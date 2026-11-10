Shanghai Electric integra IA industrial en la fabricación de turbinas de gas de gran potencia

(Información remitida por la empresa firmante)

-Shanghai Electric integra IA industrial en la fabricación y los servicios de ciclo de vida de turbinas de gas de gran potencia

La IA respalda procesos clave en la fabricación, operación y mantenimiento de equipos energéticos de alta gama

SHANGHÁI, 10 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que la inteligencia artificial (IA) industrial pasa de proyectos piloto a operaciones centrales, los fabricantes se centran cada vez más en cómo esta puede aportar un valor sostenido a la producción y al rendimiento de los equipos a largo plazo. En el caso de las turbinas de gas de gran potencia , consideradas la "joya de la corona" de la fabricación de equipos de alta gama, esto implica tanto el mecanizado de precisión de componentes complejos como un funcionamiento fiable a lo largo de toda su vida útil.

En su negocio de turbinas de gas de gran potencia, Shanghai Electric (SEHK: 02727, SSE: 601727) combina su experiencia en ingeniería de equipos con datos de producción y operación. Sus aplicaciones abarcan la fabricación de palas flexibles, la inspección y el mantenimiento, así como las operaciones y el mantenimiento (O&M) inteligentes, lo que refleja los esfuerzos más amplios de la empresa por impulsar la fabricación basada en la inteligencia artificial (IA).

Fabricación depalas flexibles

La fabricación de componentes críticos constituye una capacidad esencial para los proveedores de turbinas de gas. La producción de palas implica diversos tamaños, formas y procesos de mecanizado, lo que requiere equipos automatizados capaces de adaptarse a múltiples tipos de palas y a los requisitos específicos de cada proceso. La línea de fabricación flexible de Shanghai Electric integra visión por IA, gemelos digitales, planificación inteligente y robótica para facilitar la producción de diversos modelos de palas y permitir cambios de configuración automáticos.

Mediante el uso de visión 3D e inteligencia artificial, el sistema identifica piezas en bruto para palas, incluso cuando se encuentran apiladas de forma aleatoria, para luego recogerlas y colocarlas en su posición. La precisión en la recogida supera el 99,99 %. La línea integra sistemas de planificación de la producción, ejecución de la fabricación y gestión de la calidad, conectando las etapas de carga, mecanizado, inspección y embalaje final. El sistema permite alternar entre una producción totalmente automatizada y el funcionamiento de máquinas de forma independiente, lo que aporta flexibilidad para garantizar la continuidad de la producción.

Inspección de calidad asistida por IA

Además de la flexibilidad en la producción, el aseguramiento de la calidad constituye otro de los pilares de las aplicaciones de IA de Shanghai Electric. Los rotores son componentes críticos de gran valor en los principales equipos de generación de energía, y la calidad de la soldadura influye directamente en su funcionamiento seguro. Para afrontar los retos que supone la inspección de elementos mecanizados en componentes de gran tamaño, la empresa ha desarrollado un terminal de inspección visual basado en IA que combina inteligencia artificial, control robótico y conocimientos especializados en soldadura. Este sistema ofrece una supervisión en tiempo real durante todas las operaciones de soldadura, permitiendo detectar defectos de calidad en una fase temprana.

La arquitectura de IA integrada en el sistema combina un robot colaborativo con un efector final diseñado a medida. El brazo puede extenderse y retraerse con solo pulsar un botón, adaptándose automáticamente al ciclo de soldadura. Gracias a la conectividad 5G, el sistema realiza análisis de imágenes y ofrece resultados de inspección en cuestión de segundos. Un bucle de retroalimentación de datos conecta las observaciones realizadas en la planta, la optimización de procesos y la trazabilidad de la calidad, transformando la experiencia práctica de fabricación en conocimiento digital que puede conservarse y reutilizarse.

Operaciones y mantenimiento basados en datos

Las aplicaciones abarcan desde la fabricación y la inspección de calidad hasta la operación a largo plazo de la planta. La plataforma inteligente de operación y mantenimiento SIMPLE, de Shanghai Electric, utiliza datos provenientes de más de 60 unidades de turbinas, que suman más de un millón de horas de funcionamiento acumuladas. Esta plataforma combina la inteligencia artificial con el conocimiento de los principios de funcionamiento de las turbinas de gas para facilitar el monitoreo del rendimiento en tiempo real, la optimización dinámica del rendimiento operativo y la emisión de alertas tempranas ante posibles fallos.

Mediante la coordinación entre la nube y edge, la plataforma vincula los datos de diseño y operación en un flujo de trabajo de apoyo a la toma de decisiones que abarca el monitoreo, la alerta temprana, el diagnóstico y la adopción de medidas correctivas. Esto permite pasar de un enfoque de reparaciones reactivas a uno de mantenimiento proactivo. Asimismo, herramientas de colaboración remota complementan estas capacidades, permitiendo a los expertos visualizar imágenes en tiempo real desde las instalaciones y ofrecer orientación para el mantenimiento mediante anotaciones en realidad aumentada, lo que facilita la asistencia técnica a distancia.

Shanghai Electric seguirá avanzando en la integración de datos a lo largo del ciclo de vida de las turbinas de gas, utilizando la información proveniente de la fabricación y las operaciones para perfeccionar el diseño, la producción y el servicio posventa. Con la mirada puesta en los mercados internacionales, Shanghai Electric continuará validando y perfeccionando estas capacidades en proyectos reales. La empresa tiene como objetivo satisfacer las necesidades de las centrales eléctricas, garantizando un funcionamiento fiable, un soporte de mantenimiento oportuno y una operatividad rentable a largo plazo, sentando así las bases para la expansión internacional de su negocio de turbinas de gas.

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