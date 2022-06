SUSE presenta una pila de seguridad de infraestructura completa para permitir la transformación del negocio (2)

SUSE comparte su visión para reforzar la seguridad de las empresas a través de nuevas soluciones nativas de la nube de código abierto

Las primeras asociaciones del sector con AMD, Google y NVIDIA impulsarán una cadena de suministro de software segura

Las principales actualizaciones de las tecnologías SUSE Linux Enterprise, SUSE Manager, Rancher y NeuVector se presentarán en SUSECON Digital 2022

NUREMBERG, Alemania, 8 de junio de 2022 /PRNewswire/ -- SUSE , un líder mundial en soluciones innovadoras, fiables y seguras de código abierto para empresas, presenta hoy nuevas innovaciones junto con su visión de crear soluciones de infraestructura altamente seguras para permitir la transformación digital de las empresas. Los anuncios en SUSECON Digital de esta semana subrayan la ambición de la compañía de aprovechar el poder de la innovación del código abierto para construir los entornos empresariales más seguros posibles.

Innovaciones para reforzar la seguridad en toda la pila

Las últimas actualizaciones tecnológicas de SUSE impulsarán la automatización y se centrarán en aumentar la seguridad en todas partes, en sus tres áreas de soluciones principales: Business-critical Linux (BCL), Enterprise Container Management (ECM) y Edge.

Ante el aumento de los ataques a la seguridad de la cadena de suministro y la creciente preocupación por la seguridad de los contenedores, las empresas necesitan innovar sin interrupciones. Además, con la aparición del Internet Industrial de las Cosas como un segmento importante, el aumento de los despliegues de borde introduce una superficie de ataque más amplia. El aumento de los ataques potenciales -ya sea en el centro de datos, en la nube o en el borde- requiere que las empresas reevalúen y apliquen una mayor seguridad en sus soluciones de infraestructura.

"Los consumidores demandan soluciones de software más robustas debido a la escala y amplitud de los ataques a la seguridad", dijo Melissa Di Donato, consejera delegada de SUSE. "Nuestros clientes necesitan soluciones integrales y seguras para apoyar cada etapa de su transformación digital: están pidiendo soluciones multi-clúster y multi-nube para apoyar todo su negocio. Los anuncios de hoy ponen de manifiesto nuestra capacidad para abordar las necesidades críticas de nuestros clientes al tiempo que ofrecemos soluciones en las que pueden confiar ahora y en el futuro."

Linux crítico para el negocio: Defendiendo una cadena de suministro de software segura y conforme a las normas

SUSE presenta una nueva versión de su base de código Linux, SUSE Linux Enterprise 15 Service Pack 4 (SLE 15 SP4), que ofrece a los clientes las ventajas de utilizar una de las plataformas Linux empresariales más seguras del mundo.

Los aspectos más destacados de SLE 15 SP4 son:

Añadiendo el cumplimiento de SLSA 4 a las certificaciones de seguridad existentes: SLE 15 SP4 es la primera distribución de Linux que suministra paquetes bajo el exigente estándar SLSA de Google, añadiendo claramente una cadena de suministro conforme al nivel 4 de SLSA que ayuda a protegerse contra las crecientes amenazas a la seguridad del software y la cadena de suministro a las que se enfrentan los clientes hoy en día.

