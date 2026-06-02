(Información remitida por la empresa firmante)

-Supermicro lanza nuevas soluciones de servidores con procesadores Intel Xeon 6+ para reducir el coste total de propiedad y acelerar la puesta en marcha de centros de datos y nubes a gran escala

Doce nuevos sistemas de las familias Hyper, SuperBlade, FlexTwin™ y GrandTwin ofrecen una densidad de núcleos líder en la industria, con hasta 576 núcleos de alta eficiencia por servidor.

Rendimiento por vatio y eficiencia energética revolucionarios, diseñados para reducir el coste total de propiedad y el consumo de energía en entornos empresariales y de nube de alta densidad.

Optimizados para aplicaciones nativas de la nube, virtualización, análisis 5G, distribución de contenido y cargas de trabajo de alto rendimiento.

SAN JOSÉ, California, y TAIPEI, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), proveedor de soluciones integrales de IA, empresariales, de almacenamiento y 5G/Edge, que incluye Data Center Building Block Solutions (DCBBS), anunció hoy el lanzamiento de 12 nuevas plataformas de servidores optimizadas para los nuevos procesadores Intel Xeon 6+. Con hasta 288 núcleos de eficiencia por socket y un rendimiento mejorado por vatio, los nuevos sistemas están diseñados para la nube de alta densidad, la virtualización, el análisis 5G y otras cargas de trabajo que requieren un alto rendimiento.

"Gracias a nuestra estrecha colaboración con Intel, hemos optimizado nuestra plataforma DCBBS con los nuevos procesadores Xeon 6+ para ofrecer una densidad de núcleos y una eficiencia sin precedentes, declaró Charles Liang, director general y consejero delegado de Supermicro. Estas nuevas plataformas X14, con hasta 576 núcleos E por servidor, mejoran drásticamente el rendimiento por vatio y ayudan a los clientes a reducir el tiempo de implementación, al tiempo que disminuyen el coste total de propiedad y el consumo energético en centros de datos empresariales y en la nube a gran escala".

Para obtener más información, visite www.supermicro.com/x14

Los sistemas Intel Xeon 6+ ofrecen el doble de núcleos, hasta un 17% más de instrucciones por ciclo de reloj (IPC), cinco veces más caché de último nivel y una compatibilidad con memoria un 25% más rápida para ofrecer impresionantes mejoras de rendimiento en comparación con las generaciones anteriores.

Principales familias de productos:

Serie Hyper : Servidores de montaje en rack de 1U y 2U, de uno o dos sockets, optimizados para un rendimiento y una configurabilidad máximos. Estos sistemas son ideales para una amplia gama de cargas de trabajo, con soporte para configuraciones de alta memoria y redes avanzadas.

: Servidores de montaje en rack de 1U y 2U, de uno o dos sockets, optimizados para un rendimiento y una configurabilidad máximos. Estos sistemas son ideales para una amplia gama de cargas de trabajo, con soporte para configuraciones de alta memoria y redes avanzadas. SuperBlade : Arquitectura blade ultradensa que admite hasta 10 nodos de computación en un chasis compacto de 6U. Ofrece una densidad de computación en rack excepcional y una eficiencia de infraestructura compartida para implementaciones a gran escala.

: Arquitectura blade ultradensa que admite hasta 10 nodos de computación en un chasis compacto de 6U. Ofrece una densidad de computación en rack excepcional y una eficiencia de infraestructura compartida para implementaciones a gran escala. FlexTwin : Sistemas de alta densidad con refrigeración líquida diseñados para una máxima flexibilidad y facilidad de mantenimiento. Cada nodo de doble socket funciona de forma independiente, compartiendo recursos de alimentación y refrigeración, ideal para entornos de nube e hiperescala.

: Sistemas de alta densidad con refrigeración líquida diseñados para una máxima flexibilidad y facilidad de mantenimiento. Cada nodo de doble socket funciona de forma independiente, compartiendo recursos de alimentación y refrigeración, ideal para entornos de nube e hiperescala. GrandTwin: Sistemas multinodo de un solo socket que ofrecen densidad y eficiencia térmica. Diseñado para el mayor número de núcleos y optimizado para cargas de trabajo intensivas en E-core. Está diseñado para entornos de nube de alta densidad con una arquitectura multinodo que permite a los clientes escalar sus operaciones de forma eficiente.

DCBBS ofrece una infraestructura de IA modular y completa, construida a partir de componentes y subsistemas validados, lo que permite una implementación flexible, desde servidores individuales y redes hasta soluciones completas a escala de rack y de centro de datos, incluyendo software y servicios.

La completa cartera de soluciones de infraestructura de IA de Supermicro estará expuesta en su stand, ubicado en el Pabellón 1, 4ª planta, N0602 del Centro de Exposiciones de Taipei Nangang.

Acerca de Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) es líder mundial en soluciones de TI integrales optimizadas para aplicaciones. Fundada y con sede en San José, California, Supermicro se compromete a ofrecer innovaciones pioneras en el mercado para infraestructuras de TI empresariales, en la nube, de IA y de telecomunicaciones/borde 5G. Somos un proveedor de soluciones de TI integrales con servidores, IA, almacenamiento, IoT, sistemas de conmutación, software y servicios de soporte. La experiencia de Supermicro en el diseño de placas base, fuentes de alimentación y chasis impulsa nuestro desarrollo y producción, lo que permite la innovación de próxima generación desde la nube hasta el borde para nuestros clientes globales. Nuestros productos se diseñan y fabrican internamente (en EE. UU., Taiwán y los Países Bajos), aprovechando las operaciones globales para lograr escala y eficiencia, y están optimizados para mejorar el TCO y reducir el impacto ambiental (Computación Verde). El galardonado portafolio de Server Building Block Solutions permite a los clientes optimizar sus cargas de trabajo y aplicaciones específicas seleccionando entre una amplia gama de sistemas construidos a partir de nuestros bloques de construcción flexibles y reutilizables que admiten un conjunto completo de factores de forma, procesadores, memoria, GPU, almacenamiento, redes, alimentación y soluciones de refrigeración (con aire acondicionado, refrigeración por aire libre o refrigeración líquida).

Supermicro, Server Building Block Solutions y We Keep IT Green son marcas comerciales y/o marcas registradas de Super Micro Computer, Inc.

Intel, el logotipo de Intel y otras marcas de Intel son marcas comerciales de Intel Corporation o sus subsidiarias. Todas las demás marcas, nombres y marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

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