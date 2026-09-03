Royal Mint se aventura con las nuevas monedas de 50 peniques de Star Trek

(Información remitida por la empresa firmante)

-Royal Mint se aventura audazmente donde ninguna moneda ha llegado antes con las nuevas monedas de 50 peniques de Star Trek

LLANTRISANT, Gales, 3 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Seis décadas después de que Star Trek se emitiera por primera vez en las pantallas de televisión de todo el mundo, Royal Mint presenta dos monedas coleccionables de 50 peniques para celebrar el fenómeno mundial y su legado intergaláctico.

Esta es la primera vez que Star Trek aparece en monedas de 50 peniques del Reino Unido, tras el éxito de la anterior serie de monedas coleccionables de ciencia ficción de la Casa de la Moneda, lanzada en 2023. De esta colección anterior se vendieron cerca de 800.000 monedas que se incorporaron a colecciones en 60 países de todo el mundo.

La primera moneda, disponible a partir del 3 de septiembre, muestra el icónico saludo vulcano junto con la frase "Larga vida y prosperidad" y "Star Trek 60", conmemorando el aniversario de la franquicia. La segunda moneda, disponible en noviembre, presenta cuatro naves espaciales que abarcan diferentes épocas de la franquicia: U.S.SVoyager NCC-74656, U.S.S Enterprise NCC-1701, Enterprise – NCC-1701-D y Klingon Bird of Prey, junto con la frase "Star Trek 60".

Una selección de las monedas también incluirá color, haciendo eco de la historia televisiva de la franquicia. Cuando Star Trek se estrenó en 1966, los llamativos uniformes del reparto se diseñaron deliberadamente para destacar en los nuevos televisores a color que empezaban a estar disponibles para el público en aquel entonces. Ese mismo espíritu cromático se ha plasmado ahora en las monedas, con nebulosas azules y púrpuras que capturan las amplias e inexploradas extensiones del espacio que el Capitán Kirk y la tripulación del U.S.S Enterprise se propusieron explorar, asegurando que las monedas destaquen hoy con la misma fuerza que aquellos icónicos uniformes lo hicieron en la pantalla.

Tim Mulhall, director de la sección de Fandom de la Royal Mint, declaró: "Es un privilegio para Royal Mint atreverse a celebrar los 60 años de Star Trek con un recuerdo extraordinario. Ambas monedas coleccionables de 50 peniques están diseñadas para los fans que han crecido con la franquicia y desean conservar un pedazo de su historia. Es un objeto de colección hecho para perdurar y enriquecer cualquier colección, y una forma perfecta de conmemorar seis décadas de una franquicia que sigue inspirando a fans de toda la galaxia".

Ruth Henriquez, vicepresidenta de Productos y Experiencias de Paramount EMEA, declaró: "Star Trek cuenta con una de las comunidades de coleccionistas más fieles del mundo, y estas monedas rinden homenaje a los 60 años de la franquicia. La Royal Mint selecciona cuidadosamente las marcas con las que colabora, y el cariño que generaciones de fans británicos sienten por Star Trek la convierte en la elección perfecta para esta colaboración. Nuestra alianza con la Royal Mint acerca algunos de los símbolos y naves espaciales más emblemáticos de Star Trek a los fans a través de una colección única creada exclusivamente para conmemorar este importante aniversario, ofreciendo a los coleccionistas un recuerdo imborrable para atesorar durante muchos años".

Desde su primer episodio emitido en septiembre de 1966, Star Trek se ha convertido en una de las franquicias más influyentes de la historia de la cultura pop, con 12 series, más de 950 episodios y 14 películas que recaudaron más de 2.000 millones de dólares en taquilla. El fenómeno Star Trek continúa vigente hoy en día: 413.000 personas aprenden Klingon en Duolingo y ocho asteroides y el primer orbitador espacial llevan su nombre.

Los aficionados podrán adquirir ambas monedas a partir de las 9:00 de la mañana del 3 de septiembre en www.royalmint.com, con precios a partir de 19,95 libras esterlinas.

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