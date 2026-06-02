Supermicro colabora con Arm para ofrecer una nueva infraestructura para IA empresarial con agentes (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Supermicro colabora con Arm para ofrecer una nueva generación de infraestructura de escala de rack energéticamente eficiente para IA empresarial con agentes

La CPU Arm AGI está diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en la orquestación de cargas de trabajo de IA con agentes.

Los diseños de CPU Arm AGI de Supermicro para rack aumentan la densidad de rendimiento de computación de IA con agentes dentro de cualquier límite de consumo energético.

Las capacidades DCBBS de Supermicro y su presencia global en la fabricación reducen el tiempo de puesta en marcha (TTO) para implementaciones de infraestructura de IA a gran escala.

SAN JOSE, Calif. y TAIPEI, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), proveedor de soluciones integrales de IA, empresariales, de almacenamiento y 5G/Edge, que incluye Data Center Building Block Solutions (DCBBS), anunció hoy una nueva clase de soluciones centradas en IA con procesadores Arm AGI. Las crecientes demandas de computación de la IA moderna requieren una nueva clase de infraestructura a escala de rack que maximice el rendimiento de computación dentro de los límites de energía y el espacio físico de los centros de datos empresariales. Las nuevas soluciones de Supermicro están diseñadas para respaldar el rápido crecimiento de la IA, ofreciendo rendimiento, eficiencia y densidad que maximizan la rentabilidad de las implementaciones a escala de rack, respaldadas por las capacidades DCBBS de extremo a extremo de Supermicro, que reducen el tiempo de puesta en línea.

"Supermicro continúa liderando la industria en el despliegue de soluciones innovadoras a escala de rack que maximizan el rendimiento y la eficiencia", afirmó Charles Liang, presidente y consejero delegado de Supermicro. "Nuestra plataforma tecnológica DCBBS ofrece soluciones integrales para centros de datos de cualquier tamaño, lo que, combinado con la nueva microarquitectura de CPU Arm AGI optimizada para la densidad y el rendimiento, ayuda a las empresas a lograr importantes ahorros en el coste total de propiedad (TCO) en sus inversiones en infraestructura de IA con agentes".

Obtenga más información sobre la línea de servidores Arm Supermicro.

"La IA con agentes está impulsando un cambio fundamental en los requisitos de infraestructura, donde la eficiencia, la escalabilidad y el rendimiento de la orquestación se vuelven tan críticos como la capacidad de procesamiento", afirmó Mohamed Awad, Vicepresidente Ejecutivo de la Unidad de Negocio de IA en la Nube de Arm. "Al combinar las CPU Arm AGI con la experiencia de Supermicro en sistemas a escala de rack, estamos habilitando una infraestructura diseñada para ofrecer un mayor rendimiento de IA, máxima densidad de procesamiento y una mejor rentabilidad de los centros de datos a gran escala".

Las nuevas plataformas de computación de Supermicro incluyen servidores de montaje en rack de 2U optimizados para procesamiento y 5U optimizados para GPU con refrigeración por aire y doble socket, así como una solución multinodo con refrigeración líquida diseñada específicamente para implementaciones de IA con agente a escala de rack. La combinación de las arquitecturas modulares y de alta densidad de Supermicro con las CPU Arm Neoverse CSS V3 de bajo consumo energético permite una infraestructura escalable y flexible que maximiza el rendimiento por vatio y reduce drásticamente el consumo de energía para acelerar la adopción de la IA en los centros de datos modernos.

Cuando se implementa en soluciones Supermicro, la CPU Arm AGI ofrece un rendimiento más del doble por rack en comparación con las arquitecturas tradicionales y ayuda a las empresas a ahorrar hasta 10.000 millones de dólares en CAPEX por gigavatio de capacidad de centro de datos de IA, según las estimaciones de Arm. Aprovechando la densidad de rack y el rendimiento por vatio líderes en la industria de Supermicro, estas soluciones garantizan la máxima utilización del espacio y los recursos energéticos del centro de datos.

La CPU Arm AGI cuenta con una microarquitectura densa de 136 núcleos diseñada específicamente para el rendimiento, minimizando la sobrecarga heredada y completando más trabajo por ciclo para un rendimiento sostenido y sin limitaciones. El ancho de banda de memoria de 6 GB/s por núcleo y el acceso a la memoria optimizado para la latencia admiten una escalabilidad lineal, mientras que la capacidad de memoria ampliada y la E/S flexible proporcionan una infraestructura de IA con agentes escalable y energéticamente eficiente para orquestar miles de tareas paralelas en una infraestructura distribuida.

Con más de 6.000 núcleos en un único rack refrigerado por aire, las empresas pueden implementar de forma eficiente numerosos sistemas dedicados para un alto volumen de tareas de IA con agentes.

La gama de servidores basados en Arm de Supermicro incluye cinco modelos:

Servidor 2U Hyper – optimizado para IA con agentes, la nube y cargas de trabajo con uso intensivo de memoriahttps://www.supermicro.com/en/products/system/hyper/2u/ars-222h-nr

Dos Arm AGI CPUs, hasta 136 núcleos por CPU

Hasta 6TB de DDR5-8800 MT/s RDIMMs

Hasta dos GPUs

Servidor 5U GPU – Configuración con alta densidad de GPU para entrenamiento e inferencia de IAhttps://www.supermicro.com/en/products/system/gpu/5u/ars-522gp-nr

Dos Arm AGI CPUs, hasta 136 núcleos por CPU

Hasta 6TB de DDR5-8800 MT/s RDIMMs

Hasta 8 GPUs doble ancho

Servidor 2U4N Liquid-Cooled – Para entornos OCP ORV3https://www.supermicro.com/en/products/system/hyper/2-ou/ars-242tp-qnr-lcc

Dos Arm AGI CPUs por nodo, hasta 136 núcleos por CPU

4 nodos en 2 OU, con un potencial de hasta 20.672 núcleos por rack ORV3

Hasta 6TB de DDR5-8800 MT/s RDIMMs por nodo

Servidor 2U Hyper-E – Arquitectura de un solo socket optimizada para bordes con E/S frontalhttps://www.supermicro.com/en/products/system/hyper/2u/ars-212he-fnr

Socket único Arm AGI CPU, hasta 136 núcleos

Hasta 3TB de DDR5-8800 MT/s RDIMMs

Hasta 2 GPUs

1U 4N en un rack OCP ORW – Densidad de computación masiva

ORW - 48U rack

336 Arm AGI CPUs por rack

168 servidores por rack con 45.696 núcleos por rack

Supermicro continúa liderando la industria con su completa cartera de soluciones de infraestructura de IA, que permite a organizaciones de todo el mundo implementar centros de datos de IA escalables, eficientes y respetuosos con el medio ambiente.

Las últimas soluciones a escala de rack se exhibirán en el stand de Supermicro en el Centro de Exposiciones Taipei Nangang, Pabellón 1, 4F, N0602, donde los asistentes podrán apreciar de primera mano su diseño y capacidades.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI integrales optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovaciones pioneras en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, de IA y de telecomunicaciones/borde 5G. Somos un proveedor de soluciones de TI integrales con servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en el diseño de placas base, fuentes de alimentación y chasis impulsa nuestro desarrollo y producción, lo que permite la innovación de próxima generación desde la nube hasta el borde para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en EE.UU., Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para lograr escala y eficiencia, y están optimizados para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Computación Verde). El galardonado portafolio de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar sus cargas de trabajo y aplicaciones específicas seleccionando entre una amplia gama de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un conjunto completo de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, alimentación y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

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