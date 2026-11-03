(Información remitida por la empresa firmante)

- El software de etiquetado con códigos de barras TEKLYNX 2026 se alinea con GS1 y RAIN RFID, y sienta las bases para capacidades de IA

AUCH, Francia, 3 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- TEKLYNX International presenta sus soluciones TEKLYNX 2026, una suite integral de software de etiquetado con códigos de barras diseñada para ayudar a las empresas a mejorar sus operaciones. La versión 2026 incorpora mejoras tangibles centradas en el cliente que simplifican el diseño de etiquetas y el cumplimiento normativo, amplían la automatización de la impresión a entornos fuera de la red y refuerzan las medidas de seguridad para evitar la creación de etiquetas no autorizadas o duplicadas.

Las soluciones TEKLYNX 2026 incluyen LABEL MATRIX, LABELVIEW, CODESOFT, SENTINEL y LABEL ARCHIVE.

Los programas de diseño de etiquetas —LABEL MATRIX, LABELVIEW y CODESOFT— ofrecen interfaces fáciles de usar para diseñar etiquetas, conectarse a diversas fuentes de datos, configurar formularios para una impresión eficiente y codificar etiquetas RFID. La versión más reciente incluye mejoras de cumplimiento normativo y nuevas funcionalidades:

Alineación con las especificaciones generales más recientes de GS1

Compatibilidad con Data Matrix Rectangular Extension (DMRE) para cumplir con las normas ISO/IEC

Nuevas muestras de etiquetas RAIN RFID compatibles con la codificación GS1 EPC (SGTIN-96, SGTIN++) e ISO AFI (BD)

Conexión a servidores MCP, lo que permite a los modelos de IA realizar acciones de etiquetado

Power Form: Aplicación para crear formularios de interfaz (front-end) destinados a la entrada de datos y la impresión de etiquetas

El software empresarial —SENTINEL y LABEL ARCHIVE— automatiza la impresión de etiquetas directamente desde un sistema de gestión empresarial y facilita la configuración de flujos de trabajo digitales y automáticos para procesos de aprobación de etiquetas sin papel. Las mejoras en estas soluciones de automatización de la impresión y seguridad de etiquetas optimizan la forma en que las empresas gestionan y controlan sus operaciones de etiquetado:

Enviar trabajos de impresión a dispositivos fuera de la red

Integración mejorada con API REST

Impedir que los usuarios reimpriman plantillas específicas para evitar etiquetas duplicadas

Posibilidad de añadir una marca de agua de "borrador" a todas las etiquetas impresas como borrador

"Las soluciones TEKLYNX 2026 se desarrollaron en respuesta a los comentarios de los clientes y a sus necesidades de etiquetado", afirmó Thierry Mauger, CEO de TEKLYNX. "Estamos comprometidos a ayudar a las empresas a mantener el cumplimiento normativo en materia de etiquetado al tiempo que adoptan tecnología de software mejorada".

Para obtener más información sobre cómo las soluciones TEKLYNX 2026 pueden optimizar los procesos de etiquetado, visite teklynx.com.

ACERCA DE TEKLYNX INTERNATIONAL

TEKLYNX International ayuda a mejorar el funcionamiento de las cadenas de suministro. Hoy en día, más de 750.000 empresas en más de 170 países confían en los productos integrados de TEKLYNX para el diseño de etiquetas con códigos de barras y RFID —así como en el equipo humano que respalda estas soluciones— para lograr operaciones de etiquetado eficientes, precisas, seguras y que cumplen con las normativas del sector. Con más de 30 años de experiencia, TEKLYNX es líder mundial gracias a su software fiable y a su excelente servicio de atención al cliente. Para saber más sobre cómo la comunidad TEKLYNX ayuda a empresas de diversos sectores en todo el mundo, visite teklynx.com o póngase en contacto con la oficina de TEKLYNX de su región. Barcode Better™ con TEKLYNX.

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