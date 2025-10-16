De la siembra al escalamiento: ¿Qué nuevos caminos de crecimiento trazaron Xiaohongshu y WWD en París?

(Información remitida por la empresa firmante)

PARIS, 16 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Como la principal comunidad de vida e intereses de China, Xiaohongshu cuenta con uno de los usuarios más obsesionados con el lujo del mundo, compuesto principalmente por la Generación Z y los más vanguardistas. Aquí, la "siembra" no es solo publicidad. Es el embudo que transforma cinco minutos de fiebre en cinco años de valor de marca.

El 2 de octubre, en plena Semana de la Moda de París, Xiaohongshu y WWD reunieron a consejeros delegados y figuras clave del lujo mundial en la Cumbre inaugural de Innovación de Lujo. Intercambiaron perspectivas sobre las oportunidades y los desafíos digitales y esbozaron la próxima curva de crecimiento. La conclusión clave resonó en toda la ciudad que inventó el lujo. Si no entiendes a Xiaohongshu, no entiendes el futuro del lujo en China.

"Los consumidores ahora usan las marcas como parte de sí mismos", afirmó Lena Yang, vicepresidenta de WWD China. "Esperan que las marcas los comprendan de verdad: su cultura y las historias personales que transmiten. La resonancia cultural no es un eslogan. Es un trabajo creativo que comienza con el reconocimiento de un ser humano y la cultura que lo formó".

Johannes Neubacher, director de contenido de WWD China, señaló que pocos mercados han cambiado tan rápido, o tan profundamente, como China. Los compradores chinos no son solo pioneros. Están redefiniendo las reglas de cómo las marcas interactúan con la cultura, la comunidad y la creatividad.

Mi Yang, Director del Departamento de Comercialización de Lujo de Xiaohongshu, lo expresó así: "La 'siembra' es mucho más que una simple publicación de contenido. Es un motor de marketing de producto impulsado por la inspiración genuina del usuario. Impulsa las conversiones hoy y, al mismo tiempo, consolida el valor de marca para el futuro. Xiaohongshu comienza con el intercambio auténtico y continúa con la búsqueda activa. Culmina con la siembra boca a boca, generando nuevas ventas de lujo y estableciendo alianzas de crecimiento a largo plazo con las marcas. Estos tres pasos forman un ciclo cerrado de decisión del consumidor y demuestran el valor único de la plataforma como socio estratégico."

Martin Barthel, director general y socio de Boston Consulting Group, afirmó: "El contenido generado por el usuario es un reflejo vivo de lo que piensa la sociedad. Debe ser la principal fuente de conocimiento e inspiración para todas las marcas".

Allan Bahroun, fundador de Delect, añadió: "Para conquistar China, hay que descifrar las razones por las que la gente actúa. La interacción centrada en el usuario de Xiaohongshu rompe el muro de la comunicación unidireccional y reinventa la conversación entre las marcas y los consumidores chinos".

La modelo internacional convertida en creadora, Suzi de Givenchy, fue directa al grano: "Sé auténtico, sé optimista y nunca traiciones tu propio código: los seguidores descubren la verdad en un instante".

Como explica Martin Barthel, director general y socio de BCG: "La generación Z está redefiniendo las especificaciones del lujo, alejándose del precio y la rareza para centrarse en el significado y la identidad."

Diseñada para un mercado digital, obsesionado con la cultura e impulsado por la comunidad, Xiaohongshu se ha convertido en el radar y punto de encuentro del lujo. Seis tendencias nativas florecen ahora en su ecosistema: Valor Experiencial, Identidad Cultural, El Arte de la Expresión Reflexiva, Largo Plazo, Arte Espacial y El Escenario del Estilo. Juntas, están trazando un nuevo rumbo para el desarrollo del lujo en China.

En esta transformación, Xiaohongshu ya no es solo una inversión de medios. En cambio, es un anillo decodificador que traduce el deseo chino, una incubadora que convierte el sentimiento en valor y un motor que lo potencia constantemente.

Su foso se basa en tres pilares: un ecosistema que prioriza la confianza y se basa en la experiencia vivida; información rica en datos que fortalece la estrategia; y un ciclo fluido de "vida a compra" que mantiene la caja registradora en marcha. Nacida de la vida cotidiana y reinvertida en ella, Xiaohongshu es el socio de crecimiento que las marcas de lujo tienen en China.

