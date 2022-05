The Jills Zeder Group of Coldwell Banker Realty list 18 La Gorce Circle for $170 million. Photo credit: The Jills Zeder Group/1 Oak Studios

The Jills Zeder Group of Coldwell Banker Realty list 18 La Gorce Circle for $170 million. Photo credit: The Jills Zeder Group/1 Oak Studios - COLDWELL BANKER REALTY/PR NEWSWIRE

- The Jills Zeder Group pone a la venta un grupo de propiedades frente al mar en la exclusiva Isla La Gorce en Miami Beach por 170 millones de dólares

MIAMI BEACH, Fla., 6 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- The Jills Zeder Group ha puesto a la venta 18 La Gorce Circle , una propiedad muy singular de La Gorce Island, formada por cuatro propiedades frente al mar adyacentes que abarcan 16, 18, 22 y 24 La Gorce Circle, por un precio de 170 millones de dólares. Situada en la exclusiva Isla La Gorce con vigilancia en Miami Beach, la propiedad consta de tres casas individuales, cada una con un muelle privado, y una parcela adicional, que cuenta con un magnífico parque.

Jill Eber y Jill Hertzberg, de The Jills Zeder Group, quienes son Embajadores Globales de Lujo de Coldwell Banker afiliados a Coldwell Banker Realty, representan al vendedor.

La propiedad completamente cerrada, que mira hacia el suroeste, proporciona amplias vistas de la Bahía de Biscayne y el centro de Miami y mide aproximadamente 125.161 pies cuadrados (cerca de 3 acres) a la vez que ofrece aproximadamente 600 pies de frente de agua de primera.

Se trata de una casa de dos pisos, con cinco dormitorios, siete baños completos y tres aseos, situada en el 16 La Gorce Circle. 18 La Gorce Circle presenta una casa más pequeña con dos dormitorios, dos baños completos y un aseo, además de una casa de huéspedes y una bodega. La casa de dos pisos en 22 La Gorce Circle incluye cinco habitaciones, siete baños completos y cinco aseos.

La joya de la corona de la finca es un increíble parque privado, llamado "Domaine de la Paix et de l'Amour". Dispone de jardines cuidadosamente cuidados, altísimos banianos y robles, altas palmeras, una impresionante glorieta de mármol frente a la bahía y un gran muelle privado. Además, el tranquilo parque cuenta con hermosos paisajes diseñados con intrincados senderos de piedra de coral e impresionantes puestas de sol y vistas del horizonte del centro.

La isla de La Gorce representa lo que debería ser un refugio perfecto: lujosas propiedades frente al mar con paisajes vírgenes, lotes extensos, muelles privados y seguridad con vigilancia las 24 horas. La isla La Gorce es popular entre los residentes de la lista A debido al aislamiento y la tranquilidad que ofrece la isla. La comunidad está formada por unas 60 casas unifamiliares de lujo y está conectada por un puente a Miami Beach, donde los residentes están a poca distancia de Bal Harbour Shops al norte, Lincoln Road y South Beach al sur, y Design District al oeste. También muy cerca se encuentra el histórico La Gorce Country Club, que fue construido a finales de la década de 1920 y ha sido recientemente renovado.

"Este es el conjunto de propiedades más increíble de todo Miami Beach, que ofrece aproximadamente 600 pies de frente al mar con vistas espectaculares a la Bahía de Biscayne y al centro de Miami", destacó Jill Eber , de The Jills Zeder Group. "Se trata de un preciado y destacado trofeo que muchos de los compradores más exigentes han estado esperando que saliera al mercado desde hace años".

"Nunca antes estuvo disponible en el mercado, esta lista proporciona una oportunidad única de disfrutar de una propiedad de esta magnitud, en un momento en que existe una oferta extremadamente limitada de viviendas y terrenos en Miami Beach", indicó Jill Hertzberg , de The Jills Zeder Group. "Además, La Gorce Island es una de las comunidades privadas más prestigiosas del sur de la Florida y ofrece la máxima privacidad a sus residentes".

Acerca de The Jills Zeder Group: The Jills Zeder Group , afiliado a Coldwell Banker Realty, está formado por tres familias, todas ellas desarrolladores importantes en el negocio inmobiliario residencial de lujo. Estas familias incluyen a Jill Hertzberg , Jill Eber y Felise Eber ; y los hijos de Hertzberg, Danny Hertzberg y Hillary Hertzberg ; y Judy Zeder y sus hijos, Nathan Zeder y Kara Zeder Rosen . Antes de la formación de The Jills Zeder Group en el año 2019, las familias cerraron un total combinado de más de 6.000 millones de dólares en ventas inmobiliarias, incluida la colaboración en múltiples ventas de lujo en el mercado de Coral Gables. Contando con oficinas en Miami Beach y Coral Gables, The Jills Zeder Group se especializa en propiedades de lujo multimillonarias de alto nivel en los enclaves más elitistas del sur de Florida, representando a celebridades, ejecutivos de Fortune 500 y una diversa clientela internacional. Proporcionan conocimientos y servicios incomparables a los clientes inmobiliarios de lujo. Si desea más información y ponerse en contacto con The Jills Zeder Group, visite JillsZeder.com .

Acerca de Coldwell Banker Realty: Coldwell Banker Realty en Florida es una empresa líder en corretaje inmobiliario residencial, contando con aproximadamente 73 oficinas y 8.106 socios de ventas afiliados. Coldwell Banker Realty es propiedad de una filial de Realogy Holdings Corp. (NYSE: RLGY), la compañía de servicios inmobiliarios residenciales de servicio completo más grande de Estados Unidos. Visite ColdwellBankerHomes.com. Coldwell Banker Global Luxury y el logotipo de Coldwell Banker Global Luxury son marcas de servicio propiedad de Coldwell Banker Real Estate LLC. Visite ColdwellBankerLuxury.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1811790/lagorceisland_21_outlined.jpg