También aparece una gran "V" de victoria en el centro de la moneda y una doble fecha de 1945-2020 para completar el diseño. Esta misma ilustración aparece en el conjunto de prueba 2020 de plata pura, el cual cuenta con partes chapadas en oro sobre la "V" y el borde del dólar de plata de prueba. Esta moneda de acuñación especial acompaña a las versiones en plata pura del 99,99% de las monedas canadienses en circulación de 2020. Estos memorables recuerdos, y muchos otros que se ofrecen con el primer lanzamiento de productos de 2020, están disponibles a partir de hoy.

La silueta del aviador del dólar de plata 2020 de prueba se transforma en un grabado exquisitamente elaborado en la moneda de oro de 100 dólares de 2020 de 14 quilates "75(th) Anniversary of V-E Day" (75.º aniversario del Día de la Victoria en Europa). El anverso cuenta con un diseño de Guelph, realizado por la artista de Ontario Laurie McGaw como homenaje del Día de la Victoria en Europa para la Real Fuerza Aérea Canadiense (RCAF, por sus siglas en inglés). Con una "V" de victoria como telón de fondo, aparece un comandante del Aire flanqueado por un piloto a su derecha y un miembro de la División de Mujeres de la RCAF a su izquierda saludando. El piloto hace una señal de victoria y el comandante levanta la mano para saludar mientras un avión de combate Spitfire vuela por encima.

La Casa de la Moneda destaca otro capítulo de la historia de Canadá con la moneda de oro puro de 200 dólares de 2020 "Early Canadian History: New France" (Historia antigua de Canadá: Nueva Francia), diseñada por el artista Alan Daniel. En ella se representa al pionero de la Nueva Francia Louis Hébert y su familia despejando las tierras a fin de sembrarlas para la Habitation, de Samuel de Champlain, el asentamiento de 1608 que se convertiría en la ciudad de Quebec. Daniel dedujo la ubicación de las tierras de Hébert a partir del dibujo del asentamiento de Champlain, con sus fortificaciones visibles al fondo del diseño de la moneda.

Otros productos que se lanzan este mes, incluidos varios favoritos perennes, son:

-- El conjunto clásico de monedas canadienses de 2020 que no están en circulación; -- Los conjuntos de regalo de 2020, y que celebran los temas "Born in 2020" (Nacido en 2020), "Married in 2020" (Casado en 2020), "Happy Birthday" (Feliz Cumpleaños) y "O Canada" (Oh Canadá); -- La moneda de plata pura de 20 dólares de 2020 - "Best Wishes on your Wedding Day" (Mejores deseos en el día de tu boda), con un diseño en forma de corazón de mano de la artista Sylvie Daigneault con partes chapadas en oro rosa; -- La moneda de plata pura de 10 dólares de 2020 "Welcome to the World" (Bienvenido al mundo); -- La moneda de plata pura de 3 dólares "Celebration of Love" (Celebración del amor), y que presenta un ramo de flores coloridas y realzadas con cristales, diseñadas por Anna Bucciarelli; -- La moneda de oro puro de 200 dólares de 2020 "Canadian Coastal Symbols: The Atlantic" (Símbolos costeros de Canadá: el Atlántico), diseñada por Cathy Bursey-Sabourin y elaborada en oro puro del 99,999%; -- La moneda de plata fina de 50 dólares de 2020 "Real Shapes: La Bluenose, (Formas reales: la Bluenose) una moneda en forma de goleta que celebra el diseño atemporal de Emanuel Hahn de la moneda de 10 centavos de dólar canadiense en circulación; -- La moneda de oro puro (1/25 onzas) de 8 dólares de 2020 "Lucky Flower Dragon" (Dragón de flores de la fortuna), diseñada por el artista Jai Paek; -- La moneda de plata pura de 125 dólares de 2020 "Lucky Dragon" (Dragón de la fortuna), una moneda de medio kilo con partes chapadas en oro y diseñada por Simon Ng; y -- La moneda de plata pura de 5 dólares de 2020 realzada con cristales "Birthstones: February" (Piedras natales: Febrero), una obra de arte de Pandora Young.

Las acuñaciones, los precios y la información completa de los antecedentes de cada producto se pueden ver en la pestaña "Shop" de www.mint.ca [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2685094-1&h=197344179&u=...]. Las imágenes de las monedas están disponibles aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2685094-1&h=4263379589&u...].

Puede hacer pedidos de todos estos productos directamente a Mint llamando al 1-800-267-1871 en Canadá o al 1-800-268-6468 en los EE. UU., o en la web de Mint. Las monedas también están disponibles en las tiendas de Royal Canadian Mint de Ottawa y Winnipeg, así como a través de nuestra red global de distribuidores, incluidos los que participan en las oficinas del servicio de correos de Canadá (Canada Post).

