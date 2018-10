COMUNICADO: SQN Clinical lanza la herramienta de análisis en tiempo real más avanzada para la investigación clínica

Publicado 17/07/2018 9:31:46 CET

DISS, Norfolk, July 17, 2018 /PRNewswire/ --

SQN Clinical lanza SQN Health Analytics, que permite a los profesionales clínicos obtener una clara imagen de todo el proceso de ensayo y todos los datos recogidos, cuando y donde lo necesiten.

Con información resumida de alto nivel, opciones de filtrado avanzadas y la capacidad de examinar a fondo los registros de cada paciente, SQN Health Analytics marca el final de la exploración de datos manuales, complejos y largos. Los patrocinadores ahora tienen un mayor control, identificando posibles problemas antes de que surjan y permitiendo una gestión de ensayo más robusta y una toma de decisiones en ensayo.

Esta serie basada en la nube es la última incorporación a SQN Health, el sistema de captura de datos electrónico (EDC) que incorpora la app de resultados registrados por el paciente electrónica, centrada en el paciente, que se ha lanzado recientemente.

"Los datos fiables son la piedra angular de la investigación clínica y gracias a los recientes avances en tecnología ahora podemos recoger información importante y útil como nunca antes", explicó Tony Rees, director de SQN Clinical. "El reto consiste en maximizar el uso de los datos para respaldar mejor el proceso de ensayo clínico y control del paciente. Nuestros análisis de datos avanzados, que incorporan componentes de inteligencia artificial (IA), ofrecen ahora parte de la más avanzada capacidad de proyectos y control clínico dentro de la industria".

Los patrocinadores tienen que demostrar un control efectivo de sus ensayos clínicos y cada vez tienen más necesidad de explorar las relaciones de los datos y varios parámetros clínicos. SQN Clinical Analytics ofrece esto en tiempo real, permitiendo la revisión de los datos, el perfil del paciente y el análisis exploratorio de maneras dinámicas no vistas previamente. Esto añade un importante valor al tratamiento de pacientes y ensayos y es de particular beneficio para apoyar a los comités de control de seguridad de los datos.

Análisis eficaz y flexible que evoluciona con cada ensayo

Joseph Jameson, analista de datos en SQN, explica el concepto que hay tras SQN Health Analytics: "Reconocimos las necesidades de nuestros clientes para mejorar el control clínico y eficiencia dentro de la investigación clínica. Necesitan una serie de análisis que sea flexible, eficaz y refleje las fluctuaciones en tiempo real y evolución única de sus ensayos concretos. Cada ensayo es único y ahora podemos desplegar rápidamente informes de análisis que cubran sus necesidades concretas.

"Podemos mostrar los datos de ensayos de una manera clara y despejada, en tiempo real, en cualquier momento y lugar. Los informes y capturas aún pueden generarse para cualquier punto del ensayo, ofreciendo datos fiables para revisar reuniones y apoyar la toma de decisiones. El sistema permite el análisis comparativo entre o dentro de los ensayos, ofreciendo la oportunidad de explorar las relaciones y patrones que no eran fáciles de ver antes.

"Nuestra serie de análisis está totalmente integrada con nuestros sistemas EDC y ePRO, ofreciendo un ecosistema de datos integrado. Da a los patrocinadores acceso a la información según su papel y los derechos de acceso predefinidos otorgados a ellos. Los equipos sénior pueden ver datos de alto nivel para gestión del control, comparando varios sitios y ensayos conjuntamente. Los paneles con KPI definidas por el usuario ofrecen una visión instantánea de cualquier elemento del ensayo, y los datos pueden ordenarse y filtrarse de varias maneras para mostrar cualquier combinación de factores.

"Comparando los datos desde los sistemas EDC y ePRO podemos ver claramente el impacto de los resultados registrados por el paciente sobre datos de ensayos clínicos, apoyando el enfoque de la Administración de Alimentos y Fármacos (FDA) en la importancia de esta información.

"Nuestro análisis no utiliza software genérico adaptado desde otra industria no relacionada pero se ha diseñado y construido específicamente para apoyar los diseños de ensayos clínicos y sus necesidades de datos destacadas, Lleva los datos a la vida de una manera no vista antes e incluye una opción dinámica de exportar los datos seleccionados para revisión, análisis y reporte.

Mantener los ensayos según lo previsto

"Este desarrollo añade valor a nuestros clientes y representa un paso importante hacia delante en la gestión de datos de ensayos clínicos", dijo Rees. "SQN Health Analytics mejorará las formas en las que nuestros clientes interactúan con sus datos y los utilizan. Con esto, ya estamos desarrollando nuevas e innovadoras maneras en las que podemos ampliar la funcionalidad de análisis".

"Las futuras fases incluirán aprendizaje con máquina y más inteligencia artificial para ofrecer capacidades de modelado y previsión predictivas. Nuestro objetivo es ayudar a los profesionales a anticipar problemas y eventos antes de que surjan y permitirles dar pasos proactivos para mantener sus ensayos según lo previsto.

"SQN Health Analytics proporciona a los equipos clínicos la capacidad de interrogar datos de auditoría de una manera que anteriormente no era posible, ofreciendo un nuevo estándar para respaldar la integridad de los ensayos. Nuestro objetivo es ayudar a las compañías farmacéuticas y biotecnológicas para llevar sus productos al mercado de una manera más segura y efectiva. Hacemos eso dándoles la perspectiva y control que tanto han estado buscando".

