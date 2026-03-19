El terrorismo mundial cae a su nivel más bajo en una década, pero aumentan las muertes en Occidente (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 19 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Según el Índice Global de Terrorismo (GTI), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), las muertes por terrorismo en Occidente aumentaron un 280% en 2025, en marcado contraste con el descenso global del 28%. Ante la escalada del conflicto con Irán, el informe advierte que las futuras tendencias del terrorismo estarán marcadas por los nuevos conflictos, el deterioro de las normas internacionales y el declive de las condiciones económicas.

Hallazgos clave:

Las muertes por terrorismo disminuyeron un 28%, hasta las 5.582, y los incidentes se redujeron un 22%, hasta los 2.944, lo que supone las cifras más bajas desde 2007.

Por el contrario, las muertes por terrorismo en Occidente aumentaron drásticamente en un 280%, hasta alcanzar las 57 en 2025, impulsadas en gran medida por el antisemitismo, la islamofobia y el terrorismo político.

Irán corre el riesgo de convertirse en otro caldo de cultivo para milicias terroristas si se convierte en un estado fallido.

Seis de los diez países más afectados por el terrorismo se encuentran en el África subsahariana, manteniendo así su posición como epicentro.

Por primera vez, Pakistán encabeza el Índice como el país más afectado por el terrorismo, experimentando un fuerte resurgimiento con 1.139 muertes y 1.045 incidentes en 2025, su nivel más alto desde 2013.

La radicalización juvenil impulsó los ataques de lobos solitarios, y las investigaciones sobre terrorismo juvenil se han triplicado desde 2021. El 93% de todos los ataques mortales en Occidente fueron perpetrados por lobos solitarios.

El Estado Islámico (EI) y sus afiliados siguen siendo la organización terrorista más letal, responsable del 17% de los ataques en todo el mundo.

A nivel mundial, las muertes por terrorismo alcanzaron su nivel más bajo en una década; sin embargo, esta mejora podría ser efímera. Muchos factores negativos convergen en 2026, entre ellos la escalada de conflictos en Irán y el sur de Asia, el deterioro de las perspectivas económicas en Occidente y el creciente uso de tecnología de drones por parte de organizaciones terroristas.

Siete de los 19 países que empeoraron en el Índice eran naciones occidentales, y las condiciones que impulsan esta tendencia, como la rápida radicalización de los jóvenes, la polarización política, el aumento de la violencia antisemita y la reducción de los tiempos de radicalización en línea, no muestran signos de disminuir. Encuestas recientes indican que el apoyo público a Israel está disminuyendo en varios países, mientras que la guerra de Gaza ha coincidido con una mayor preocupación por el antisemitismo y una mayor polarización política.

El Índice Global de Terrorismo (GTI) es elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz (IEP), un centro de estudios internacional. Es la fuente de información más completa sobre las tendencias del terrorismo global y utiliza múltiples factores para calcular su puntuación, incluyendo el número de incidentes, víctimas mortales, heridos y rehenes, para luego combinarlos con datos socioeconómicos y sobre conflictos, ofreciendo así una visión integral del terrorismo.

Steve Killelea, fundador y presidente ejecutivo del IEP, destacó: "Las condiciones subyacentes que impulsan el terrorismo están empeorando a pesar de las mejoras observadas en 2025. A menos que Irán se estabilice rápidamente, corre el riesgo de convertirse en un estado fallido y en otro caldo de cultivo para milicias terroristas. Las lecciones de Irak y Afganistán son claras: cuando los estados se fragmentan y surgen vacíos de seguridad, los grupos terroristas aprovechan rápidamente la inestabilidad".

"La actividad terrorista en las fronteras internacionales sin control gubernamental también ha aumentado sustancialmente en los últimos cinco años, siendo el conflicto entre Pakistán y Afganistán el ejemplo más reciente. En conjunto, estas tendencias apuntan a una conclusión preocupante: un orden mundial fragmentado amenaza con anular los logros obtenidos con tanto esfuerzo contra el terrorismo durante la última década".

El conflicto con Irán y la escalada del riesgo

Irán ha descendido casi 30 puestos en el Índice Global de Terrorismo (GTI) durante la última década, lo que refleja un aumento constante del impacto del terrorismo impulsado por grupos separatistas en la zona fronteriza con Pakistán. Los datos del GTI muestran que, si bien las muertes por terrorismo en Oriente Medio y el Norte de África disminuyeron un 95% en los últimos diez años, este progreso sigue siendo frágil y depende de la estabilidad regional.

En los últimos cinco años, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) ha sido vinculado a 157 complots terroristas en 15 países. Si bien las capacidades de largo alcance de Irán se han visto considerablemente mermadas, cuando no destruidas, grupos como Hamás, Hezbolá y los hutíes cuentan con redes descentralizadas con una capacidad significativa para lanzar ataques terroristas. La interrupción de las comunicaciones con Irán implica que estos grupos actúan de forma autónoma e impredecible.

La Guardia Revolucionaria Islámica ha proporcionado financiación, entrenamiento y dirección estratégica a más de 70 grupos milicianos en Irak, con una fuerza combinada estimada de al menos 160.000 combatientes. La escalada del conflicto en Irán podría desestabilizar aún más la región y aumentar el riesgo de que grupos afines a Irán lleven a cabo atentados terroristas en el extranjero.

