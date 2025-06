(Información remitida por la empresa firmante)

-La segunda edición de HCLTech Grant Americas otorga un millón de dólares a tres ONG para crear soluciones escalables para combatir el cambio climático

NUEVA YORK y NOIDA, India, 5 de junio de 2025 /PRNewswire/ -- HCLTech (NSE: HCLTECH.NS) (BSE: HCLTECH.BO), una empresa líder mundial en tecnología anunció a Osa Conservation como ganadora y a Daily Acts y Ocean Wise como finalistas de la segunda edición de la HCLTech Climate Action Grant in the Americas. Las tres organizaciones no gubernamentales (ONG) recibirán un total de 1 millón de dólares para ayudar a desarrollar soluciones escalables y sostenibles que impulsen la acción climática en América.

En el segundo año, las solicitudes aumentaron en más del 70% y, tras varias rondas de revisión y una rigurosa diligencia debida, HCLTech seleccionó a Osa Conservation para recibir 500.000 dólares y a Daily Acts y Ocean Wise para recibir 250.000 dólares cada uno. Este año, las inscripciones aumentaron un 34% en los 10 países elegibles de América, entre ellos Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, México, Panamá, Perú y Estados Unidos.

Osa Conservation, con sede en Costa Rica, centrará su subvención en los corredores de rescate climático, que ayudan a las especies a migrar y prosperar en medio del cambio climático. Al reconectar hábitats tropicales fragmentados, el proyecto apoya la adaptación climática a la vez que protege los ecosistemas en millones de hectáreas.

Daily Acts, con sede en California, destinará su subvención a su iniciativa de resiliencia climática impulsada por la comunidad. El proyecto combina la estrategia gubernamental con la acción comunitaria para impulsar la gestión del agua, la mitigación de aguas pluviales y la infraestructura social en los barrios de Petaluma, California, y más allá.

Ocean Wise, con sede en Canadá, destinará su subvención a su proyecto de restauración de bosques de algas marinas en la costa del Pacífico. Mediante la gestión de la sobrepoblación de erizos y la combinación de tecnología avanzada e investigación ecológica, el proyecto busca fortalecer la biodiversidad marina y apoyar a las comunidades costeras.

"Nos entusiasma apoyar a los beneficiarios de HCLTech Grant Americas de este año en la expansión de sus proyectos innovadores para reconectar hábitats naturales, impulsar la resiliencia comunitaria y revitalizar los ecosistemas marinos en todo el continente americano" declaró la Dra. Nidhi Pundhir, vicepresidenta Sénior de RSC Global de HCLTech. "Este año, observamos un aumento sustancial en las solicitudes, lo que pone de relieve la urgencia de mitigar los efectos adversos del cambio climático y la importancia de apoyar iniciativas que allanen el camino hacia un futuro sostenible."

En su año inaugural, en 2023, HCLTech Climate Action Grant in the Americas destinó 5 millones de dólares en subvenciones a lo largo de cinco años para apoyar soluciones sostenibles que combatan la crisis climática en el continente americano. Esta Beca se basa en el enfoque de HCLTech y HCLFoundation (la rama de RSC de HCLTech) en un compromiso continuo con la sostenibilidad global, con una inversión total de más de 175 millones de dólares en programas de RSC hasta la fecha.

HCLTech es reconocido constantemente por su compromiso de generar un impacto positivo en el medio ambiente. Gracias a nuestra tecnología y experiencia colectiva, HCLTech fue reconocido como una empresa líder en la industria por el Anuario de Sostenibilidad Global de S&P 2023 por sus prácticas comerciales sostenibles y continúa colaborando con organizaciones líderes en EE.UU., como Feeding America y Girl Up, para servir a la comunidad en general.

Para obtener más información sobre HCLTech Climate Action Grant in the Americas, su misión y el proceso de solicitud, visite americas-grant.hcltech.com.

