(Información remitida por la empresa firmante)

-La Sopra Steria-Institut de France Foundation dedica su Gran Premio 2027 de investigación al impacto de la IA en la forma en que los jóvenes adquieren conocimientos

Dotado con 100.000 euros, el Gran Premio 2027 apoyará la investigación científica sobre cómo la inteligencia artificial está transformando la manera en que los jóvenes adquieren conocimientos y desarrollan habilidades cognitivas, así como sobre las condiciones bajo las cuales puede convertirse en un motor para el aprendizaje.

PARIS, 17 de noviembre de 2026/PRNewswire/ -- La Sopra Steria-Institut de France Foundation dedica su Gran Premio de investigación de 2027 a los efectos de la inteligencia artificial (IA) en el aprendizaje de niños, adolescentes y jóvenes adultos. El premio, dotado con 100.000 €, servirá para apoyar trabajos científicos que aporten información a especialistas en educación, responsables políticos y familias, en un momento en el que la IA se ha integrado rápidamente en la forma en que los alumnos y estudiantes aprenden. La convocatoria está abierta a investigadores de toda Europa hasta el 22 de enero de 2027.

¿Por qué estudiar los efectos de la IA en el aprendizaje de los jóvenes?

La IA generativa se está integrando rápidamente en la vida cotidiana de los estudiantes, desde la etapa escolar hasta la universidad. En 2025, el 63,8 % de los jóvenes de entre 16 y 24 años en la UE utilizaron alguna herramienta de IA generativa, según Eurostat, y casi cuatro de cada diez (39,3 %) la emplearon para sus estudios o su formación. Estos nuevos usos plantean interrogantes concretos para la sociedad, los individuos y las organizaciones sobre sus consecuencias para el desarrollo cognitivo y social, así como para la adquisición de conocimientos y competencias.

Para evaluar los beneficios y riesgos de estas herramientas, el debate público requiere datos objetivos. Esto es, precisamente, lo que puede aportar la investigación tanto en las ciencias humanas y sociales como en las ciencias exactas y naturales; y ese es, precisamente, el propósito del Gran Premio de la Sopra Steria-Institut de France Foundation. A través de esta iniciativa, la Fundación reafirma su apoyo a la investigación y su compromiso con el fomento de usos responsables de la IA que beneficien a la sociedad, cuyos efectos sean evaluados de manera rigurosa y transparente.

100.000 € para impulsar la investigación sobre IA y aprendizaje

El Gran Premio reconocerá investigaciones ya en curso que hayan arrojado resultados iniciales significativos. La dotación de 100.000 € permitirá a los investigadores continuar con sus estudios, profundizar en su trabajo de campo o ampliar sus líneas de investigación hacia nuevas direcciones. El alcance abarca, potencialmente, todas las etapas y facetas del proceso de aprendizaje: desde la primera infancia con la adquisición de capacidades cognitivas y conocimientos fundamentales hasta la educación superior y la incorporación al mundo laboral. […]

Leer más.

Contacto para medios: Aurélien Flaugnatti, aurelien.flaugnatti@soprasteria.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/la-sopra-steria-institut-de-france-foundation-dedica-su-gran-premio-2027-de-investigacion-a-la-ia-302942773.html