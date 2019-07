The Killers encabezarán el Sunday Night Yasalam After-Race Concert en 2019 Abu Dhabi Grand Prix

Publicado 16/07/2019 18:29:04 CET

ABU DHABI, EAU, 16 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Yas Marina Circuit y FLASH Entertainment han anunciado las próximas superestrellas mundiales de la música que actuarán en el Yasalam After-Race Concert de este año como parte del FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2019.

https://mma.prnewswire.com/media/947523/The_Killers_Abu_Dhab... [https://mma.prnewswire.com/media/947523/The_Killers_Abu_Dhab...]

Los rockeros americamos The Killers ofrecerán el catálogo de grandes éxitos como 'Mr Brightside', 'Somebody Told Me', 'Human', y más al du Arena, Yas Island, el domingo 1 de diciembre.

La adición de The Killers a la alineación internacional encaja perfectamente con la enorme emoción e impulso provocado este año por el anuncio de que la sensación de hip-hop americano Travis Scott actuará en el concierto del Friday Yasalam After-Race Concert.

Llegando al escenario en Abu Dhabi por segunda vez en su increíble carrera, The Killers están listos para cerrar las celebraciones de música de F1® de este año con una actuación épica de sus mayores éxitos.

Con amantes de la música de todas las edades entre los seguidores de Travis Scott y The Killers, los Yasalam After-Race Concerts del viernes y el domingo por la noche está seguros de demostrar un enorme éxito con los asistentes a la carrera internacionales.

Ofreciendo valor excelente para los seguidores leales de la carrera, hay hasta un 20 por ciento de descuento 'Madrugador' para aquellos que compren sus entradas al Abu Dhabi Grand Prix antes del 31 de julio.

Al Tareq Al Ameri, consejero delegado de Yas Marina Circuit, dijo: "Estamos encantados de anunciar que The Killers será titular el domingo por la noche en los Abu Dhabi Grand Prix After-Race Concerts.

"Con su gran colección de himnos mundiales, recurso masivo de seguidores e increíbles actuaciones en directo, The Killers son la banda perfecta para actuar en du Arena al final del cuarto día de la gran acción de F1®".

"El FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX de este año será una celebración de lo mejor del mundo del motor deportivo y música en vivo con cinco días dentro y fuera de la pista de entretenimiento mientras marcamos nuestra segunda década de éxito en el Abu Dhabi's Yas Marina Circuit".

El FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX 2019 se celebrará del jueves 28 de noviembre al lunes 2 de diciembre -- ofreciendo cinco días completos de diversión dentro y fuera de la pista en Yas Island.

Entradas disponibles online en www.yasmarinacircuit.com [http://www.yasmarinacircuit.com/].

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/947523/The_Killers_Abu_Dhab... [https://mma.prnewswire.com/media/947523/The_Killers_Abu_Dhab...]

CONTACTO: CONTACTO: Nick Cooper, 16 Jul. (0) - 4-450-9790,nickcooper@sevenmedia.ae

Sitio Web: https://www.yasmarinacircuit.com/