Sabiduría global, futuro compartido: Se celebró en Xiamen el primer Coloquio Mundial sobre Almacenamiento de Energía

(Información remitida por la empresa firmante)

XIAMEN, China, 15 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- El Coloquio Mundial sobre Almacenamiento de Energía inaugural se celebró en Xiamen bajo el tema "Fronteras en el diálogo• Impulsando el almacenamiento del mañana". Organizado por HiTHIUM y organizado conjuntamente por la Rama de Aplicaciones de Almacenamiento de Energía de la Asociación Industrial China de Fuentes de Energía (CESA), el coloquio reunió a destacados expertos internacionales, académicos y representantes de la industria. Los participantes debatieron sobre materiales para baterías, tecnologías de almacenamiento de energía, electrónica de potencia, aplicaciones de sistemas e innovación industrial.

A medida que el almacenamiento de energía evoluciona hacia duraciones más largas, tecnologías diversas, mayor capacidad y una mayor integración del sistema, la industria se enfrenta a desafíos científicos y técnicos relacionados con los materiales de las baterías, los mecanismos de vida útil, los límites de seguridad y la integración del sistema eléctrico. El coloquio proporcionó una plataforma para que los expertos intercambiaran puntos de vista sobre estos temas y exploraran cómo la investigación fundamental y la colaboración internacional pueden apoyar la innovación continua.

Los participantes procedían del Imperial College de Londres, la Universidad de Cambridge, la Universidad de Tsinghua, la Universidad de Xiamen, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong, la Universidad de la Ciudad de Hong Kong y otras instituciones. Maochun Hong, académico de la Academia China de Ciencias del Instituto Fujian de Investigación sobre la Estructura de la Materia, asistió al evento. Clare Grey, dama comendadora de la Orden del Imperio Británico, profesora de Química de la Universidad de Cambridge; Tim Green, miembro de la Real Academia de Ingeniería y profesor del Imperial College de Londres; Shigang Sun, académico de la Academia China de Ciencias y profesor de la Universidad de Xiamen; Yong Yang, profesor distinguido de la Universidad de Xiamen; y Chongqing Kang, profesor de la Universidad de Tsinghua, actuaron como copresidentes. Yunhui Huang, profesor de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Huazhong, actuó como asesor principal.

Jeff Wu, fundador y presidente de HiTHIUM; Yong Liu, vicepresidente de CESA; y Kate Harrisson, comisionada comercial de Su Majestad para China y Hong Kong, pronunciaron discursos en el coloquio.

Según Jeff Wu, el almacenamiento de energía es una tecnología sistémica que abarca múltiples disciplinas y sectores, y su desarrollo depende de avances en la investigación fundamental y la colaboración internacional. Según declaró, HiTHIUM espera aprovechar el coloquio para ampliar la cooperación con universidades e instituciones de investigación líderes en todo el mundo, profundizar la colaboración entre el mundo académico y la industria, y ayudar a traducir la investigación en contribuciones prácticas. La empresa seguirá apoyando el coloquio como una plataforma permanente para el intercambio y la colaboración.

Las sesiones académicas abarcaron los mecanismos y la caracterización de las baterías, la degradación y la predicción de la vida útil de las baterías de iones de litio a escala de red, la estabilidad del sistema eléctrico con una alta penetración de recursos basados en inversores y el desarrollo de centrales eléctricas virtuales. Los expertos también hablaron sobre las pruebas de baterías en tiempo real y no destructivas, la alerta temprana de sobrecalentamiento, las oportunidades de almacenamiento de energía en las zonas de transformadores de distribución y los flujos de ingresos derivados de la participación en el mercado eléctrico.

El coloquio de tres días también incluyó sesiones temáticas sobre materiales y baterías para el almacenamiento de energía, energía y redes eléctricas, sistemas y aplicaciones. Los investigadores visitaron la fábrica inteligente de HiTHIUM en Xiamen para conocer las prácticas industriales y de fabricación avanzadas en el sector del almacenamiento de energía de China.

HiTHIUM espera colaborar con socios de todo el mundo para impulsar la tecnología de almacenamiento de energía y el desarrollo del sector, apoyando la transición energética global y un futuro limpio y sostenible.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/sabiduria-global-futuro-compartido-se-celebro-en-xiamen-el-primer-coloquio-mundial-sobre-almacenamiento-de-energia-302939782.html