El gobierno iraquí se enfrenta a la posibilidad de verse involucrado en el conflicto. Equilibrar su dependencia de Irán, mantener el apoyo de las milicias, responder a la presión estadounidense y evitar ataques militares de Estados Unidos será una tarea difícil. Un intercambio prolongado entre milicias y fuerzas estadounidenses desviaría recursos de seguridad iraquíes, complicaría el apoyo internacional, fragmentaría el control territorial y crearía vacíos de poder locales que podrían ser aprovechados por el Estado Islámico u otras milicias leales a Irán.

Juventud y radicalización en línea

El terrorismo en los países occidentales está cada vez más impulsado por la radicalización juvenil y los terroristas solitarios. En 2025, los niños y adolescentes representaron el 42% de todas las investigaciones relacionadas con el terrorismo en Europa y Norteamérica. El tiempo promedio de radicalización se ha reducido de 16 meses en 2002 a tan solo unos meses en la actualidad, debido a la amplificación algorítmica y la explotación de las vulnerabilidades propias del desarrollo. Se estima que el 87% de los menores radicalizados tenían antecedentes de negligencia o abuso psicológico, mientras que el 77% sufrieron abandono.

Para complicar aún más la situación, cabe destacar que los terroristas solitarios han llevado a cabo el 93% de los atentados terroristas mortales en Occidente desde 2015 y siguen teniendo tres veces más probabilidades de ejecutar con éxito un ataque que los grupos armados.

Los reclutadores están aprovechando plataformas como Roblox, Fortnite y Discord para establecer vínculos sociales, mientras que las redes extremistas emplean una estrategia de embudo a través de las plataformas de redes sociales para canalizar a los usuarios hacia contenido cada vez más extremo antes de migrar a aplicaciones de mensajería cifrada.

Geografía del terrorismo

Pakistán se ha convertido, por primera vez, en el país más afectado por el terrorismo, registrando 1.139 muertes y 1.045 incidentes en 2025. Este resurgimiento se debe en parte al regreso de los talibanes al poder en Afganistán y al consiguiente aumento de la actividad militante transfronteriza del TTP y el Ejército de Liberación de Baluchistán. Sin reconciliación, es probable que el actual conflicto entre Afganistán y Pakistán derive en altos niveles de terrorismo.

La proximidad a las fronteras es un rasgo distintivo del terrorismo moderno. El GTI constató que el terrorismo en estas zonas se ha duplicado con creces en los últimos 15 años. En 2025, más del 76% de los ataques se produjeron a menos de 100 km de una frontera internacional, frente a casi el 60% en 2007. Entre los puntos críticos se incluyen la frontera entre Ecuador, Colombia y Venezuela, y la zona fronteriza del Sahel Central. Regiones como el Sahel Central y la cuenca del lago Chad sufren de un control estatal débil, lo que permite a los grupos terroristas reclutar y operar con relativa libertad.

Impulsores del terrorismo en el África subsahariana

La región del Sahel, en el África subsahariana, sigue viéndose gravemente afectada por el terrorismo. Si bien las muertes disminuyeron en 2025, la región aún concentra más de la mitad de todas las muertes relacionadas con el terrorismo a nivel mundial. La violencia también se ha extendido más allá de los focos tradicionales del Sahel central: el JNIM lanzó ataques coordinados en el oeste de Malí y el Estado Islámico reivindicó su primer atentado en la región de Dosso, al sur de Níger.

Nigeria y la República Democrática del Congo registraron los mayores incrementos en muertes por terrorismo, con aumentos del 46% y el 28%, respectivamente. En Nigeria, las muertes se dispararon en el noroeste en medio de la creciente inestabilidad política relacionada con Boko Haram, mientras que en la RDC, fuerzas vinculadas al Estado Islámico llevaron a cabo varios ataques a gran escala a lo largo de la frontera oriental del país. El mayor aumento en el impacto del Estado Islámico se produjo en Níger, donde las muertes causadas por el grupo casi se cuadruplicaron.

Las motivaciones para unirse a grupos terroristas en el África subsahariana contrastan marcadamente con las de Occidente. Para el 71% de los reclutas, el detonante final fueron las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad estatales. Los factores económicos también son cruciales: una cuarta parte de los reclutas voluntarios citan la falta de oportunidades laborales como su principal motivación. En regiones con una gobernanza débil, los grupos armados aprovechan este vacío ofreciendo beneficios tangibles, como salarios, a jóvenes sin empleo legítimo.

Notas a los redactores

El informe completo de GTI 2026 y el mapa interactivo están disponibles en: economicsandpeace.org y visionofhumanity.org

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Índice Global del Terrorismo (GTI)

El Índice Global de Terrorismo (GTI), elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz, ofrece un resumen exhaustivo de las principales tendencias y patrones mundiales del terrorismo en los últimos 17 años. El informe clasifica a 163 países (el 99,7% de la población mundial) según el impacto del terrorismo. Los indicadores incluyen el número de incidentes terroristas, víctimas mortales, heridos y rehenes.

El informe GTI se elabora utilizando datos de TerrorismTracker y otras fuentes. TerrorismTracker proporciona registros de ataques terroristas desde el 1 de enero de 2007. El conjunto de datos contiene más de 76.000 incidentes terroristas correspondientes al período 2007-2025.

Instituto para la Economía y la Paz

El Instituto para la Economía y la Paz (IEP) es el principal centro de estudios del mundo dedicado a desarrollar indicadores para analizar la paz y cuantificar su valor económico. Para ello, elabora índices globales y nacionales, incluido el Índice Global de Paz anual, calcula el coste económico de la violencia y comprende la Paz Positiva, que se refiere a las actitudes, instituciones y estructuras que crean y mantienen sociedades pacíficas.

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