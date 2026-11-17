(Información remitida por la empresa firmante)

Synthesys Network permitirá a los intermediarios regulados acceder a la cartera de fondos tokenizados de WisdomTree, comenzando con tres fondos que abarcan mercados monetarios, acciones estadounidenses de gran capitalización y estrategias tecnológicas, tras haber obtenido la aprobación para su distribución en Singapur.

SINGAPUR y NUEVA YORK, 17 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Synthesys, la empresa de infraestructura de mercados financieros para mercados de capitales tokenizados anunció hoy una colaboración con WisdomTree (NYSE: WT), una firma innovadora en el sector financiero global, que permitirá el acceso a los fondos tokenizados de WisdomTree a través de canales regulados integrados en Synthesys Network.

Gracias a esta colaboración, los fondos pasan a estar disponibles para socios de distribución regulados conectados a través de Synthesys Network, una capa de infraestructura que facilita la distribución regulada a más de 80 canales en todo el mundo. El primero de estos socios es Pinetree Securities, entidad que promoverá los fondos tokenizados de WisdomTree entre determinados clientes institucionales en Singapur que cumplan con los requisitos legales aplicables; a este socio se sumarán otros más adelante.

Los fondos incluyen el WisdomTree Money Market Digital Fund (WTGXX), el WisdomTree 500 Digital Fund (SPXUX) y el WisdomTree Technology and Innovation 100 Digital Fund (TECHX). WisdomTree ha registrado estos fondos en Singapur bajo la modalidad de esquemas restringidos, lo que los pone al alcance de un espectro más amplio de inversores elegibles. En conjunto, ofrecen a los inversores que cumplen con los requisitos acceso a la gestión de efectivo en dólares estadounidenses, a acciones de gran capitalización de EE.UU. y a una exposición centrada en el sector tecnológico, todo ello a través de vehículos de inversión tokenizados y regulados.

La mayoría de los fondos tokenizados siguen operando, en gran medida, de forma aislada. Cada banco, empresa fintech, firma de corretaje o plataforma que desee desarrollar soluciones basadas en ellos debe integrarse con cada gestor por separado, cadena por cadena y jurisdicción por jurisdicción, lo que provoca que incluso los mejores productos solo lleguen a una fracción de su mercado potencial. Synthesys Network proporciona la capa de conectividad y operativa que vincula canales de distribución regulados incluyendo bancos, proveedores de servicios de pago, empresas fintech e instituciones financieras en diversas jurisdicciones, con productos tokenizados de nivel institucional, todo ello a través de una única integración.

Más de 80 canales regulados conectados a Synthesys Network podrán acceder a estos fondos sin necesidad de establecer ni mantener integraciones bilaterales independientes con WisdomTree; todo ello, sujeto a los permisos regulatorios de cada canal y a los requisitos de elegibilidad de los inversores, lo que incluye completar los procesos de incorporación y la debida diligencia.

"WisdomTree es pionero en el sector de los fondos tokenizados, con una de las carteras más amplias que abarca diversas estrategias. Nos entusiasma apoyar su expansión mediante Synthesys Network, acercando estos fondos a más canales de distribución regulados a escala global. Cuando la distribución deja de ser un cuello de botella, los mejores productos se imponen y los inversores obtienen un acceso que ya no depende de la entidad bancaria con la que operen".

— Darien Poh, consejero delegado, Synthesys

WisdomTree aporta una experiencia y una escala considerables a Synthesys Network. Esta gestora de activos a nivel global ofrece 15 fondos tokenizados —registrados ante la SEC— que abarcan mercados monetarios, acciones, renta fija, asignación de activos e inversiones alternativas, distribuidos en ocho blockchains públicas. El valor de los activos en sus fondos tokenizados superó los 1.200 millones de dólares en septiembre de 2026, frente a los aproximadamente 770 millones de dólares registrados a principios de ese mismo año.

"Las finanzas on-chain son globales por naturaleza, y Singapur representa un mercado clave para su siguiente etapa de crecimiento. Colaborar con Synthesys nos aporta una vía práctica para acercar los fondos tokenizados de WisdomTree a un mayor número de inversores aptos, a través de los canales regulados que estos ya utilizan. Si seguimos facilitando el acceso y el uso de productos regulados en los distintos mercados, la adopción no hará más que continuar su tendencia al alza".

— Vinh Tran, director asociado de desarrollo comercial para WisdomTree Onchain

La disponibilidad a través de cada canal está sujeta a los permisos regulatorios de dicho canal y a la elegibilidad de los inversores. El acceso a los productos mediante Synthesys Network está reservado exclusivamente a intermediarios regulados y, a través de ellos, a inversores que cumplan los requisitos de elegibilidad conforme a la legislación aplicable.

###

Acerca de Synthesys y Pinetree

Synthesys es una empresa de infraestructura de mercado financiero para fondos y valores tokenizados. Su producto estrella, Synthesys Network, es una capa de conectividad independiente del emisor que brinda a los canales de distribución regulados, como bancos, proveedores de pago, fintechs y corredurías, acceso a productos tokenizados de nivel institucional mediante una única integración, con cumplimiento normativo y verificación de la elegibilidad del inversor en la capa de red. Actualmente, Network gestiona fondos tokenizados, ofreciendo rendimientos en más de diez divisas a más de 80 canales de distribución en todo el mundo. Junto con Network, la suite de productos de Synthesys permite a las instituciones financieras tradicionales integrarse sin problemas en la economía tokenizada, incluyendo Synthesys Mint y Zodiac.