SLE 15 SP4 es la primera distribución de Linux que suministra paquetes bajo el exigente estándar SLSA de Google, añadiendo claramente una cadena de suministro conforme al nivel 4 de SLSA que ayuda a protegerse contra las crecientes amenazas a la seguridad del software y la cadena de suministro a las que se enfrentan los clientes hoy en día. La informática confidencial cambia la protección de los datos en la nube: La novedad de SLE 15 SP4 es la protección de los datos que están en uso, incluso en la memoria principal o en los registros de la CPU, lo que permite a los usuarios procesar de forma segura los datos confidenciales en la nube. Sobre la base de una larga historia de colaboración upstream, SLE 15 SP4 es la primera distribución de Linux que soporta los modos host y guest de AMD SEV-ES (Secure Encrypted Virtualization-Encrypted State), lo que permite a los clientes seleccionar un aislamiento adicional de las máquinas virtuales que refuerza la seguridad. Con la computación confidencial para la nube, SUSE, AMD y Google Cloud ofrecen a los clientes la posibilidad de procesar datos de forma segura, acelerar su migración y garantizar que sus cargas de trabajo en la nube estén protegidas frente a ataques remotos, escalada de privilegios e información interna maliciosa. Esto se extiende a las cargas de trabajo que requieren la seguridad y el cumplimiento más estrictos.

La novedad de SLE 15 SP4 es la protección de los datos que están en uso, incluso en la memoria principal o en los registros de la CPU, lo que permite a los usuarios procesar de forma segura los datos confidenciales en la nube. Sobre la base de una larga historia de colaboración upstream, SLE 15 SP4 es la primera distribución de Linux que soporta los modos host y guest de AMD SEV-ES (Secure Encrypted Virtualization-Encrypted State), lo que permite a los clientes seleccionar un aislamiento adicional de las máquinas virtuales que refuerza la seguridad. Con la computación confidencial para la nube, SUSE, AMD y Google Cloud ofrecen a los clientes la posibilidad de procesar datos de forma segura, acelerar su migración y garantizar que sus cargas de trabajo en la nube estén protegidas frente a ataques remotos, escalada de privilegios e información interna maliciosa. Esto se extiende a las cargas de trabajo que requieren la seguridad y el cumplimiento más estrictos. Expansión al mundo nativo de la nube: Para los entornos nativos en la nube y de vanguardia, SUSE colabora con NVIDIA para ofrecer el máximo rendimiento y disponibilidad. Con el reciente lanzamiento de NVIDIA de su controlador de modo kernel para la GPU de código abierto, SLE 15 SP4 es la primera gran distribución de Linux que lo ofrece, agilizando la computación acelerada por la GPU en la nube, el centro de datos y el borde con una cadena de suministro de software segura y excelencia en el soporte.

Para los entornos nativos en la nube y de vanguardia, SUSE colabora con NVIDIA para ofrecer el máximo rendimiento y disponibilidad. Con el reciente lanzamiento de NVIDIA de su controlador de modo kernel para la GPU de código abierto, SLE 15 SP4 es la primera gran distribución de Linux que lo ofrece, agilizando la computación acelerada por la GPU en la nube, el centro de datos y el borde con una cadena de suministro de software segura y excelencia en el soporte. Resistencia con una gestión más inteligente para los conjuntos de Linux: SUSE Manager 4.3 ofrece la posibilidad de simplificar la gestión de cualquier cliente mixto de Linux, proporcionando informes, gestión y supervisión centralizados desde una única consola, incluidos los entornos con recursos limitados, como las implantaciones de borde.

SUSE Manager 4.3 ofrece la posibilidad de simplificar la gestión de cualquier cliente mixto de Linux, proporcionando informes, gestión y supervisión centralizados desde una única consola, incluidos los entornos con recursos limitados, como las implantaciones de borde. Diseñado para la gestión de servicios SAP: SUSE presenta Trento, diseñado para reducir la complejidad y proteger las cargas de trabajo en la nube, como parte de SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications. Trento garantiza la integridad y la seguridad del entorno de SAP Applications de un cliente mediante la aplicación continua de las mejores prácticas y la validación de las configuraciones del sistema, en los principales hiperescaladores como Microsoft Azure, Amazon Web Services y Google Cloud Platform.

