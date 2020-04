- Signifier Medical Technologies colabora con los expertos del sueño mundiales acerca de sus ensayos clínicos con el innovador dispositivo Snoozeal®

LONDRES, 23 de abril de 2020 /PRNewswire/ -- Signifier Medical Technologies, innovador dentro del mercado de la enfermedad respiratoria del sueño, anunció hoy su asociación con 27 líderes de opinión principales dedicados al sueño de cara a probar y construir concienciación entorno al producto Snoozeal® en el crecimiento de su lanzamiento comercial.

Esta iniciativa centrada en la investigación mejora la capacidad de Signifier Medical Technologies de cara a poner en práctica su revolucionaria tecnología de neuroestimulación de muscular genioglossal y asegurar que cumple con las necesidades de los pacientes en todo el mundo. Ayudará a redefinir los procesos comerciales internos y asegurar una experiencia perfecta para los pacientes futuros.

Los principales líderes de opinión incluyen a médicos de primer nivel en las principales áreas terapéuticas del sueño, incluyendo neumólogos, cardiólogos, neurólogos y otorrinos, especialistas de nariz y garganta (ENT) de las principales academias e instituciones de salud de Norteamérica, Europa y Australia. Signifier Medical Technologies está trabajando con estos profesionales médicos para crear un conjunto de datos clínicos de múltiples centros que ampliará los ensayos recientes realizados en Europa y Estados Unidos.

El profesor Atul Malhotra, investigador jefe de la Universidad de California en San Diego para Snoozeal® mencionó el entusiasmo por tener una nueva tecnología en este espacio. "He estado involucrado con el dispositivo Snoozeal® y he estado haciendo investigaciones en curso sobre este tratamiento. Soy optimista de que este tratamiento será un enfoque de tratamiento importante para los pacientes con ronquidos y con apnea del sueño leve."

"Me ha sorprendido mucho este dispositivo. La opinión y la adherencia de los pacientes han sido excelentes, reportando una mejora en sus ronquidos. La integración entre la aplicación y el trabajo del dispositivo es fluida, fácil e intuitiva," mencionó el Dr. Peter M Baptista, MD, PhD después de utilizar el dispositivo en algunos de sus pacientes en la Clínica Universidad de Navarra.

"Nos complace trabajar con profesionales de algunas de las principales instituciones médicas y académicas del mundo para revolucionar el mercado del sueño", dijo el profesor Anshul Sama, cofundador y responsable de marketing de Signifier Medical Technologies. "Nuestro trabajo conjunto podría afectar a la salud respiratoria de cientos de millones de personas e incorpora la última y más innovadora investigación en el campo."

Estas últimas colaboraciones son un paso importante hacia la comercialización global del producto Snoozeal® de Signifier Medical Technologies; actualmente probado comercialmente en el mercado del Reino Unido.

Acerca de Signifier Medical Technologies

Signifier Medical Technologies, anteriormente conocido como Snoozeal, es una empresa de tecnología médica enfocada en el desarrollo y comercialización de soluciones innovadoras y no invasivas para pacientes con ronquidos y trastornos del sueño.

La terapia patentada de Signifier es la primera y única tecnología de neuroestimulación muscular genioglossal al día, con datos clínicos probados de universidades e instituciones académicas prestigiosas y reconocidas, que proporciona un tratamiento seguro y eficaz para sus pacientes(1, 2).

Para consultas de medios:info@signifiermedical.com[mailto:info@signifiermedical.com]+44 (0) 207 096 0586