Supermicro lanza MicroCloud, un sistema de 8 nodos que utiliza procesadores AMD Ryzen Zen 4 7000 Series

- Para juegos en la nube y alojamiento de vídeo, Supermicro ofrece MicroCloud, un sistema de 8 nodos de 3U de alta densidad que utiliza procesadores AMD Ryzen Zen 4 7000 Series

El nuevo y exclusivo sistema multinodo proporciona un rendimiento optimizado en función de los costes a escala para el comercio electrónico, el desarrollo de software, los juegos en la nube, la creación de contenido y las instancias de servidor privado

SAN JOSE, California, 20 de junio, 2023 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), un proveedor total de soluciones de TI para la nube, AI/ML, almacenamiento y 5G/Edge, presenta un nuevo servidor que brinda a los propietarios de centros de datos y TI una solución escalable y de alto rendimiento para satisfacer las necesidades de comercio electrónico, juegos en la nube, desarrollo de código, creación de contenido y servidores privados virtuales. Los nuevos sistemas están diseñados para usar procesadores AMD Ryzen™ serie 7000 optimizados para el uso del servidor, basados en la última arquitectura de núcleo "Zen 4", que tiene una velocidad máxima de impulso de hasta 5,7 Ghi, incluida la compatibilidad con PCIe 5.0, DDR5-5200 MHz y hasta 16 núcleos (32 subprocesos) por CPU. El nuevo Supermicro MicroCloud está diseñado para utilizar la última tecnología de sistema para una amplia gama de aplicaciones, incluido alojamiento web, juegos en la nube y aplicaciones de escritorio virtual.

"Estamos ampliando nuestras líneas de productos de servidor optimizados para aplicaciones para incluir los últimos procesadores AMD Ryzen 7000 Series", dijo Michael McNerney, vicepresidente de marketing y seguridad de Supermicro. "Estos nuevos servidores de Supermicro brindarán a los administradores de TI una opción compacta y de alto rendimiento para ofrecer más servicios con latencias más bajas a sus clientes internos o externos. Al trabajar en estrecha colaboración con AMD para optimizar el firmware de la serie Ryzen 7000 para el uso del servidor, puede traer una gama de soluciones con nuevas tecnologías con PCIe 5.0, memoria DDR5 y velocidades de reloj muy altas al mercado más rápido, lo que permite a las organizaciones reducir costos y ofrecer soluciones avanzadas a sus clientes".

La nueva oferta de blade Supermicro MicroCloud, el servidor AS -3015MR-H8TNR, contiene un único procesador AMD Ryzen 7000 Series optimizado, hasta 128 GB de memoria DDR5 y un TDP de hasta 170 W. El gabinete Supermicro MicroCloud 3U contiene ocho blades, y cada blade contiene hasta dos unidades NVMe U.2, SAS o SATA3 de acceso frontal. Supermicro MicroCloud comparte fuentes de alimentación redundantes y de enfriamiento en los ocho blades para una operación más eficiente e ininterrumpida. Los departamentos de TI pueden configurar rápidamente un alojamiento dedicado, un entorno de varias instancias para cargas de trabajo como alojamiento web, juegos en la nube y escritorios remotos y virtuales a través de un fácil acceso a los nodos físicos y las E/S traseras con una interfaz de gestión remota flexible, que incluye puerto IPMI dedicado para los ocho nodos.

"AMD trabaja en estrecha colaboración con Supermicro para llevar al mercado productos innovadores que permitan a los clientes reducir costos y aumentar el rendimiento para una amplia gama de cargas de trabajo. Supermicro MicroCloud ofrece a los clientes una solución compacta de baja latencia que puede satisfacer las demandas de muchos operadores de centros de datos que buscan una transformación digital exitosa", dijo John Morris, vicepresidente corporativo, Enterprise y HPC Business Group. "Los procesadores de la serie AMD Ryzen 7000 establecen un nuevo estándar de rendimiento en un factor de forma compacto para entornos de alojamiento dedicado y en la nube".