Gestión de contenedores para empresas: Proporcionando a las empresas gobernanza, seguridad y fiabilidad operativa a través de la gestión de contenedores

Sobre la base de la disponibilidad del mes pasado de SUSE NeuVector 5.0 y SUSE Rancher 2.6.5, que juntos permiten a las empresas asegurar fácilmente sus aplicaciones de nube híbrida, SUSE continúa invirtiendo en sus soluciones de contenedores con actualizaciones que mejoran y aseguran las capacidades de SUSE Rancher, incluyendo:

Soluciones centradas en los desarrolladores: La adopción de Rancher Desktop ha crecido más de un 300% desde su lanzamiento 1.0 en enero. La versión 1.6 ofrece a los clientes nuevas funciones de panel de control, incluidas funciones desplegables fáciles de usar y una nueva herramienta de línea de comandos llamada rdctl que permite el acceso por línea de comandos a las funciones de la interfaz gráfica de usuario. Esto ayuda a los usuarios a realizar tareas como la creación de scripts (para la automatización, CI/CD), la resolución de problemas y la gestión remota, así como a mejorar la experiencia del usuario.

La adopción de Rancher Desktop ha crecido más de un 300% desde su lanzamiento 1.0 en enero. La versión 1.6 ofrece a los clientes nuevas funciones de panel de control, incluidas funciones desplegables fáciles de usar y una nueva herramienta de línea de comandos llamada rdctl que permite el acceso por línea de comandos a las funciones de la interfaz gráfica de usuario. Esto ayuda a los usuarios a realizar tareas como la creación de scripts (para la automatización, CI/CD), la resolución de problemas y la gestión remota, así como a mejorar la experiencia del usuario. Robusto almacenamiento de contenedores: Longhorn 1.3 ofrece una API mejorada mediante Kubernetes CRDs, que permite personalizar la configuración de Longhorn a través de kubectl y herramientas basadas en GitOps. Los clientes también se benefician de la nueva red de área de almacenamiento, que acelera el rendimiento de la replicación del almacenamiento a través de NICs dedicadas, soporte de clonación de volúmenes que duplica los entornos y datos persistentes para escalar, probar y validar aplicaciones nativas de la nube.

Longhorn 1.3 ofrece una API mejorada mediante Kubernetes CRDs, que permite personalizar la configuración de Longhorn a través de kubectl y herramientas basadas en GitOps. Los clientes también se benefician de la nueva red de área de almacenamiento, que acelera el rendimiento de la replicación del almacenamiento a través de NICs dedicadas, soporte de clonación de volúmenes que duplica los entornos y datos persistentes para escalar, probar y validar aplicaciones nativas de la nube. Soluciones de socios ampliadas: SUSE Rancher es ahora compatible con entornos IBM Z, lo que permite a los clientes de IBM Z beneficiarse de la última innovación nativa de la nube. SUSE Rancher también está disponible en Microsoft Azure y GCP Marketplaces, lo que permite a los clientes y socios agilizar sus procesos de adquisición.

SUSE Rancher es ahora compatible con entornos IBM Z, lo que permite a los clientes de IBM Z beneficiarse de la última innovación nativa de la nube. SUSE Rancher también está disponible en Microsoft Azure y GCP Marketplaces, lo que permite a los clientes y socios agilizar sus procesos de adquisición. Seguridad y certificaciones de grado empresarial: Sobre la base de las mejoras de seguridad anunciadas hoy y recientemente en KubeCon , SUSE tiene la intención de lanzar a finales de este año una nueva edición de Rancher con capacidades adicionales de seguridad y cumplimiento empresarial para servir directamente a las necesidades cambiantes de los clientes empresariales regulados, así como a las organizaciones gubernamentales.

EDGE : Permitir que las aplicaciones empresariales se ejecuten de forma segura donde mejor funcionan (en el borde)

Con una previsión de 75.000 millones de dispositivos en línea para el año 2025, SUSE está abordando la necesidad de que las empresas se implanten en el borde con nuevos avances en SUSE Edge, una solución 100% de código abierto que aprovecha K3s, SLE Micro, y otros elementos de seguridad de almacenamiento y contenedores que están creados específicamente para entornos de borde difíciles.

