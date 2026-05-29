(Información remitida por la empresa firmante)

.Seegene lanza el ensayo Allplex™ MDRO bajo el Reglamento IVDR: Ampliando su cartera de pruebas de resistencia antimicrobiana en Europa

Amplía el alcance de las pruebas, desde bacterias entéricas resistentes a los antimicrobianos hasta organismos multirresistentes (OMR) de alto riesgo en entornos hospitalarios.

Facilita la detección rápida mediante PCR de primera línea para permitir respuestas oportunas de prevención y control de infecciones en entornos hospitalarios.

Amplía la cartera de pruebas no respiratorias de Seegene en respuesta a la creciente necesidad de pruebas de resistencia a los antimicrobianos.

SEUL, Corea del Sur, 29 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Seegene, una empresa global de diagnóstico molecular, anunció el lanzamiento en Europa de su nuevo producto de prueba de resistencia antimicrobiana (RAM), Allplex™ MDRO Assay, que cuenta con la marca CE según el Reglamento Europeo de Diagnóstico In Vitro (IVDR). El ensayo está diseñado para apoyar la detección de organismos multirresistentes (OMR) asociados con infecciones asociadas a la atención médica (IAAM).

El ensayo está diseñado para identificar patógenos multirresistentes clave y los genes de resistencia asociados en una sola prueba, lo que permite una detección rápida y simultánea en una gama más amplia de microorganismos multirresistentes. También facilita la detección inicial rápida antes de obtener los resultados de los cultivos, lo que contribuye a una respuesta oportuna de prevención y control de infecciones (PCI) en entornos hospitalarios. Este lanzamiento refleja la estrategia de Seegene de ampliar sus capacidades de análisis de resistencia a los antimicrobianos en respuesta a la evolución de las tendencias de las enfermedades infecciosas.

A medida que la resistencia a los antimicrobianos sigue aumentando a nivel mundial, la carga de infecciones asociadas a la atención médica se incrementa, lo que impulsa la demanda de métodos de diagnóstico más rápidos y completos. Las agencias de salud pública, incluidos los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU., han seguido haciendo hincapié en la importancia de fortalecer la vigilancia y el control de infecciones en los entornos sanitarios.

El ensayo Allplex™ MDRO complementa el ensayo Allplex™ Entero-DR de Seegene, lo que permite un enfoque de análisis combinado que abarca tanto bacterias entéricas resistentes a los antimicrobianos como otros objetivos MDRO de alto riesgo. Este enfoque combinado puede respaldar esfuerzos más amplios de control de infecciones contra organismos resistentes a los antimicrobianos, al tiempo que fortalece la cartera general de pruebas de RAM de Seegene.

El ensayo permite la detección simultánea de múltiples genes de resistencia y puede generar informes el mismo día, según el flujo de trabajo del laboratorio. Esto proporciona información oportuna para respaldar las respuestas de control de infecciones y complementa los flujos de trabajo convencionales basados en cultivos. También puede contribuir a flujos de trabajo de laboratorio más eficientes en entornos clínicos apropiados.

"Este lanzamiento representa más que la simple incorporación de un nuevo producto. Marca un paso importante en la expansión de nuestra cartera de diagnósticos para respaldar los esfuerzos de control de infecciones en entornos hospitalarios", afirmó Daniel Shin, vicepresidente ejecutivo y director global de ventas y marketing de Seegene. "Continuaremos desarrollando soluciones de diagnóstico que puedan implementarse eficazmente en entornos clínicos reales".

Seegene planea fortalecer aún más sus capacidades de diagnóstico para infecciones asociadas a la atención médica y avanzar en su estrategia en línea con la creciente demanda de una mejor vigilancia y control de infecciones. La disponibilidad del producto puede variar según el país y está sujeta a los requisitos regulatorios locales.

La compañía también está desarrollando el ensayo Allplex™ MRSA para la detección de Staphylococcus aureus resistente a la meticilina (SARM), cuyo lanzamiento está previsto para el próximo año como parte de su estrategia de expansión de la cartera de pruebas de resistencia a los antimicrobianos.

Acerca de Seegene

Seegene es una empresa global de diagnóstico molecular con más de 25 años de experiencia en la investigación, el desarrollo y la fabricación de tecnologías de PCR en tiempo real para síndromes. La empresa es ampliamente reconocida por su tecnología patentada de PCR multiplex, que permite la detección simultánea de múltiples patógenos en una sola prueba.

Una característica fundamental de la tecnología de PCR en tiempo real para síndromes de Seegene es su capacidad para detectar hasta 14 patógenos que causan signos y síntomas similares en un solo tubo, proporcionando información cuantitativa para una toma de decisiones clínicas más eficiente.

Las capacidades tecnológicas de Seegene quedaron demostradas durante la pandemia de COVID-19, cuando la empresa suministró más de 340 millones de pruebas de COVID-19 a más de 100 países en todo el mundo.

Aprovechando su experiencia en diagnóstico molecular, Seegene está expandiendo sus servicios más allá de los análisis tradicionales para desarrollar un ecosistema de diagnóstico integrado. La compañía está impulsando nuevas tecnologías, como STAgora™, una plataforma de análisis de datos de diagnóstico en tiempo real, y CURECA™, un sistema de PCR totalmente automatizado diseñado para optimizar todo el flujo de trabajo de las pruebas moleculares.

Mediante su Iniciativa de Intercambio Tecnológico y sus alianzas globales, Seegene busca ampliar el acceso a las tecnologías de diagnóstico molecular y fortalecer la preparación global ante las enfermedades infecciosas.

Contacto:Junyong Leejlee@hoffman.com +82-10-2297-3806

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