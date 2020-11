- SHIELD anuncia DeviceSHIELD para proteger a las pequeñas empresas del ciberfraude durante la pandemia de COVID-19

DeviceSHIELD ofrecerá inteligencia libre de riesgo al 90% de las empresas online para ayudar a combatir el fraude y prevenir las pérdidas financieras medias de 200.000 dólares de los ciberataques¹

MENLO PARK, Calif., 24 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- SHIELD, la compañía de ciberseguridad líder en el mundo especializada en ciberfraude y verificación de identidad, ha lanzado hoy DeviceSHIELD, una solución de ciberfraude diseñada específicamente para combatir el aumento en los ataques por fraude a empresas online durante la pandemia de COVID-19. Ofrece inteligencia accionable en tiempo real para identificar dispositivos falsos y proteger a las empresas de actores con malas intenciones, daño reputacional y transacciones fraudulentas.

https://mma.prnewswire.com/media/1341295/SHIELD_tagline_Logo... [https://mma.prnewswire.com/media/1341295/SHIELD_tagline_Logo...]

Durante la pandemia de COVID-19, el ciberfraude se ha convertido en la forma de más rápido crecimiento de actividad delictiva, poniendo a empresas y consumidores en un mayor riesgo. Hoy, los consumidores están realizando más transacciones digitales y utilizando un mayor número de aplicaciones online. SHIELD ha identificado varias industrias clave en las que el ciberfraude ha subido como resultado de la pandemia de COVID-19, principalmente servicios bajo demanda como entrega de alimentos y transporte a demanda (ride-hailing), e-commerce y plataformas de mercado, juego online , e-wallets, ofertas de fidelidad y cashback, banca online y ocio.

Desde el año pasado, las herramientas que los hackers están utilizando se han hecho mucho más sofisticadas. Los estafadores están utilizando emuladores, clonadores de app, redes privadas virtuales (VPNs), y suplantadores de sistemas de posicionamiento global (GPS) de dispositivos móviles para cometer fraude.

"Más transacciones online significa más vulnerabilidades al ciberfraude, y la pandemia de COVID-19 ha hecho esto más relevante que nunca", dijo Justin Lie, consejero delegado de SHIELD. "El 43% de los ataques online están ahora orientados a pequeñas empresas, con solo el 14% preparados activamente para defenderse a sí mismos.(2) Hemos creado una tecnología para proteger a las industrias online que creemos que son las más afectadas por la COVID-19. Sin embargo, las empresas con menos de 100.000 usuarios activos mensualmente la recibirán gratis, lo que supone casi el 90% de todas las empresas online".

SHIELD se compromete a luchar contra el impacto económico de la pandemia de COVID-19. El número de defraudadores que disfraza las identidades online de sus dispositivos ha crecido a un ritmo sin precedentes durante la pandemia, dejando a las empresas de tamaño pequeño y mediano en una situación de especial vulnerabilidad. Las soluciones de ciberfraude convencionales tienden a solo analizar los atributos superficialmente y son especialmente ineficaces con dispositivos móviles, fracasando al eliminar las amenazas más sutiles y furtivas.

DeviceSHIELD es actualmente la única tecnología que utiliza un ADN de dispositivo para identificar a usuarios malicioso, permitiéndoles detectar el fraude con precisión y consistencia sin precedentes. Desplegado en minutos, DeviceSHIELD analiza miles de atributos de dispositivos para identificar un dispositivo no importa el número de veces que cambie su apariencia e indica exactamente qué herramientas maliciosas se están utilizando. Tiene una característica única conocida como SHIELD Sentinel, que le permite perfilar el riesgo continuamente mediante una sesión de usuario, otra primicia de la industria. También utiliza la red de SHIELD de más de 7.000 millones de dispositivos y 500 millones de usuarios en seis continentes, conocida como la Red de Inteligencia Global, permitiéndole proteger proactivamente un dispositivo de los nuevos y desconocidos tipos de fraude.

Entre los inversores de SHIELD se incluyen GGV Capital, Tony Fadell's Future Shape, Temasek, Wavemaker Partners y Tao Zhang. Las soluciones de SHIELD se utilizan actualmente por compañías globales como Razer, Alibaba, Scalefast, Yamibuy, PayMaya y Sea Group para combatir el ciberfraude.

Acerca de SHIELD

SHIELD es la compañía de ciberseguridad líder en el mundo especializada en soluciones de ciberfraude e identidad. Las soluciones de SHIELD van desde prevención del fraude y seguridad de red a inteligencia de crédito y verificación de identidad. Con oficinas en todo el mundo, SHIELD tiene la confianza de superapps líderes, plataformas de e-commerce, y servicios de ride-hailing en todo el mundo. Mediante reconocimiento de patrones y continuo perfil de riesgo, SHIELD ofrece inteligencia de dispositivos accionables y señales en tiempo real que permiten a las compañías escalar sin riesgo.

Para más información, visite https://shield.com/solutions/deviceshield [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2991681-1&h=1797562931&u...]

Contacto:

Consultas de prensaSimone JackenthalTrident DMG+ 1 (202) 923-5296sjackenthal@tridentdmg.com[mailto:sjackenthal@tridentdmg.com]

(1) Hiscox, "Hiscox Cyber Readiness Report 2019." [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2991681-1&h=1060852870&u...](2) CNBC, "Cyberattacks now cost companies $200,000 on average, putting many out of business." [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2991681-1&h=800077269&u=...]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1341295/SHIELD_tagline_Logo... [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2991681-1&h=3227167514&u...]

Sitio Web: https://shield.com/