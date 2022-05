Shanghai Electric y sus socios garantizarán el progreso de sus proyectos internacionales

SHANGHAI, 20 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric ("Shanghai Electric" o "la Compañía") (601727.SS yd 02727. HK) ha anunciado la consecución de una serie de hitos en sus principales proyectos internacionales desde el comienzo de este año. Como líder mundial en soluciones energéticas, la empresa sigue redoblando sus esfuerzos para acelerar el progreso de sus proyectos de construcción en todo el mundo, en medio de la incertidumbre mundial provocada por los nuevos resurgimientos de COVID-19 y las prolongadas interrupciones de la cadena de suministro.

Dos de sus proyectos emblemáticos -el proyecto de central de ciclo combinado de 800 megavatios de Rupsha y el proyecto de central fotovoltaica Yakai de Japón - están muy avanzados, y Shanghai Electric Guoxuan New Energy Technology Co., Ltd (Electric Guoxuan), filial de Shanghai Electric Power Generation Group, ha firmado recientemente un contrato con Pacific Green Technologies Group (PGTK) del proyecto de almacenamiento de energía en baterías REP 1&2 en Reino Unido durante la conferencia en línea.

Proyecto de almacenamiento de energía REP 1&2 de Reino Unido

Formado por dos emplazamientos con una capacidad total de 100MW/100MWH, el proyecto de almacenamiento de energía REP 1&2 del Reino Unido, situado en el parque energético de Ridgeborough, Kent, forma parte del acuerdo exclusivo entre PGTK y TUPA Energy Limited para desarrollar hasta 1.100 MW de sistemas de almacenamiento de energía en baterías ("BESS") en el país.

Es la primera vez que Shanghai Electric Power Generation Group participa en un proyecto internacional como contratista principal, trabajando conjuntamente con PGTK para poner en común lo mejor de su experiencia y recursos para ayudar a Reino Unido a acelerar la transformación energética. Las dos partes han comenzado el proceso de diseño, y se espera que el primer lote de suministros se entregue en el tercer trimestre de 2022.

Proyecto de central de ciclo combinado de 800 megavatios Rupsha de Bangladesh

Financiado por el Banco Asiático de Desarrollo, el proyecto cuenta con dos turbinas de gas de ciclo combinado de clase F y será la mayor central de turbina de gas jamás construida en el país. Situado en la división de Khulna, la segunda más grande de Bangladesh, el proyecto pretende aliviar la presión sobre el suministro de energía en las regiones del suroeste del país, como parte de la estrategia nacional de Bangladesh para seguir reforzando su seguridad energética, desempeñando un papel esencial en el impulso de la economía nacional y proporcionando más oportunidades de trabajo para los residentes locales.

La construcción del proyecto ha experimentado recientemente un gran avance después de que Shanghai Electric anunciara que los trabajos de izado de la turbina de gas nº 1 habían concluido, allanando el camino para la fase de instalación de sus equipos principales. El anuncio se produjo después de que la operación de construcción in situ se viera paralizada por los múltiples desafíos causados por la pandemia de COVID-19 y la estación seca que dificultó la entrega de materiales de construcción de gran tamaño. Ante las dificultades y los retos, Shanghai Electric se coordinó con todos los equipos para garantizar que las entregas se hicieran a tiempo, acelerando significativamente el progreso general.

Proyecto de la central fotovoltaica de Yakai (Japón)

El 14 de abril, la central fotovoltaica de Yakai, en Japón, se conectó con éxito a la red eléctrica con el apoyo de los subcontratistas y las compañías eléctricas locales. La planta solar, la primera de este tipo desarrollada por Shanghai Electric en el país, funciona ahora a pleno rendimiento para proporcionar más de 20 megavatios de energía renovable a los hogares y empresas locales.

La finalización a tiempo del proyecto es el resultado de los esfuerzos conjuntos de los equipos de Shanghai Electric y sus socios para mitigar el impacto de la séptima ola del brote de COVID-19 en Japón y el terremoto de magnitud 7,3 que sacudió Fukushima el 16 de marzo. Shanghai Electric también se coordinó con el gobierno local y las compañías eléctricas para que la central entrara en funcionamiento comercial antes de lo previsto, cumpliendo con las leyes y reglamentos locales, lo que permitió al propietario maximizar los beneficios del proyecto.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1822322/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1822321/image_2.jpg