SUSE Edge integra perfectamente la seguridad en las tres capas de gestión necesarias para una solución fiable y escalable (ciclo de vida de la aplicación, ciclo de vida de Kubernetes y sistema operativo). Los aspectos más destacados son:

Gestión a escala: SUSE Edge es compatible con todas las industrias y agiliza las operaciones para que los clientes puedan adaptar y gestionar miles de hospitales, restaurantes y tiendas minoristas como ubicaciones de borde independientes desde una ubicación centralizada.

SUSE Edge es compatible con todas las industrias y agiliza las operaciones para que los clientes puedan adaptar y gestionar miles de hospitales, restaurantes y tiendas minoristas como ubicaciones de borde independientes desde una ubicación centralizada. Abordar el futuro del IoT industrial: SUSE Edge permite a las empresas industriales y de fabricación implantar aplicaciones de borde que apoyan el mantenimiento predictivo y el valor analítico, además de proporcionar a la industria del automóvil el soporte de borde crítico necesario para llevar los vehículos inteligentes a la siguiente frontera.

SUSE Edge permite a las empresas industriales y de fabricación implantar aplicaciones de borde que apoyan el mantenimiento predictivo y el valor analítico, además de proporcionar a la industria del automóvil el soporte de borde crítico necesario para llevar los vehículos inteligentes a la siguiente frontera. Implantación simple y sencilla del sistema operativo: SUSE Edge proporciona a los clientes la capacidad de gestionar la seguridad continua con parches en vivo. Los clientes también pueden aprovechar las nuevas actualizaciones de características y funcionalidades que son cruciales para mantener la ventaja competitiva de las aplicaciones críticas para el negocio, así como para aumentar la cuña competitiva.

Citas de apoyo

"SUSE Linux simplemente se ejecuta sin problemas y hace que nuestro negocio vaya viento en popa", afirma Matthias Assmann, responsable de información de ElectronicPartner, una de las principales empresas europeas de comercio de productos electrónicos de consumo.

"Elegimos SUSE Rancher para nuestras fábricas porque buscábamos una interfaz de gestión que ayudara a los usuarios internos, principalmente a los grupos de aplicaciones y a los equipos de operaciones de desarrollo, a gestionar varios clústeres en varias ubicaciones de forma fluida", afirma Andreas Poeschl, responsable de Edge Computing y Container Runtime de BMW. "SUSE Rancher nos dio la oportunidad de gestionar y mantener la infraestructura hiperconvergente; esto nos da la ventaja de un menor esfuerzo sin comprometer la seguridad."

"K3s nos permite desplegar, actualizar y asegurar la plataforma de contenedores subyacente rápidamente, proporcionando un tiempo de ejecución basado en Edge resistente nos permite aumentar la resistencia", dijo Zachary Hardin, Director de Ingeniería de Sistemas, Home Depot. "Usamos K3s de varias maneras diferentes para resolver necesidades de nuestro negocio y tener esa flexibilidad mientras tenemos tranquilidad en la seguridad es realmente clave para nosotros para resolver nuestros desafíos comerciales."

Acerca de SUSESUSE es un líder mundial en soluciones de código abierto innovadoras, fiables y de nivel empresarial, en las que confían más del 60% de las empresas de la lista Fortune 500 para impulsar sus cargas de trabajo de misión crítica. Nos especializamos en soluciones de Linux empresarial, gestión de contenedores empresariales y soluciones edge, y colaboramos con socios y comunidades para permitir a nuestros clientes innovar en todas partes, desde el centro de datos hasta la nube, el Edge y más allá.

SUSE devuelve el "abierto" al código abierto, dando a los clientes la agilidad para abordar los retos de innovación hoy y la libertad para evolucionar su estrategia y soluciones mañana. La empresa emplea a casi 2000 personas en todo el mundo. SUSE cotiza en la Bolsa de Frankfurt.

