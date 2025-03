(Información remitida por la empresa firmante)

- Storyteq reconocido en el Cuadrante Mágico™ de Gartner para Plataformas de Marketing de Contenido por tercer año consecutivo

LONDRES, 13 de marzo de 2025/PRNewswire/ -- Storyteq, la tecnología de marketing patentada de Inspired Thinking Group (ITG), ha sido nombrada líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner 2025 para Plataformas de Marketing de Contenido, el tercer año consecutivo en que se posiciona como líder.

Storyteq fue reconocido como Líder por Gartner gracias a su Visión Integral y Capacidad de Ejecución, y fue identificado como el proveedor de tecnología con mayor visión de futuro en el Cuadrante Mágico.

Este último reconocimiento se produce después de que Storyteq también fuera reconocido como Líder en el Cuadrante Mágico de Gartner 2025 para la Gestión de Activos Digitales, siendo el único proveedor reconocido como Líder en ambos informes.

Confiamos en que Storyteq permite a las marcas implementar campañas de marketing de alta calidad con rapidez y escalabilidad, brindando a los equipos la capacidad de planificar, crear, gestionar y optimizar el contenido de Halo a través de una única plataforma basada en IA.

El término contenido de Halo de ITG se refiere al contenido inteligente que contiene todos los datos de marketing relevantes. Storyteq aprovecha las técnicas de IA para comprender, sugerir y crear el recurso perfecto para cada interacción con el cliente.

"Estamos enormemente agradecidos a Gartner por este reconocimiento, especialmente por ser el tercer año consecutivo en que nos nombran Líderes", declaró Andrew Swinand, consejero delegado de ITG. "El contenido es el principal reto al que se enfrentan las marcas hoy en día: no solo ofrecer mayores volúmenes, sino contenido inteligente y personalizado, específico para cada canal y contexto, para conectar verdaderamente con los clientes."

"Gracias a sus capacidades basadas en IA, creemos que estamos empoderando a las marcas globales para que logren precisamente eso, a la vez que mejoramos la velocidad y la eficiencia de la creación de contenido en sus equipos y procesos".

Storyteq apoya a importantes marcas de todo el mundo para ofrecer campañas de marketing omnicanal impactantes, como Heineken, Haleon, ASOS, JLR y Comcast.

"A través de Storyteq, empoderamos a las marcas para que hagan del contenido su ventaja competitiva", señaló Guido Derkx, consejero delegado y cofundador de Storyteq. "Nuestra plataforma de marketing de contenidos acelera la creación de contenido y permite a las marcas escalar de forma eficiente y eficaz, a la vez que reduce costes. Con la automatización basada en IA, ayudamos a nuestros clientes a conectar con sus clientes de formas cada vez más significativas, con mayor matiz y valor en cada recurso creado".

Descargo de responsabilidad: Gartner, Cuadrante Mágico para Plataformas de Marketing de Contenidos, 10 de marzo de 2025, Jeff Cohen, Rene Cizio, Carlos Guerrero, Nicole Coskren. Gartner no avala a ningún proveedor, producto o servicio descrito en sus publicaciones de investigación, y no recomienda a los usuarios de tecnología seleccionar solo a aquellos proveedores con las calificaciones más altas u otra designación. Las publicaciones de investigación de Gartner consisten en las opiniones de la organización de investigación de Gartner y no deben interpretarse como declaraciones de hechos. Gartner renuncia a todas las garantías, expresas o implícitas, con respecto a esta investigación, incluyendo cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para un propósito particular. Descargo de responsabilidad de marca registrada: GARTNER es una marca registrada y marca de servicio de Gartner, Inc. y/o sus afiliados en EE.UU. e internacionalmente, y se utiliza aquí con permiso. Todos los derechos reservados.

Acerca de Storyteq Storyteq ha sido nombrado Líder en el Cuadrante Mágico™ de Gartner para Plataformas de Marketing de Contenido (CMP) en 2023, 2024 y 2025. Esta plataforma basada en IA permite a las marcas automatizar la creación, gestión y optimización de contenido inteligente y de alta calidad a gran escala. Empresas líderes como Heineken, Mentos, Renault, Haleon y otras utilizan Storyteq en su producción de contenido para aumentar sus ingresos y reducir costes.

Acerca de Inspired Thinking Group (ITG) ITG es el socio líder de contenido de Halo para empresas de todo el mundo. Elimina la complejidad del marketing y ofrece contenido ágil, basado en IA, con rapidez y escalabilidad para impulsar el crecimiento empresarial y reducir los costes de marketing. Entre sus clientes se incluyen Heineken, Microsoft, Samsung, Haleon, KFC, John Lewis Partnership y muchos más. ITG cuenta con más de 2.000 empleados en sus oficinas globales y su plataforma Storyteq ha sido reconocida por Gartner como líder mundial.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2641278/Inspired_Thinking_Group_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/storyteq-reconocido-en-el-cuadrante-magico-de-gartner-para-plataformas-de-marketing-de-contenido-302401390.html