Más información en synthesys.co.

Las actividades mencionadas anteriormente en relación con los fondos tokenizados de WisdomTree se facilitan a través de Pinetree Securities Pte. Ltd., entidad que posee una Licencia de Servicios de Mercados de Capitales y que está regulada por la Autoridad Monetaria de Singapur para llevar a cabo actividades reguladas, lo que incluye la intermediación en productos de los mercados de capitales, tales como valores o esquemas de inversión colectiva. La actividad principal de Pinetree consiste en apoyar a sus clientes en cualquier proceso de inversión, ya sea mediante la detección y difusión de posibles oportunidades de inversión, o a través de la identificación y presentación de potenciales inversores, aprovechando su experiencia y presencia en los mercados de Singapur y el Sudeste Asiático.

Aviso legal: Esta comunicación tiene únicamente fines informativos y no constituye una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra de ningún valor o participación en un fondo en ninguna jurisdicción. Synthesys no ofrece, vende ni distribuye valores. Los productos accesibles a través de Synthesys Network son puestos a disposición por intermediarios regulados, como Pinetree, que actúan dentro del marco de sus propias autorizaciones reglamentarias; su disponibilidad está sujeta a la elegibilidad del inversor y a la jurisdicción correspondiente.

Acerca de WisdomTree

WisdomTree es una gestora de activos global y moderna, con capacidades que abarcan los mercados públicos, los mercados privados, la tokenización y las finanzas on-chain. Ofrecemos una gama diversa de productos cotizados en bolsa, modelos y soluciones, inversiones en mercados privados, así como productos y servicios basados en tecnología blockchain, ayudando a los inversores a definir su futuro financiero y a los profesionales del sector a hacer crecer sus negocios. A través de WisdomTree Onchain™, integramos productos de inversión tokenizados, infraestructura y capacidades de distribución en una plataforma de servicios financieros unificada, al servicio tanto de inversores minoristas como institucionales.

Actualmente, WisdomTree cuenta con aproximadamente 172.300 millones de dólares estadounidenses en activos bajo gestión a nivel mundial, cifra que incluye los activos gestionados por Ceres Partners, LLC, según el último periodo sobre el que se dispone de información.

Para obtener más información sobre WisdomTree Onchain, visite: https://www.wisdomtree.com/onchain

Visítenos en X en @WisdomTreeOnchn.

WisdomTree es el nombre comercial de WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) y sus filiales en todo el muco.

WisdomTree Digital Management, Inc. actúa como asesor de inversiones de WisdomTree Money Market Digital Fund (WTGXX), WisdomTree 500 Digital Fund (SPXUX) y WisdomTree Technology and Innovation 100 Digital Fund (TECHX) (los "Fondos"), los cuales constituyen series de WisdomTree Digital Trust. WisdomTree Digital Management, Inc. y WisdomTree Digital Trust están registrados ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos. Asimismo, WisdomTree Digital Management ha registrado los Fondos como esquemas restringidos ante la Autoridad Monetaria de Singapur.

Antes de invertir, los inversores deben considerar detenidamente los objetivos de inversión, los riesgos, los cargos y los gastos de los Fondos; dicha información puede obtenerse a través de Pinetree. La inversión conlleva riesgos, incluida la posible pérdida del capital principal. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Es posible perder dinero al invertir en un fondo, incluido el WTGXX. Aunque el WTGXX busca preservar el valor de su inversión en 1,00 dólar por acción, no puede garantizar que lo logre. Una inversión en el WTGXX no constituye una cuenta bancaria y no está asegurada ni garantizada por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos ni por ninguna otra agencia gubernamental. El asesor del fondo no tiene la obligación de reembolsar al fondo las pérdidas sufridas, y usted no debe esperar que dicho asesor proporcione apoyo financiero al fondo en ningún momento, incluidos los periodos de tensión en el mercado.

Los posibles productos y servicios, así como los plazos de lanzamiento previstos y las comisiones asociadas, se encuentran en fase de desarrollo; pueden sufrir modificaciones o, incluso, no llegar a estar disponibles nunca, entre otras razones, debido a consideraciones normativas. Toda la información facilitada y los planes relacionados con ella están sujetos a cambios sin previo aviso, y WisdomTree no tiene obligación alguna de proporcionar información adicional.

Contactos para medios

Synthesys MediosEquitize Pte Ltdmedia@synthesys.co

WisdomTreeRelaciones con los mediosWisdomTree, Inc.Jessica Zaloom+1.917.267.3735jzaloom@wisdomtree.com

Relaciones con inversoresWisdomTree, Inc.Jeremy Campbell+1.917.267.3859jeremy.campbell@wisdomtree.com

View original content:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/synthesys-anuncia-una-colaboracion-con-wisdomtree-tras-el-registro-de-tres-fondos-tokenizados-en-singapur-302942361.html