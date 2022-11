Shanghai Electric ofrece información sobre la industria en la 7ª Cumbre Mundial de Energía Eólica Marina

Miao gave an impassioned speech at the 7th Global Offshore Wind Summit

Miao gave an impassioned speech at the 7th Global Offshore Wind Summit

SHANGHÁI, 18 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- La 7ª Cumbre Mundial de Energía Eólica Marina se celebró en la provincia de Hainan (China) del 10 al 12 de noviembre, y el organizador fue Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd. El presidente de la empresa, Miao Jun, pronunció un discurso sobre la evolución del sector en la ceremonia de apertura. El evento de este año, cuyo tema era "Potenciar los esfuerzos centrados en la innovación para promover el desarrollo fluido y ordenado de la energía eólica marina", reunió a líderes mundiales y colegas de la industria para debatir sobre las oportunidades de desarrollo de la energía eólica marina en todo el mundo, proporcionar información sobre las políticas que apoyan al sector, identificar las tendencias más vanguardistas en materia de tecnología y profundizar en el rumbo de la industria.

Miao dijo: "Como uno de los organizadores del foro y una empresa que sirve de referencia para el desarrollo de la energía eólica marina en todo el mundo, Shanghai Electric tiene el honor de proporcionar una plataforma interactiva para los socios y operadores de las fases anteriores y posteriores en la que puedan compartir sus experiencias, así como discutir las expectativas para el futuro de la industria. Shanghai Electric ha acumulado una gran cantidad de conocimientos y experiencia de valor incalculable. Esperamos aprovechar el evento para conectar con los socios del sector y hablar del mercado de la energía eólica marina de una manera más racional. Creemos que, además de los gastos de capital iniciales, también hay que tener en cuenta los costes de explotación cuando se contemplan proyectos de energía eólica. Además de reducir la cantidad de capital necesario, negocios derivados como la ampliación de nuestro negocio de energía verde a la producción de hidrógeno eólico en alta mar, junto con el desarrollo de pastos marinos, el turismo en alta mar y la agricultura en alta mar pueden aumentar la rentabilidad de los proyectos y facilitar el desarrollo de la industria".

La empresa ha ido tomando una posición de liderazgo en el sector, no sólo estableciendo la mayor red de proyectos de energía eólica marina en China, sino también iniciando la expansión hacia proyectos de energía marina innovadores, ecológicos y sostenibles, incluyendo la producción de hidrógeno eólico en alta mar, pastos oceánicos, turismo en alta mar y agricultura en alta mar. Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd y Shenergy invirtieron conjuntamente en el proyecto Yangpu Shenergy - Shanghai Electric Wind Power Zero-carbon Energy Equipment Industry Project en Danzhou como parte de su compromiso para avanzar en el desarrollo de una cadena industrial de energía eólica marina, y para explorar un nuevo modelo de negocio multi-energético y multi-industrial donde la energía eólica marina, la generación de energía de las corrientes oceánicas y la pesca marina, la producción de hidrógeno de energía verde, el almacenamiento de energía, el turismo de alta mar y la agricultura de alta mar, se integran para proporcionar más posibilidades para la iniciativa de la Isla de Energía Limpia.

Shanghai Electric Wind Power Group Co., Ltd ha obtenido recientemente el contrato para suministrar el primer proyecto integrado de investigación y demostración de equipos flotantes para la energía eólica marina y la piscicultura, que incluye equipos y torres. La innovadora instalación está situada en el lado noreste de la isla de Nanri, en Putian, provincia de Fujian, con una profundidad de agua de unos 35 metros. Dirigida por Fujian Longyuan Offshore Wind Power Co., filial de China Longyuan Power Group, la instalación generará energía a través de una turbina eólica flotante mientras opera una piscifactoría bajo la superficie del agua, maximizando la utilidad multiespacial y multinivel de la estructura de la plataforma.

Con la misión de proporcionar soluciones totales tecnológicamente sofisticadas, y a la luz de la complejidad del entorno marino y el alto coste de la generación y el mantenimiento de la energía eólica en alta mar, uno de los principales retos para proporcionar una solución integral para las turbinas eólicas flotantes es garantizar su fiabilidad operativa en las duras condiciones. La empresa no sólo lo hace posible, sino que optimiza el aprovechamiento de la energía eólica duradera asegurando y verificando la seguridad y fiabilidad del diseño del sistema. La consecución de la fiabilidad comienza con el diseño preliminar. A continuación, se realizan experimentos para confirmar la fiabilidad. Por último, se implementa el funcionamiento y el mantenimiento digital para aumentar aún más la fiabilidad.

Shanghai Electric Wind Power continuará iterando y actualizando sus modelos de negocio y escenarios de aplicación a través de la innovación tecnológica, como parte de un movimiento general para integrar múltiples fuentes de energía, facilitar el codesarrollo con otras industrias y contribuir a un futuro compartido de múltiples cadenas industriales. El proveedor de energía continuará probando más mejoras del modelo con el objetivo de ofrecer soluciones integrales de alta fiabilidad y confianza para un progreso sostenido a medida que los nuevos escenarios y aplicaciones de "energía eólica+" estén disponibles como resultado de los avances e innovaciones técnicas.

